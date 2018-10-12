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«Дагестанский гангстер»: иностранцы в шоке от угроз Хабиба

«Он снова победил Конора»: иностранцы в шоке от разборок Хабиба с UFC

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмаговедов mma-max.ru
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмаговедов
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов готов покинуть самый популярный в мире промоушен, если оттуда будет уволен его друг Зубайра Тухугов, напавший на Конора Макгрегора после окончания боя. «Газета.Ru» рассказывает, как на Западе отреагировали на громкое заявление российского бойца.

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов пригрозил уходом из UFC, если промоушен уволит его друга Зубайру Тухугова.

Напомним, чеченский спортсмен запрыгнул в октагон после боя Дагестанского Орла с Конором Макгрегором и атаковал ирландца сзади, нанеся ему несколько ударов.

Это произошло во время массовой потасовки, спровоцированной Хабибом за пределами клетки (он атаковал оскорблявшего его из зрительного зала тренера Макгрегора) и ирландцем — в ее пределах: Конор первым ударил в октагоне двоюродного брата Нурмагомедова Абубакара, который не проявлял к нему никакой агрессии.

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Президент UFC Дана Уайт тут же пообещал, что любой боец, принимавший участие в потасовке внутри клетки, потеряет свой контракт с промоушеном (на Конора это, понятное дело, не распространяется — он приносит UFC слишком большие деньги).

Вскоре в СМИ появилась информация, что принципиальный бой Тухугова с другом и спарринг-партнером Макгрегора Артемом Лобовым, назначенный на 27 октября, отменяется, а сам чеченец находится на волоске от увольнения.

Тут Хабиб не выдержал и разразился гневным сообщением в инстаграме:

«Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого-нибудь там? Почему никто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи? Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе?

В любом случае — так накажите меня. Причем тут Зубайра? Если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь. Вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его, только за то, что он ударил Конора после того, как Конор первый ударил моего другого брата, на камере все видно.

Знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним. У нас в России мы своих не бросаем, и я за своего брата пойду до конца. Если вы все-таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт. В противном случае я сам его порву.

И да, чуть не забыл: и гонорар мой, который вы не отдаете и с которым вы так возитесь, можете оставить себе. Только смотрите, чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли и это самое главное, а за братьев мы идем до конца».

Это заявление вызвало очень бурную реакцию на Западе.

На известном портале о смешанных единоборствах MMAMania вышла целая статья, посвященная поступку Нурмагомедова, под заголовком «Четыре причины, почему верность Хабиба его напарникам — это самый крутой момент, который когда-либо случался».

«Он выходил на бой против бразильца в футболке с надписью: «Если бы самбо было легким, то его бы называли бразильским джиу-джитсу».

Избивая Майкла Джонсона на UFC 205, он спокойно говорил ему: «Мне нужен бой за титул. Ты знаешь, что я этого заслуживаю». Дагестанец — очень серьезный парень, — с таких строк начинается статья.

— Но, несмотря на все невероятные вещи, которые Хабиб вытворял раньше, проявление солидарности по отношению к его другу — это лучшее, что было».

Что же так восхитило англоязычный портал? Во-первых, желание Нурмагомедова разорвать контракт с UFC.

«Это намерение совершенно искренне. Хабиб не лукавит. Ему не нужен американский промоушен. В России есть собственный рынок ММА, а Хабиб там — национальная звезда. Кроме того, UFC потеряет немало денег, если он уйдет. Дагестанец только что стал хедлайнером самого успешного шоу промоушена по количеству платных подписок (около 2,5 млн). Это дает ему беспрецедентные рычаги влияния на организацию», — отмечает автор материала Эндрю Пирсон.

Кстати, Нурмагомедов недавно выложил в своем твиттере запись о том, что его пригласила к себе известнейшая американская рестлинг-федерация WWE.

«WWE предложили мне присоединиться к ним. Что вы думаете по этому поводу, ребята?» — игриво спросил боец.

Очевидно, что на самом деле этот пост предназначался не любопытствующим фанатам.

Второе, что отметили в MMAMania, — это готовность Хабиба отказаться от гонорара за бой с Конором. «Кто шутит над миллионами долларов? В этой части своего заявления Хабиб четко дает понять, что не играет.

«Надеюсь, эти деньги не застрянут у вас в горле» — это до смешного крутая строчка! Нурмагомедов — очень страшный парень, если вам нужно вести с ним переговоры: у UFC нет никаких средств давления на него», — поражается журналист.

В-третьих, Пирсон подчеркнул, что это первый случай, когда боец мирового уровня готов потерять весь свой гонорар ради напарника.

«Это отнюдь не пустяк. Боец Джош Томсон уже высказал идею о том, что это может стать рождением нового коллективного мышления спортсменов», — сообщил журналист, также добавив, что сейчас многие бойцы практикуют крайне индивидуалистичный подход к своему спорту и не заступаются друг за друга в похожих ситуациях.

