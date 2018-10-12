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Кадыров — сила: что заставило помириться Хабиба с Тимати

Кадыров рассказал о примирении Тимати и Хабиба

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, боец UFC Хабиб Нумагомедов и репер Тимати, коллаж... РИА Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, боец UFC Хабиб Нумагомедов и репер Тимати, коллаж «Газеты.ru»
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Глава Чечни Рамзан Кадыров примирил между собой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и рэпера Тимати. Ранее стороны находились в конфликте из-за разного отношения к творчеству Егора Крида. Тимати даже отказывался поздравлять Хабиба с победой над Конором Макгрегором и осуждал его за драку вне октагона. Теперь артист удалил свой пост с критикой.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов наконец нашел общий язык с известным рэпером Тимати, против которого он так горячо выступал в своем инстаграме совсем недавно.

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О неожиданном примирении сообщил в своем инстаграме глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Главное в нашей жизни — взаимопонимание... Оно невозможно без обоюдного стремления к истине. При этом должен быть кто-то, кто возьмет на себя миссию по достижению такой богоугодной цели в отношениях между людьми...

И Хабиба Нурмагомедова, и Тимура (Тимати) я считаю своими братьями. В данный момент, после общения с ними, я испытываю естественную человеческую радость от того, что это самое взаимопонимание достигнуто»,

— написал политик в своем инстаграме.

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Главное в нашей жизни - взаимопонимание... Оно невозможно без обоюдного стремления к истине. При этом должен быть кто-то, кто возьмёт на себя миссию по достижению такой богоугодной цели в отношениях между людьми... И @khabib_nurmagomedov Хабиба Нурмагомедова, и @timatiofficial Тимура Беноевского (Тимати) я считаю своими Братьями. В данный момент, после общения с ними, я испытываю естественную человеческую радость от того, что это самое взаимопонимание достигнуто. Тимур охотно и с большим пониманием принял наши доводы о том, что репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать... А что касается Хабиба, то здесь, как оказалось все ещё проще. Он и не думал задеть достоинство лично Тимура, когда использовал крепкие выражения в своих нашумевших постах. Я хочу вас заверить ещё кое-в чем. Тимур сказал мне, что болел и болеет за Хабиба всей душой вместе с Дагестаном, Кавказом и всей Россией. В итоге, наш джигит Хабиб проявил готовность к новому мощному прыжку, но на этот раз - прыжку дружбы))) А Тимур, вспомнив про известное чеченское видео, даже дал ему громкое название - «Шалинский свадебный прыжок»))) Вот такими шутками в адрес друг друга и назло все злопыхателям закончили эту историю мои Братья. Благодарю и Хабиба и Тимура за выдержку и понимание. Очень рад, что мое скромное посредничество сослужило такую добрую службу. Желаю всем нам мира, согласия и, что так же важно - взаимопонимания!

Публикация от @ za_kadyrov_95

По словам Кадырова, Тимати согласился с тем, что иногда репертуар конкретного певца, пусть даже и довольно популярного, может не соответствовать специфике того региона, в котором он собирается выступать.

Таким образом, рэпер несколько сдал свои позиции в конфликте с Хабибом, который разразился из-за массового неприятия дагестанскими слушателями одного из подопечных Тимати — Егора Крида, который выступает под его лейблом.

Напомним, поп-артист планировал провести концерт в Махачкале, однако столкнулся с потоком угроз от местных жителей, которые считали его откровенные тексты аморальными.

В итоге Крид отменил выступления из-за опасения за свою безопасность, что Нурмагомедов прокомментировал в своем инстаграме словами: «Невелика потеря».

В ответ на это Тимати призвал бойца уважать творчество любого артиста и не настраивать против него публику лишь по той причине, что он не нравится лично Хабибу. Реакция Дагестанского Орла на эти нравоучения вышла чрезмерно горячей.

«Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать.

Я никого не заставляю, но говорить мне, что я не имею права на свое мнение — это смешно. Какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет. Отдельно хочу обратиться к мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей республики в ответе мы и только мы, а не всякие петушары, которые, мол, чего-то хотят», — написал спортсмен в своем инстаграме.

После этого отношения между звездами были основательно испорчены, однако Кадыров все же сумел наладить взаимопонимание между ними.

«Тимур охотно и с большим пониманием принял наши доводы о том, что репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать... А что касается Хабиба, то здесь, как оказалось, все еще проще. Он и не думал задеть достоинство лично Тимура, когда использовал крепкие выражения в своих нашумевших постах, — подчеркнул политик. — Я хочу вас заверить еще кое в чем.

