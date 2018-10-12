Битва легенд ММА: Харитонов сражается с Нельсоном. LIVE

Совершенно бешеное начало от Фергюсона, который сразу бросился на соперника и быстро провел пару тейкдаунов, пытался провести удушение и пару раз ударил головой сопернику в колено. Оппонент пришел в себя, перехватил инициативу, но в концовке раунда «Бэйби Слайс» снова провел тейкдаун и завершал пятиминутку контролем и не слишком активными, но все же попытками дожать соперника. Правда, затем он допустил ошибку, и на последней минуте контроль уже перешел к Браунингу. Фергюсон смог нанести оппоненту рассечение, но отдал руку и едва не уступил досрочно, наполучав по незащищенной голове! Очень зрелищный раунд, который был за Фергюсоном, но концовка все для него испортила.