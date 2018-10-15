Могут освободить: что нового у Кокорина и Мамаева. LIVE

- 212611 просмотров Стали известны новые подробности кутежа Кокорина и Мамаева
- 149290 просмотров Внучка Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж
- 147239 просмотров Федор Емельяненко нокаутировал Чейла Соннена в полуфинале Гран-при Bellator
- 112479 просмотров Сборная России обыграла Турцию в Лиге наций УЕФА
- 97885 просмотров Харитонов нокаутировал Нельсона на Bellator 207
- 69261 просмотр Жена Кокорина: Саша мухи не обидит
- 64112 просмотров Мать Кокориных прокомментировала арест сыновей
Тем временем футбольный комментатор Геннадий Орлов призвал нанести «безжалостный удар» по благосостоянию Кокорина и Мамаева. «Для нынешних игроков главное — деньги. Они понимают разговор только на этом языке. И это, замечу, не их вина. Потому что есть профессиональный спорт, выстроена индустрия футбольная. И взывания к совести тут, к сожалению, работать не будут», — сказал Орлов в интервью «Спорт уик-энд».
Новый день — новый скандал с российскими футболистами: ТАСС сообщает, что футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов уклоняется от уплаты 15 млн рублей алиментов. По словам адвоката его экс-супруги, в отношении полузащитника может быть возбуждено уголовное дело.
Экс-тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал инцидент с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым. «Я уверен, что они еще принесут пользу российскому футболу», — заявил Гамула в интервью «Спорт уик-энд».
Сегодня, 15 октября адвокат Мамаева Игорь Бушманов подаст апелляцию на решение Тверского суда Москвы о заключении футболиста под стражу. Если жалоба будет удовлетворена, то 30-летний хавбек будет освобожден через три дня.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru». Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция главных событий вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые находятся под стражей в СИЗО «Бутырка».