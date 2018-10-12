Битва легенд ММА: Харитонов сражается с Нельсоном. LIVE

- 351967 просмотров Кокорина и Мамаева арестовали на 2 месяца
- 313958 просмотров Полиция отправит Кокорина и Мамаева в СИЗО
- 288167 просмотров Онлайн: во время старта «Союза» к МКС произошла авария
- 202330 просмотров Саратовский министр доказала, что можно прожить на 3,5 тыс. руб.
- 161262 просмотра Что стоит за катастрофой ракеты «Союз»
- 160537 просмотров «Всемирный сбой» в работе интернета начнется сегодня, 11 октября
- 152927 просмотров Бросивший банку чеченец принес извинения после обращения Кадырова
29-28 в пользу Ларкина! А вот болельщики недовольно гудят! Что ж, американец побеждает в альтернативном бою вышедшего на «коротком уведомлении» румына и будет теперь запасным вариантом в плей-офф полусреднего веса на случай, если кто-то из основной сетки снимется из-за травмы.
Дождался своего шанса на тейкдаун Йон Паску наконец-то. С точки зрения борьбы за победу даже без нокаута это был очень важный шаг румына. Поработал он в партере руками, побил соперника.
Опять стойка, опять пара неплохих попаданий, но в целом без яркости проходит бой. Все попытки перевести оппонента в партер соперникам не удаются. Пока все идет к тому, что это будет первый бой вечера, который не завершится досрочно.
Много двигался румынский боец, стараясь проводить раунд в стойке, что ему в целом и удалось. Неспешный обмен не самыми опасными ударами, одна попытка от Ларкина ближе к концу раунда перевести бой в партер — неудачная. Ну и все. Пока самый незрелищный бой дня.
Поехали! Бой начался.
Паску (18-8) вышел под «Металлику» — Nothing Else Matter. Ларкин (19-7) в юности занимался американским футболом, но бросил из-за того, что был слишком индивидуалистичен. ММА для него в самый раз. Он борец.
Сейчас состоится альтернативный бой в Гран-при в полусреднем весе. Американец Лоренс Ларкин против румынского ударника Йона Паску.
Прямое включение Чела Соннена, которому в полуфинале Гран-при Bellator предстоит сразиться с Федором Емельяненко. Уверен в себе американец. Рассчитывает попасть Последнему Императору в подбородок и нокаутировать его.
Опять был очень агрессивен в начале боя Фергюсон, и Браунингу было тяжело, однако он все вытерпел и попал так, что вымотал соперника, который отдал инициативу и не смог сопротивляться многочисленным ударам сверху, оказавшись на канвасе.Это первая победа Браунига нокаутом после трех сабмишнов.
БОЙ ОСТАНОВЛЕН! КОРИНГТОН БРАУНИНГ!
А это Мэтт Митрион готовится к главному бою карда.
Совершенно бешеное начало от Фергюсона, который сразу бросился на соперника и быстро провел пару тейкдаунов, пытался провести удушение и пару раз ударил головой сопернику в колено. Оппонент пришел в себя, перехватил инициативу, но в концовке раунда «Бэйби Слайс» снова провел тейкдаун и завершал пятиминутку контролем и не слишком активными, но все же попытками дожать соперника. Правда, затем он допустил ошибку, и на последней минуте контроль уже перешел к Браунингу. Фергюсон смог нанести оппоненту рассечение, но отдал руку и едва не уступил досрочно, наполучав по незащищенной голове! Очень зрелищный раунд, который был за Фергюсоном, но концовка все для него испортила.
Поеееехали!
3-1 — рекорд Фергюсона, у Браунинга — 3-2.
Кевина Фергюсона-младшего называют еще «Бэйби Слайс» — он сын знаменитого Кимбо Слайса. Агрессивный и задорный парень. Его соперник — представитель бразильского джиу-джитсу, отменный боец, но при этом дважды и сам проигрывал болевыми приемами.
К выходу в октагон готовятся Кевин «Кимбо Слайс» Фергюсон и Кори Браунинг. Один в образе гангста-рэпера, другой — невозмутимый белый парень.
В глубоком нокауте пребывает Кэрингтон Бэнкс, поэтому Нало подняли руку в одиночестве. Седьмая победа в семи боях для восходящей звезды Bellator.
Второй раунд соперники начали в стойке, быстро перешли к обмену ударами, в котором канадец смотрелся убедительнее. Ну а затем Бэнкс опрометчиво раскрылся и получил мощнейший удар коленом в голову. Все было мгновенно кончено. Нокаут.
НОКАУТ! МЭНДЕЛЛ НАЛО ПОБЕДИЛ!
Стремительное начало поеидинка. Нало очень быстро перевел американца в партер и едва не закончил бой в самом его начале болевым приемом, однако Бэнкс сумел подняться и уже сам провел тейкдаун, после чего до конца раунда держал соперника на канвасе, нанося удары и не давая Нало подняться. Трудно сказать, кто выиграл этот раунд. Если по системе Штирлица («запоминается последнее»), то можно отдать небольшой перевес темнокожему американцу.
В первом поединке карда уже начали сражение Мэнделл Нало из Канады (6-0) и Кэрингтон Бэнкс из США (7-1).
Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция турнира Bellator 207 в США, в со-главном бою которого встретятся американский боец Рой Нельсон и российский тяжеловес Сергей Харитонов.