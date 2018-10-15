Могут освободить: что нового у Кокорина и Мамаева. LIVE

Тем временем футбольный комментатор Геннадий Орлов призвал нанести «безжалостный удар» по благосостоянию Кокорина и Мамаева. «Для нынешних игроков главное — деньги. Они понимают разговор только на этом языке. И это, замечу, не их вина. Потому что есть профессиональный спорт, выстроена индустрия футбольная. И взывания к совести тут, к сожалению, работать не будут», — сказал Орлов в интервью «Спорт уик-энд».