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Нэшвилл ПредаторзМиннесота Уайлд
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Хроника /
10:30
Онлайн-трансляция главных событий вокруг Кокорина и Мамаева
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Бостон СелтиксФиладельфия Сиксерс
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Могут освободить: что нового у Кокорина и Мамаева. LIVE

Онлайн-трансляция главных событий вокруг Кокорина и Мамаева

,
Павел Мамаев РИА Новости
Павел Мамаев
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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов 15 октября подаст апелляцию на решение Тверского суда Москвы о заключении футболиста под стражу. Если жалоба будет удовлетворена, то 30-летний хавбек будет освобожден через три дня. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.
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11:10

Тем временем футбольный комментатор Геннадий Орлов призвал нанести «безжалостный удар» по благосостоянию Кокорина и Мамаева. «Для нынешних игроков главное — деньги. Они понимают разговор только на этом языке. И это, замечу, не их вина. Потому что есть профессиональный спорт, выстроена индустрия футбольная. И взывания к совести тут, к сожалению, работать не будут», — сказал Орлов в интервью «Спорт уик-энд».

Орлов
РИА Новости
Комментатор Геннадий Орлов
11:05

Новый день — новый скандал с российскими футболистами: ТАСС сообщает, что футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов уклоняется от уплаты 15 млн рублей алиментов. По словам адвоката его экс-супруги, в отношении полузащитника может быть возбуждено уголовное дело.

Тарасов Костенко
instagram.com/tarasov23
Футболист "Локомотива" Дмитрий Тарасов с супругой Анастасией Костенко
10:50

Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал инцидент с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым. «Я уверен, что они еще принесут пользу российскому футболу», — заявил Гамула в интервью «Спорт уик-энд».

Гамула
РИА Новости
Гамула показывает, каких игроков в команде ему достаточно
10:40

Сегодня, 15 октября адвокат Мамаева Игорь Бушманов подаст апелляцию на решение Тверского суда Москвы о заключении футболиста под стражу. Если жалоба будет удовлетворена, то 30-летний хавбек будет освобожден через три дня.

10:30

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция главных событий вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые находятся под стражей в СИЗО «Бутырка».