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«Я король в этих джунглях»: Хабиб бросил вызов Мейвезеру

Хабиб Нурмагомедов вызвал Флойда Мейвезера на бой

Американский боксер Флойд Мейвезер и российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов Reuters
Американский боксер Флойд Мейвезер и российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов
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Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил готовность сразиться с американским боксером Флойдом Мейвезером. Об этом он сказал в беседе с менеджером Дехуаном Блэйком, обратившись через него к Мейвезеру-младшему.

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выступил с громким заявлением относительно своей будущей карьеры. Во время беседы с менеджером Дехуаном Блэйком непобежденный боец смешанных единоборств (ММА) выразил готовность выйти на бой против американского боксера Флойда Мейвезера. Как отметил сам Нурмагомедов, обоих спортсменов объединяют особые взаимоотношения как на ринге, так и вне его с ирландцем Конором Макрегором.

«Вперед, Флойд! Я готов выйти на поединок: 50-0 против 27-0. Мы оба никогда не проигрывали. Почему бы и нет? Давай! В этих джунглях только один король — это я, потому что мне удалось свалить Конора, а ему нет. И я сделал это легко»,

— в шутливой форме сказал Нурмагомедов.

Интересно, что история уже знает случаи, когда бойцы смешанного стиля выходили на ринг против боксеров. В частности, сам Мейвезер-младший уже дрался с Макгрегором по правилам бокса.

Бой состоялся 26 августа 2017 года и завершился победой 41-летнего американского боксера техническим нокаутом в десятом раунде.

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По итогам исторического поединка Мейвезер завоевал специальный пояс WBC Money Belt, заработал $300 млн, а затем объявил о завершении профессиональной карьеры.

Правда, через некоторое время непобежденный боксер вновь изъявил желание появиться на ринге, но на этот раз в другом амплуа. Мейвезер неоднократно выражал готовность снова сразиться с Макгрегором, но уже по правилам ММА. Тогда и сам американец, и его представители сообщали, что боксер даже начал тренировки в октагоне.

Однако до боя дело не дошло, а сам Макгрегор вернулся в UFC и получил титульный бой с Нурмагомедовым. Поединок состоялся в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени в Лас-Вегасе и завершился досрочной победой россиянина. В четвертом раунде Хабиб применил удушающий прием и заставил Конора сдаться.

После боя Нурмагомедов вступил в словесную перепалку с представителями команды ирландца, а затем перелез через сетку и прыгнул на них, спровоцировав массовую драку. Подобную акцию раскритиковал и Мейвезер, заявив, что профессиональные спортсмены не должны вести себя подобным образом.

«Я не особо знаком с парнем, с которым встречался Макгрегор, но знаю, что он непобежденный. Его поступок был очень непрофессиональным. Он покинул октагон и начал драку за его пределами

Его ждет огромный штраф, я почти уверен в этом. После моего боя с Забом Джудой на ринге началась сумасшедшая потасовка, результатом которой стал огромный штраф. Семизначный, если я не ошибаюсь»,

— цитирует американца Daily Mail.

Меру наказания в отношении Нурмагомедова определит Атлетическая комиссия штата Невада, которая ведет расследование по данному делу. Временная дисквалификация российского бойца будет длиться с 15 по 24 октября. К этому времени представители комиссии предоставят окончательный вердикт. По сообщениям СМИ,

помимо денежного штрафа Нурмагомедову грозит отстранение от соревнований под эгидой UFC до шести месяцев.

Что касается Мейвезера, то сам Флойд уже нашел себе очередного соперника. Им стал филиппинский боксер Мэнни Пакьяо, которого непобежденный американец вызвал на бой во время одного из музыкальных фестивалей в Японии.

«Я возвращаюсь, чтобы провести бой с Мэнни Пакьяо в этом году. Еще один чек с девятизначной суммой»,

— написал Мейвезер в своем инстаграме.

Факт переговоров о проведении второго поединка подтвердил и Пакьяо, однако, по его словам, официальных договоренностей на данный момент нет.

«Нам предстоят большие и серьезные переговоры. Мы встретились с Флойдом в Японии на мероприятии, и фанаты были невероятно воодушевлены, так что мы с Мейвезером-младшим обсудили возможность боя и поняли, что нам обоим это интересно.

С большой вероятностью наш поединок состоится, но нам еще нужно понять, когда и где он пройдет»,

— цитирует Пакьяо GMA News.

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50-1 #NoExcuses

Публикация от Manny Pacquiao (@mannypacquiao)

Что касается даты возможного исторического боя, то, по информации ряда СМИ, он должен состояться либо 1-го, либо 8-го декабря.

Примечательно, что боксеры уже встречались друг с другом на ринге. После продолжительных переговоров между промоутерами и оформления прав на трансляцию поединка бой все же состоялся 2 мая 2015 в Лас-Вегасе. Победу единогласным решением судей одержал Мейвезер, а сам бой побил рекорд продаж платных трансляций — 4,6 млн копий, что является наивысшим показателем и по сей день.

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