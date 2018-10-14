Битва за Кремль: наследница Шараповой против украинки. LIVE

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Онлайн-трансляция матча ВТБ Кубка Кремля Касаткина — Цуренко

Российская теннисистка Дарья Касаткина twitter
Российская теннисистка Дарья Касаткина
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В первом круге ВТБ Кубка Кремля российская теннисистка Дарья Касаткина играет с украинкой Лесей Цуренко. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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23:50

Что творится?! Теперь Цуренко заработала право на брейк — Касаткина закопалась в двойных ошибках, а потом начала отправлять мяч в аут. Видимо, слишком рано расслабилась россиянка.

23:45

Цуренко неожиданно пошла вперед и теперь довольно агрессивно отвечает на выпады Касаткиной, не стесняясь выходить к сетке! Таким манером украинке уже удалось отыграть один гейм — 2:1 во втором сете. То ли еще будет?

23:40

В конце концов, нервы оказываются более крепкими у россиянки — Цуренко в простой ситуации отправляет мяч в аут. 2:0 по геймам в пользу Касаткиной!

23:38

Ровно. Идет упорная борьба за победу в этом гейме.

23:36

А вот и двойная ошибка от Касаткиной! 30:15.

23:34

Идет подача россиянки, Леся продолжает отбивать в сетку. 30:0. Интересно, Цуренко опять рассчитывает на героическое спасение в самом конце?

23:32

Тем не менее Касаткина уверенно берет этот гейм, позволив сопернице лишь раз набрать очки, — 1:0.

23:29

А вот теперь у Дарьи проблемы — бьет в сетку с форхенда, как уже было в этой партии не раз.

23:27

Цуренко не лучшим образом начинает первый гейм с двойных ошибок 30:0.

23:25

Второй сет начался!

23:22

И Касаткина, наконец, дожимает Цуренко в первом сете! 1-0! Какую упорную борьбу мы с вами наблюдаем. Россиянка выиграла эту партию со счетом 6:4.

23:20

40:30! Касаткина впереди, и осталось совсем чуть-чуть до победы в сете! Цуренко пыталась перехитрить россиянку и подошла к сетке, чтобы перехватить мяч, однако Дарья свечой переправила его над оппоненткой!

23:19

30:15. Россиянка позволяет сопернице набрать первые очки в гейме, ошибаясь по длине.

23:18

Украинка тут же ошибается, отправляя мяч в сетку после сильного удара Касаткиной. 15:00

23:16

Вторая попытка взять сет у Дарьи. Подача россиянки.

23:14

Однако не все так просто: Цуренко как может отсрочивает сетбол соперницы и неожиданно забирает свою подачу! По геймам теперь 4:5!

23:12

Тем не менее вскоре ошибается и сама Цуренко, отправляя мяч далеко в аут — и вот уже счет по геймам 5:3 в пользу Касаткиной! Осталось выиграть один, чтобы взять первый сет!

23:10

Неожиданно Цуренко огрызается, а точнее, дожидается ошибки Касаткиной — россиянка не сумела направить мяч в корт резаным ударом. 40:15.

23:08

Теперь подача Касаткиной. Россиянка явно чувствует себя прекрасно и очень быстро доводит счет до 40:0.

23:06

0:40! Цуренко совсем понесло... она допускает двойную ошибку и дарит россиянке возможность обойти себя по геймам. Вскоре это действительно происходит: Леся ошибается, отправляя мяч в аут. 3:4 в первом сете в пользу Касаткиной!

23:04

Уже 0:30. В длинной перестрелке Дарья оказалась чуть более терпеливой и подловила соперницу на потере концентрации — та не успела среагировать на один из ударов.

23:02

Снова подача Цуренко. Но ей это не особенно помогает. Касаткина быстро забирает первые очки — Леся ошибается по длине.

22:59

Следующий гейм проходит на подаче Касаткиной, и она очень быстро его берет! В первом сете уже 3:3! Кажется, украинская спортсменка начинает сдавать...

Касаткина
twitter
Российская теннисистка Дарья Касаткина
22:59

И Касаткина делает обратный брейк! 3:2 по геймам! Касаткина все еще проигрывает, но взять подачу соперницы дорогого стоит. Это может психологически надломить Цуренко.

22:57

Ровно! На этот раз у Дарьи получилось послать мяч под самую линию, а Леся ждала аут — и ошиблась!

22:55

А вот теперь проигрывает россиянка: снова попыталась сыграть на грани аута и отправила мяч дальше, чем нужно. 40:30 в пользу Цуренко.

22:54

Касаткина показывает классный форхенд и отправляет мяч по самой задней линии! 15:30!

22:53

Теперь на подаче Цуренко. И сразу же двойная ошибка! 0:15.

22:52

Эх, но все-таки отдала Касаткина этот гейм — не смогла отразить удар Цуренко, после которого мяч приземлился почти на самой линии. 3:1 по геймам в пользу украинки!

Касаткина
Reuters
22:51

Очень упорная борьба! Россиянка сражается за этот гейм и возвращает ситуацию «ровно»!

22:50

Однако тут же ошибки возвращаются... Касаткина отправляет мяч в аут и дает сопернице шанс на брейк .

22:49

Ух ты! Кажется, Касаткина понемногу приходит в себя. После серии ошибок ей удалось наконец перестать отправлять мяч в сетку — и вот уже 30:30!

22:48

В четвертом гейме подает Дарья, однако все идет не так. Уже 0:30 — и это исключительно ошибки россиянки.

22:47

Идет первый сет, и Цуренко неожиданно обыгрывает Касаткину со счетом 2:1 по геймам! А ведь россиянка занимает 14-е место в рейтинге WTA, в то время как Цуренко пока только 26-я.

22:46

Матч начался!

22:45

Добрый вечер, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции матча 1-го круга ВТБ Кубка Кремля между россиянкой Дарьей Касаткиной и украинкой Лесей Цуренко.