Последним пунктом материала стал тот факт, что Хабиб взял всю вину за себя, чтобы не позволить своим братьям страдать за него. Потасовку спровоцировал он, а друзья лишь хотели его защитить, — на этом спортсмен заостряет внимание публики.

Такое благородство привлекает симпатии любителей UFC на сторону Дагестанского Орла. «Хабиб не играет по правилам мира, в котором основа всего — это громкие слова и реклама», — заключает Пирсон.

На Западе Нурмагомедова поддержали также некоторые известные бойцы. Например, тяжеловес Даниэль Кормье, который занимает первую строчку рейтинга UFC независимо от категорий, написал следующее:

«И снова обе стороны неправы. Зубайра ошибся в октагоне, а Лобов ошибся, когда напал на автобус. Они так ненавидят друг друга. Дайте им подраться! И как вы все можете не оценить уровень верности Хабиба? Она же просто зашкаливает. Отказаться от миллионов и контракта с UFC! Никто так не делает!» — восхитился боец.

Также в другом посте Кормье окрестил Хабиба «дагестанским гангстером» и «настоящим мужчиной». Боец UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад пошел еще дальше и назвал заявления Нурмагомедова еще одной победой над Макгрегором.

«Все твердили о верности Конора, когда он прилетел мстить за Лобова в Бруклин (и напал на автобус с бойцами UFC — «Газета.Ru»), однако ирландец знал, что получит большую выгоду от этого после грядущего боя.

Преданность Хабиба может привести к тому, что он пожертвует деньгами. Хабиб снова победил Конора», — написал Мухаммад в своем твиттере.

Однако самым проникновенным постом разразился Чак Лиделл — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе, который входит в Зал славы промоушена.

«Вот они — слова настоящего чемпиона и бойца. Хабиб не думает о деньгах — ему важнее принципы. Звучит странно, но некоторые вещи в жизни нельзя обсуждать. Я не оправдываю действий Нурмагомедова после боя (как известный спортсмен и ролевая модель для многих людей я был обескуражен тем, что произошло).

Однако я начинал драться на улицах, и даже там мы знали, что некоторые вещи нельзя трогать. Когда ты угрожаешь семье, оскорбляешь чью-то религию или нацию, ты играешь с огнем. Это святые вещи. И будет крайне несправедливо, если Хабиб или кто-нибудь из его команды понесет другое наказание, нежели Конор и его напарники.

Макгрегор тоже должен уплатить штраф и получить отстранение, если так поступят с Хабибом. То же самое и по поводу невыплаты гонорара.

Почему бой Зубайры был отменен? Он защищал своего брата так, как должен делать любой настоящий боец! Конор ударил ребят из команды Хабиба по меньшей мере два раза перед тем, как кто-то напал на него. Деньги делают нас слепыми? UFC размыл границы. Он продается за рейтинги. Некоторые бойцы получают карт-бланш на любые действия и отделываются потом минимальными наказаниями», — написал Лиделл.

Этот пост собрал уже больше 30 тысяч лайков.

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There we have it. Speaking out like a true Champ and fighter. This isn't about the money for @khabib_nurmagomedov its about principle. It's sounds crazy but sometimes in life somethings are not negotiable. I know that stands true for me. What those things are for me in my life may or may not be the same as Khabib. Perspective is incredibly important. I am not excusing his actions (as a known fighter and role model for many people I was embarrassed by what happened). I don't want to see our sport turn into what people in the beginning thought was barbaric, however, i do agree that we fighters must hold ourselves to a higher standard and treat people with basic respect. I started out on the street and even in the street we all know there are things you just don't touch. When you involve threats against a family, religion or nation you are playing with fire. Those things are sacred. I would never do it. That is principle for me. And regarding what happened between both guys the world has watched it and it all started before they got to the ring. It is extremely unfair for Khabib or any of his team to be treated or disciplined any differently than Conor would be. Conor should be fined and suspended if Khabib is. And the same goes with holding his purse. Why is Zubaira's fight being canceled? He defended his brother like any real fighter would do!? Conor threw at least 2 punches before anyone went after him. How wrong have things gone? Is money making us blind? These guys are fighters and this is what they do. The institution has blurred the lines. They sell out for ratings and big pay days. Certain fighters have a carte Blanche to do what they want and get away with minimal penalties. Us fighters know once you "cross the line" all bets are off. Well here we are, Khabib is staying true to the fight game. It's not about money it's about respect and integrity. With fighters that the UFC invests its money in.; for example Brock Lesnar. The last time he entered the octagon. If he'd done that to one of my fighters it would've been on! Let me reiterate, The UFC needs to take back the control use this spectacle as a momentous opportunity to (read below contd)

Публикация от Chuck Liddell (@chuckliddell)

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