Тимур сказал мне, что болел и болеет за Хабиба всей душой вместе с Дагестаном, Кавказом и всей Россией».

Любопытно, что ранее Тимати подробно объяснял в своем инстаграме, почему не собирается поздравлять Нурмагомедова с уверенной победой над Конором Макгрегором.

«Я не собираюсь больше никого поздравлять. Все, кого я хотел поздравить, есть в моей ленте, выше. Кнопочным героям Салам Алейкум. Обсасывать тему не вижу смысла.

Подтверждение моих ранее сказанных слов и мыслей я увидел вчера в семь утра по ТВ. Любому здравомыслящему человеку понятно, о чем я пишу,

— подчеркнул артист, очевидно, имея в виду драку, спровоцированную Хабибом вне октагона в ответ на оскорбления одного из тренеров Макгрегора. — Я болел за Россию, но увидел победу отдельного ее региона. Наверное, действительно лучше так, чем оставить ее (победу) за океаном...

Я не поддерживаю ни одну из сторон по итогу, и уж тем более не являюсь «типа» экспертом по единоборствам, как большинство крикунов в комментариях.

Все было, так как было. Было, и для меня прошло».

Данная запись уже удалена из аккаунта Тимати.

В своем примиряющем посте Кадыров подчеркнул, что Хабиб тоже пошел навстречу своего бывшему оппоненту по дискуссии, иронично напомнив при этом о нашумевшем скачке бойца за пределы октагона после поединка с Конором.

«В итоге наш джигит Хабиб проявил готовность к новому мощному прыжку, но на этот раз — прыжку дружбы. А Тимур, вспомнив про известное чеченское видео, даже дал ему громкое название — «Шалинский свадебный прыжок».

Вот такими шутками в адрес друг друга и назло все злопыхателям закончили эту историю мои братья. Благодарю и Хабиба, и Тимура за выдержку и понимание. Очень рад, что мое скромное посредничество сослужило такую добрую службу. Желаю всем нам мира, согласия и, что так же важно — взаимопонимания!» — подытожил Кадыров.

Ранее глава Чечни таким же образом призвал Нурмагомедова помириться с бывшим бойцом UFC Олегом Тактаровым, который накануне поединка с ирландцем довольно нелестно высказывался о манере боя Дагестанского Орла.

«Это будет скучный бой, потому что Конор будет осторожен после двухгодичного простоя, а Хабиб — еще более осторожный, как типичный горный мужчина. У них есть ген осторожности. Приходит сильное войско — они прячутся в горы, все куда-то деваются!» — цитировал Тактарова «Спорт-экспресс».

После зрелищной победы над ирландцем Хабиб решил пригласить своего критика в гости, чтобы наладить отношения.

«Прислушиваясь к совету нашего брата Рамзана Кадырова призывать добрым словом, с чем я и согласен абсолютно, хотел бы пригласить в гости первопроходца смешанных единоборств, живую легенду ММА Олега Николаевича Тактарова.

Я бы познакомил, Олег Николаевич, вас с моим отцом, уверен, у вас очень много общего, так как вы оба самбисты советской школы», — написал боец в своем инстаграме.

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Прислушиваясь к совету нашего Брата @za_kadyrov_95 <<призывать добрым словом>> с чем я и согласен абсолютно. Хотел бы пригласить в гости, первопроходца смешанных единоборств, живую легенду #ММА Олега Николаевича Тактарова, в Дагестан, я бы познакомил, Олег Николаевич, вас с моим Отцом, уверен, у вас очень много общего с Отцом, так как вы оба Самбисты Советской школы. В Дагестане, поверьте, есть на что посмотреть, а на счёт еды я вообще молчу хотя стоит отметить: горный сыр, сушенное мясо и разные виды Хинкалов. Поедем ко мне в горное село Сильди, правда она находится на пограничной зоне и там требуется паспорт Российский, там с Американским паспортом не пускают, не забудьте пожалуйста Российский паспорт. Если Николаевич вы не насытитесь Дагестаном, то мы можем через горы за час доехать в Братскую Чечню, а точнее в Казеной-Ам, в Грозный и т д. В общем жду вас с нетерпением в гостеприимный Кавказ. #Тактаров #лучшеГортолькоГоры

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

В ответ на это Тактаров заявил, что тронут до слез и прибудет так скоро, как только сможет. Выходят, что «политика умиротворения» Кадырова действительно дает свои плоды.

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