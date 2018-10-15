«Для вас это шоу»: мать Кокориных защищает сыновей

Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла Светлана прокомментировала скандальную ситуацию, в которой оказались ее сыновья. В эфире Первого канала она выразила мнение, что представители СМИ и общественность, активно обсуждающие арест братьев Кокориных, заинтересованы лишь в тиражировании данной темы, а не решении проблемы. При этом сама мать заявила, что скандал, в котором оказались замешаны Кокорины, стал для нее «трагедией всей жизни».

«Для вас это шоу, шоу. Вы реально не понимаете. А для меня это катастрофа всей моей жизни»,

— заявила Светлана Кокорина.

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Напомним, что 11 октября Тверской суд Москвы постановил арестовать Александра и Кирилла Кокорина, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева сроком на два месяца за участие в драке. Оба футболиста, младший брат игрока «Зенита» и еще один фигурант дела подозреваются в нападении на московского чиновника Минпромторга Дениса Пака, генерального директора главу ФГУП НАМИ Сергея Гайсина и водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

По данному факту полиция завела дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». До 8 декабря задержанные пробудут под стражей в СИЗО №2 «Бутырка».

Ранее мать Кокориных уже комментировала скандальную ситуацию, в которой оказались ее сыновья. Например, в интервью «Звезде» она заявила, что воспитала Александра и Кирилла как порядочных людей, а произошедшее стало для нее шоком.

«Все происходящее ужасно. Мы даже представить себе не могли, что наши дети могут так себя повести. Мы с детства учили их не терпеть унижения и оскорбления, сопротивляться обидчикам, но никогда не могли подумать, что это выльется в такое»,

— сказала Светлана Кокорина.

При этом она подчеркнула, что ее сыновья не отличаются агрессией по отношению к другим людям и всегда поступают по справедливости.

«Они всю жизнь в спорте, тяжелейшие тренировки каждый день почти всю жизнь. Я же знаю их — это добрые, любящие дети. Кирилл старается во всем походить на Сашу, даже в футбол пошел вслед за ним, Саша его кумир. Они всегда держались друг за друга, поддерживали и защищали друг друга.

Если Сашу начинают оскорблять, Кирилл сразу встанет за него горой»,

— добавила она.

В заключении она попросила прощения перед всеми пострадавшими за действия сыновей, а также обратилась в журналистам с просьбой прекратить форсировать обстановку.

«Пожалуйста, простите моих детей. Я понимаю желание прессы обсуждать эту историю, но как мать очень прошу журналистов не нагнетать обстановку. Ситуация не такая однозначная, какой кажется. Пожалуйста, прежде чем делать какие-то выводы, дайте суду во всем разобраться», — заключила мать Александра и Кирилла Кокориных.

Не остался в стороне и близкий родственник еще одного из главных фигурантов дела Павла Мамаева. Его отец в эфире телеканала НТВ признался, что однажды отговаривал сына от общения с Кокориным.

«Я со своей стороны его очень попросил: «Не надо вам с Александром общаться в плане увеселительных заведений». И они не общались ровно два года. Встретились на культурном мероприятии, посвященном, как они говорят, юбилею их дружбы. Нет объяснений почему», — заявил Константин Мамаев.

Кроме того, отец хавбека «Краснодара» подчеркнул, что его сын поступил «по хамски и по-свински».

«Ему это будет очень хорошим уроком. Имею в виду именно то, что происходит сейчас, а не происходившее день, два или три назад. Сейчас эмоции отошли на второй план, и уже идет трезвая оценка произошедшего как в рамках расследования, так и среди обычных людей.

Сказал ему: «Я тебя этому учил?» Он: «Нет». Говорю: «А почему вы это сделали?» Молчит, нет у него объяснения. Он реально понимает, что они поступили по-хамски, по-свински. Они не имели ни морального, ни физического, ни какого-то другого права вести себя таким образом», — сказал он, также извинившись перед пострадавшими за случившееся.

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