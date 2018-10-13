Заткнуть Американского гангстера: Емельяненко возвращается

В США, в пригороде Нью-Йорка, состоится вечер смешанных единоборств (ММА) в рамках второго по популярности промоушена в мире после UFC — Bellator.

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Пока вовсю распространяются слухи о возможном переходе в эту организацию Хабиба Нурмагомедова, который находится в публичном конфликте с UFC, в Bellator наслаждаются выступлениями другого легендарного россиянина — Федора Емельяненко.

В ночь с 13 на 14 октября по московскому времени Последний Император проведет, возможно, свой прощальный бой. Ему предстоит сразиться с американцем Чейлом Сонненом за выход в финал Гран-при тяжеловесов Bellator --

одного из успешнейших проектов промоушена, телевизионная аудитория которого только в США составляет больше 1 млн человек.

Первый этапом Гран-при был четвертьфинал, в котором Емельяненко неожиданно для многих отправил в нокаут фаворита боя Фрэнка Мира — ему удалось нанести удар в тот момент, когда американец кинулся ему в ноги в попытке сделать тейкдаун.

Соннен на этой стадии одолел Куинтона Джексона единогласным решением судей, причем в ходе поединка проявил отличные борцовские качества и выносливость, в последнем раунде долго контролируя оппонента на партере. Учитывая возраст Соннена (41) и его весовую категорию (до 120 кг), такая энергичность кажется удивительной и представляет определенную опасность для Емельяненко. Тот может просто не успеть за более быстрым соперником.

Однако в габаритах кроется и сильная сторона Последнего Императора.

Дело в том, что Соннен большую часть карьеры провел в среднем весе (до 84 кг) и лишь в последние годы перешел в тяжелый из-за того, что ему стало сложнее сгонять килограммы. Емельяненко же всегда выступал в категории до 120 кг — это его естественные показатели, и он при любом раскладе весит больше своего нынешнего соперника.

На официальном взвешивании россиянин превзошел Американского гангстера более чем на 4 кг — 107 против 102,9. В противостоянии тяжеловесов, где многое решает мощность удара, такая разница может серьезно повлиять на исход поединка.

Кроме того, в последнее время Емельяненко тяжело давались поединки именно с обладателями нокаутирующего удара. А Соннен и в среднем весе мало кого мог потрясти резким выпадом, не говоря уже о тяжелом.

Так что россиянин вполне может считаться фаворитом боя за счет своей физической мощи и более серьезной выдержки, выстраданной годами противостояний с панчерами-тяжеловесами.

Это подчеркнул и другая легенда российского ММА Сергей Харитонов, который на предыдущем турнире Bellator, состоявшемся в ночь с 12 на 13 октября по Москве, нокаутировал американца Роя Нельсона.

«Федор — однозначно фаворит в этом поединке. Не знаю, что может Соннен ему преподнести. В борьбе — ничего, как и тем более в стойке.

Так что не знаю… Вот за счет чего Соннен может победить? Он легче весит. В общем, вряд ли.

Думаю, Федор будет готов. На мой взгляд, шансов нет. Но в бою все что угодно может произойти. Я у букмекеров, например, в бою с Нельсоном был явным аутсайдером. Все ставки были на Нельсона», — приводит слова Харитонова «РИА Новости».

Сам Емельяненко признался, что у него нет четкого плана на бой.

«Можно планировать одно, а получится совершенно другое. Я часто встречал бойцов, которые выстроили план, но потом что-то шло не так, а боец уже не может перестроиться. Поэтому у меня жесткого плана нет, буду ориентироваться по ситуации», — пообещал россиянин.

Что касается Соннена, то он в преддверии боя активно занимался треш-токингом — оскорблением оппонента с целью привлечь внимание к поединку.

Американский гангстер, кстати, считается основателем такой манеры общения в мире ММА. Готовясь к схватке с Последним Императором, он даже обвинил россиянина в договорных боях.

«Неспроста у него был рекорды по 22-0 в Японии (в местном промоушене Pride. — «Газета.Ru»), а потом он не мог выиграть ни одного боя в США. У рефери были наушники. Все было спланировано, и я ставлю под сомнение каждый бой, который состоялся в Японии», — заявлял американец.

Тренер Емельяненко Владимир Воронов пообещал, что ответы на все свои претензии Соннен получит в клетке.

«Федор находится в отличной форме и готов к предстоящему бою с Сонненом как физически, так и морально. В Bellator нет слабых соперников, поэтому настрой на бой с американцем у нас самый боевой.

Высказывания Чейла не понравились Федору, и он на ринге готов доказать, что соперник был не прав», — цитирует Воронова газета «Известия».

К слову, первый финалист Гран-при Bellator уже определился — и это американец Райан Бэйдер. Он уже заявил, что хочет видеть в соперниках именно россиянина.

«Если делать выбор под влиянием ностальгии, назвал бы Федора.

Победить в турнире, завоевать титул чемпиона в двух весовых категориях, победив Федора Емельяненко, — невозможно придумать достижения лучше.

Они слишком разные с Чейлом Сонненом. Знаю, чего ждать от Соннена, но Федор — персонаж мистический. Никогда невозможно угадать, что он намеревается делать. Он может выбрасывать сильнейшие удары, может хорошо драться в партере. Если бы выбирал, хотел бы видеть соперником Емельяненко», — приводит слова Бэйдера MMAFighting.

Поединок состоится примерно в 06.00 в ночь с 13 на 14 октября по московскому времени. «Газета.Ru» начнет вести онлайн-трансляцию боев основного карда с 04.00.

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