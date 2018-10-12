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Рой Нельсон (США) — Сергей Харитонов (Россия)
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Битва легенд ММА: Харитонов сражается с Нельсоном. LIVE

Харитонов сражается против Нельсона на Bellator 207

На турнире Bellator 207 в Анкасвилле в со-главном бою вечера встречаются американский боец Рой Нельсон и российский тяжеловес Сергей Харитонов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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Трансляция
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05:37

29-28 в пользу Ларкина! А вот болельщики недовольно гудят! Что ж, американец побеждает в альтернативном бою вышедшего на «коротком уведомлении» румына и будет теперь запасным вариантом в плей-офф полусреднего веса на случай, если кто-то из основной сетки снимется из-за травмы.

05:33

Дождался своего шанса на тейкдаун Йон Паску наконец-то. С точки зрения борьбы за победу даже без нокаута это был очень важный шаг румына. Поработал он в партере руками, побил соперника.

05:28

Опять стойка, опять пара неплохих попаданий, но в целом без яркости проходит бой. Все попытки перевести оппонента в партер соперникам не удаются. Пока все идет к тому, что это будет первый бой вечера, который не завершится досрочно.

05:21

Много двигался румынский боец, стараясь проводить раунд в стойке, что ему в целом и удалось. Неспешный обмен не самыми опасными ударами, одна попытка от Ларкина ближе к концу раунда перевести бой в партер — неудачная. Ну и все. Пока самый незрелищный бой дня.

05:16

Поехали! Бой начался.

05:11

Паску (18-8) вышел под «Металлику» — Nothing Else Matter. Ларкин (19-7) в юности занимался американским футболом, но бросил из-за того, что был слишком индивидуалистичен. ММА для него в самый раз. Он борец.

05:08

Сейчас состоится альтернативный бой в Гран-при в полусреднем весе. Американец Лоренс Ларкин против румынского ударника Йона Паску.

05:00

Прямое включение Чела Соннена, которому в полуфинале Гран-при Bellator предстоит сразиться с Федором Емельяненко. Уверен в себе американец. Рассчитывает попасть Последнему Императору в подбородок и нокаутировать его.

04:49

Опять был очень агрессивен в начале боя Фергюсон, и Браунингу было тяжело, однако он все вытерпел и попал так, что вымотал соперника, который отдал инициативу и не смог сопротивляться многочисленным ударам сверху, оказавшись на канвасе.Это первая победа Браунига нокаутом после трех сабмишнов.

04:47

БОЙ ОСТАНОВЛЕН! КОРИНГТОН БРАУНИНГ!

04:44

А это Мэтт Митрион готовится к главному бою карда.

04:41

Совершенно бешеное начало от Фергюсона, который сразу бросился на соперника и быстро провел пару тейкдаунов, пытался провести удушение и пару раз ударил головой сопернику в колено. Оппонент пришел в себя, перехватил инициативу, но в концовке раунда «Бэйби Слайс» снова провел тейкдаун и завершал пятиминутку контролем и не слишком активными, но все же попытками дожать соперника. Правда, затем он допустил ошибку, и на последней минуте контроль уже перешел к Браунингу. Фергюсон смог нанести оппоненту рассечение, но отдал руку и едва не уступил досрочно, наполучав по незащищенной голове! Очень зрелищный раунд, который был за Фергюсоном, но концовка все для него испортила.

04:37

Поеееехали!

04:34

3-1 — рекорд Фергюсона, у Браунинга — 3-2.

04:33

Кевина Фергюсона-младшего называют еще «Бэйби Слайс» — он сын знаменитого Кимбо Слайса. Агрессивный и задорный парень. Его соперник — представитель бразильского джиу-джитсу, отменный боец, но при этом дважды и сам проигрывал болевыми приемами.

04:28

К выходу в октагон готовятся Кевин «Кимбо Слайс» Фергюсон и Кори Браунинг. Один в образе гангста-рэпера, другой — невозмутимый белый парень.

04:18

В глубоком нокауте пребывает Кэрингтон Бэнкс, поэтому Нало подняли руку в одиночестве. Седьмая победа в семи боях для восходящей звезды Bellator.

04:16

Второй раунд соперники начали в стойке, быстро перешли к обмену ударами, в котором канадец смотрелся убедительнее. Ну а затем Бэнкс опрометчиво раскрылся и получил мощнейший удар коленом в голову. Все было мгновенно кончено. Нокаут.

04:14

НОКАУТ! МЭНДЕЛЛ НАЛО ПОБЕДИЛ!

04:10

Стремительное начало поеидинка. Нало очень быстро перевел американца в партер и едва не закончил бой в самом его начале болевым приемом, однако Бэнкс сумел подняться и уже сам провел тейкдаун, после чего до конца раунда держал соперника на канвасе, нанося удары и не давая Нало подняться. Трудно сказать, кто выиграл этот раунд. Если по системе Штирлица («запоминается последнее»), то можно отдать небольшой перевес темнокожему американцу.

04:05

В первом поединке карда уже начали сражение Мэнделл Нало из Канады (6-0) и Кэрингтон Бэнкс из США (7-1).

04:00

Здравствуйте, уважаемые любители смешанных единоборств! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция турнира Bellator 207 в США, в со-главном бою которого встретятся американский боец Рой Нельсон и российский тяжеловес Сергей Харитонов.