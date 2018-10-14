«Сразу пошли в атаку»: как Россия победила турков

Сборная России по футболу продолжает выступать без поражений после чемпионата мира — 2018. 14 октября команда Станислава Черчесова на сочинском стадионе «Фишт» обыграла Турцию в рамках Лиги наций УЕФА.

В первом тайме ворота гостей поразил защитник Роман Нойштедтер, который добил мяч в сетку после удара в штангу от Георгия Джикии. Этот гол стал первым для игрока «Фенербахче» за сборную России.

Во второй половине поединка Денис Черышев укрепил преимущество хозяев поля — после передачи Александра Головина хавбек «Валенсии» красивым ударом отправил мяч в нижний угол турецких ворот.

Таким образом, сборная России набрала семь очков и уверенно лидирует в группе 2 дивизиона В.

Команда Черчесова может досрочно победить в трио, если 17 ноября Швеция в гостях не сможет обыграть Турцию. 20 ноября состоится последний матч группы, в котором скандинавы примут сборную России.

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Главный тренер хозяев ЧМ-2018 Станислав Черчесов после матча заявил, что целью команды было с самого начала не дать сопернику войти в игру.

«Что касается сборной Турции, мы знали, что с ними нельзя начинать матч слишком монотонно, мы сразу пошли в атаку, прессинг — мы знали, что им нельзя давать входить в игру. Это и сделали.

И, в конце концов, захватили инициативу, забили мяч, и потом играли не по счету.

Турки начали открываться, они очень техничные ребята, молодые, быстрые. То, что мы знали, то мы и увидели. Мы играли три игры, практически все три игры под копирку. Если говорить о поле, то оно было одинаковым для всех, футболисты просто не обращали на это внимания, а занимались тем, чем мы договаривались», — добавил Черчесов.

Также наставник сборной России прокомментировал игру защитника «Фенербахче» Романа Нойштедтера, который забил первый мяч в составе национальной команды.

«Он оказался там, где должен быть, мяч отскочил, он провел великолепный гол.

Что касается его отсутствия на чемпионате мира, то мы посчитали, что другие лучше — работа, ничего личного. Мы с ним на этот счет разговаривали. И когда я его вызвал на сбор, он в великолепном состоянии был, уже два сбора он доказывает, что он игрок основного состава», — цитирует Черчесова ТАСС.

«Мы смотрим на форму футболистов. Мы рады, что он великолепно себя чувствует, дает возможность на себя рассчитывать», — заключил специалист.

Наставник национальной команды Турции Мирча Луческу считает, что россияне победили заслуженно.

«Мы молодая команда, которая создана еще в марте. В отличие от сборной России, которая уже два года вместе играет. Хозяева победили заслуженно.

У нас две разные команды, два разных видения футбола. Россияне играют с длинными передачами, они ждут своего момента, быстро атакуют. Их система в этом заключается», — добавил тренер.

Автор первого гола Нойштедтер отметил, что команда показала хорошую игру.

«Из сборной Турции многих знаю еще по чемпионату Германии. Самое главное в сегодняшнем матче было для нас выиграть. Счет на табло 2:0, три очка и мы первые в группе.

Думаю, что мы показали болельщикам хорошую игру, использовали свои шансы и одержали заслуженную победу.

Мой первый гол за сборную? Думаю, только через два-три дня я осознаю, что на самом деле случилось. Все так быстро. Повторюсь, самое главное — это победа в сегодняшнем матче», — заключил защитник.

Хавбек национальной команды Денис Черышев, ставший автором второго забитого мяча, рассказал, что на команду повлиял первый гол.

«Помог первый мяч, который забил Рома. У нас были моменты.

Во втором тайме было немного тяжелее, но, слава богу, забили второй мяч — я просто ногу хорошо подставил, и получилось забить»,

— прокомментировал в эфире «Матч ТВ» полузащитник свой мяч в ворота турков, забитый с передачи Александра Головина.

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что сборная настроена бороться за победу в Лиге наций.

«Последний домашний матч сезона, наша слаженная работа приносит результат.

Уверен, что впереди нас ждут новые победы, мы настроены бороться за победу в Лиге наций.

Я очень рад долгожданной победе в Сочи, который стал настоящим центром футбола. Прекрасная атмосфера, которая позволила нам победить.

Мы провели красивый матч, это оценили все болельщики. Тяжелейшая игра, которую мы провели достойно. В Сочи стадион, который видел четвертьфинал чемпионата мира, и поддерживал нас сегодня на таком же уровне», — подчеркнул функционер.

Вице-премьер России по вопросам спорта Ольга Голодец тоже не осталась в стороне от успеха национальной команды.

«Сборная России в обновленном составе продолжает нас радовать и побеждать. Замечательный матч провели игроки, хочется поздравить Станислава Саламовича Черчесова и всю команду.

Сборная показывает хороший, техничный футбол и играет с полной самоотдачей. После чемпионата мира изменилось и отношение болельщиков, каждый матч — полные стадионы и полноценная поддержка игроков»,

— сказала Голодец.

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