Заменит Мутко: кто станет хозяином русского футбола

Кто такой Дюков

Александр Дюков занимает пост председателя совета директоров «Зенита», а также генерального директора ПАО «Газпром нефть», которая является одним из спонсоров сине-бело-голубых. Как сообщает «Чемпионат.com», именно Дюков станет новым президентом Российского футбольного союза (РФС).

Официально об этом будет объявлено на ближайшем исполкоме организации. Отмечается, что его кандидатура уже согласована с помощником президента России Игорем Левитиным.

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В российском футболе Дюков является далеко не последним человеком. Его деятельность связана не только с функционированием «Зенита», но и с развитием футбола в России. 50-летний менеджер из Санкт-Петербурга занимает должность председателя комитета программ развития футбола в РФС, деятельность которого направлена на формирование проектов и стратегии по улучшению качества, доступности и уровню футбола в стране.

В период с марта 2008 года по май 2017 года Дюков являлся президентом «Зенита». Под его началом петербургский клуб трижды становился чемпионом России (в 2010, 2012 и 2015 годы), дважды выигрывал национальный кубок, а также добился триумфа на международной арене.

В 2008 году «Зенит» завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, став самым успешным среди российских клубов в Европе.

В конце мая 2017 года Дюков передал пост президента сине-бело-голубых Сергею Фурсенко, который уже управлял петербургским клубом ранее. Примечательно, что Фурсенко также с февраля 2010 года по июнь 2012 года был главой РФС.

Что он предлагает

Поскольку официально о переходе Дюкова на пост президента РФС еще не объявлено, то и какой-либо президентской программы 50-летнего функционера пока нет. Однако, проанализировав его высказывания о развитии футбола в России, можно сделать определенные выводы относительно принципов его деятельности. Так, в сентябре прошлого года Александр Дюков в интервью изданию «Спорт-Экспресс» подчеркнул необходимость улучшить средний уровень футбольных школ и академий по всей стране и повысить квалификацию спортивных тренеров.

«Нужно системно работать над повышением среднего уровня всех наших школ и академий через развитие материальной базы, повышение квалификации тренеров, совершенствование методик и повышение эффективности системы соревнований. Нужны совсем другие коммуникации между всеми субъектами футбола, позволяющие обмениваться информацией, идеями, лучшей практикой.

Нужна справедливая и эффективная система перехода молодых игроков из клуба в клуб, способствующая развитию футболистов»,

— сказал Дюков, отметив, что этим должны заниматься не только лидирующие клубы, но и остальные команды.

Впрочем, если обратить внимание на результаты движения в данном направлении со стороны петербургского клуба, то вопросов к Дюкову возникает чуть больше. Например, в 2013 году «Зенит» провел процедуру по возвращению профессионального статуса своей второй команде и создал фарм-клуб — «Зенит-2», который начал выступление в ПФЛ (третий по силе дивизион. — «Газета.Ru»).

Через два года петербургская команда пошла на повышение в классе и пробилась в ФНЛ. Конечно, стоит отметить, что подготовка кадров со стороны «Зенита-2» идет не так активно. Но сам Дюков уже обращал на это внимание и утверждал, что для успешного функционирования необходимы годы работы.

«Если кто-то считает, что если у клуба есть финансирование и больше ничего не нужно, то он ошибается. Это иллюзия. В этом сложном процессе подготовки должна участвовать вся футбольная пирамида — все школы, все академии, все клубы и ПФЛ, и ФНЛ.

Футбольная школа «Барселоны», если ее изолировать от внешнего мира, обладая даже самой совершенной инфраструктурой, самыми квалифицированными тренерами, даже набрав самых талантливых детей в возрасте 6 лет, вряд ли сможет через десять лет выпустить высококлассных игроков, несмотря на все условия», — говорил Дюков.

Любая работа оценивается результатами. И если говорить о развитии футбола в России, то нельзя не отметить прогресс Александра Головина и Антона Митрюшкина, которые в 2013 году выиграли золото на юношеском чемпионате Европы. Сейчас же все они стабильно выступают на взрослом уровне.

Например, Головин является незаменимым в основной сборной России, а также играет одну из ключевых ролей в «Монако», Митрюшкин давно завоевал себе место в основе швейцарского «Сьона» и даже примерил в клубе капитанскую повязку. Выхлоп небольшой, но он есть.

В качестве основных реформ в российском футболе Дюков видит отмену лимита на легионеров, который, по его мнению «убивает» спортивную конкуренцию.

Кроме того, функционер всерьез намерен пересмотреть стратегию заработка средств за счет контрактов с букмекерскими и рекламными компаниями, а также продажи прав на телетрансляции и билетов на матчи.

Почему не Мутко

В начале октября «Матч ТВ» со ссылкой на источника сообщил, что Виталий Мутко вновь возглавит РФС.

О своем возвращении вице-премьер России должен был объявить 11 октября, однако данная информация не подтвердилась.

Пост президента РФС Мутко покинул 27 декабря прошлого года, отметив, что складывает свои полномочия лишь временно для урегулирования вопросов, связанных с допинговым скандалом, разгоревшимся перед Олимпиадой в Пхенчхане.

Тогда Мутко объявил, на полгода покидает Российский футбольный союз из-за судебных разбирательств с Международным олимпийским комитетом (МОК), который пожизненно отстранил чиновника от посещения Олимпийских игр, при этом подчеркнув, что в отставку он подавать не намерен.

«Я обратился к Исполкому, на период судебных разбирательств попросил РФС кратковременно приостановить мою работу на полгода. Потому что если президент в кратковременной перспективе не может исполнять свои обязанности, то нужно их временно сложить. РФС должен в этот период спокойно работать.

Ни в какую отставку я не ухожу — мой мандат действует. Раньше это закончится — вернусь раньше»,

— сказал Мутко.

На данный момент исполняющим обязанности главы РФС является Александр Алаев. За период его работы в России прошел чемпионат мира по футболу, на котором отечественная сборная добилась наилучшего в новейшей истории результата, дойдя до четвертьфинала турнира.

Примечательно, что сам Алаев пользуется хорошим мнением в своем окружении. Так, нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба после победы над командой Турции в матче Лиги наций (2:0) отметил работу исполняющего обязанности главы РФС и поддержал его.

«Сегодня был важный матч. Мы — одна страна, одна команда. Победы бы не было, если бы не наша команда. Спасибо РФС, спасибо нашему руководителю Саше Алаеву, который знает, что такое футбол и победы», — написал Дзюба в своем инстаграме.

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