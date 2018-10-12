Битва на льду: Трусова и Канышева рвутся в финал. LIVE

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УэльсИспания
1:4
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ФранцияИсландия
2:2
закончен
Лига наций УЕФА
21:45
ПольшаПортугалия
2:3
закончен
21:45
ИзраильШотландия
2:1
закончен
21:45
ЛитваРумыния
1:2
закончен
21:45
ЧерногорияСербия
0:2
закончен
21:45
Фарерские островаАзербайджан
0:3
закончен
21:45
КосовоМальта
3:1
закончен
22:45
РоссияШвеция
0:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Салават ЮлаевТрактор
5:0
закончен
19:00
Ак БарсСпартак
1:0
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19:00
ТорпедоХК Сочи
2:3 (ОТ)
закончен
19:30
АвангардСлован
2:3 (ОТ)
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НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзВегас Голден Найтс
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02:00
Нью-Йорк РейнджерсСан-Хосе Шаркс
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02:00
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
6:0
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02:00
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
4:5
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02:00
Баффало СэйбрзКолорадо Эвеланш
1:6
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02:00
Бостон БрюинзЭдмонтон Ойлерз
4:1
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02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингВанкувер Кэнакс
1:4
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02:30
Детройт Ред УингзТоронто Мэйпл Лифс
3:5
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02:30
Монреаль КанадиенсЛос-Анджелес Кингз
0:3
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03:00
Миннесота УайлдЧикаго Блэкхоукс
4:3 (ОТ)
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
3:0
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзКалгари Флэймз
5:3
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Евролига
20:00
ЦСКА Барселона
95:75
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21:00
Панатинаикос Маккаби Т-А
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21:30
Бавария Анадолу Эфес
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Реал Мадрид Дарушшафака
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Хроника /
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Кокорина и Мамаева арестовали на 2 месяца
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13:30
Ученица Тутберидзе Трусова выиграла короткую программу в Ереване
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БельгияШвейцария
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ХорватияАнглия
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21:45
АвстрияСеверная Ирландия
не начался
21:45
ГрецияВенгрия
не начался
21:45
ЭстонияФинляндия
не начался
21:45
БеларусьЛюксембург
не начался
21:45
МолдавияСан-Марино
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КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистСибирь
2:0
2 период
19:30
СКАСеверсталь
не начался
19:30
ЦСКААдмирал
не начался
19:30
Динамо МнЛокомотив
не начался
19:30
Динамо РКуньлунь Ред Стар
не начался
Евролига
19:45
Будучность Олимпия Милан
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Химки Олимпиакос
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20:00
Жальгирис Баскония
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Фенербахче Гран Канария
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Хроника /
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Онлайн событий скандала с участием Кокорина и Мамаева
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Фигурное катание / Юниорский Гран-при по фигурному катанию, 7-й этап, Ереван
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Девушки, произвольная программа
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ФНЛ / Первый дивизион
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ТомьСочи
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СибирьНижний Новгород
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15:00
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МордовияХимки
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АрмавирБалтика
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НидерландыГермания
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ИрландияДания
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Ак БарсХК Сочи
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17:00
НефтехимикЙокерит
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17:00
ТорпедоСпартак
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Филадельфия ФлайерзВегас Голден Найтс
не начался
20:00
Нью-Йорк РейнджерсЭдмонтон Ойлерз
не начался
21:00
Оттава СенаторзЛос-Анджелес Кингз
не начался
01:00
Миннесота УайлдКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:00
Флорида ПантерзВанкувер Кэнакс
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
не начался
02:00
Бостон БрюинзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Даллас СтарзАнахайм Дакс
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03:00
Нэшвилл ПредаторзНью-Йорк Айлендерс
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Чикаго БлэкхоуксСент-Луис Блюз
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ЦСКА Нижний Новгород
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Битва на льду: Трусова и Канышева рвутся в финал. LIVE

Онлайн-трансляция произвольной программы в Ереване с участием Трусовой

Александра Трусова РИА Новости
Александра Трусова
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Россиянки Александра Трусова и Алена Канышева выступают в Ереване в произвольной программе последнего этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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18:22

Элизабет Юбкэйн из Латвии начинает выступление. И падает при первом же прыжке.

18:16

Из пяти спортсменок выделим украинку Анну Ракович и Александру Чепелеву из Белоруссии.

18:15

Вышли фигуристки на разминку.

17:57

А теперь прервемся на небольшой перерыв и отдохнем, пока будут готовить лед перед третьей разминкой.

17:56

92,65 балла по итогам двух программ получает Ева. Явно недовольная фигуристка своим выступлением.

17:54

Четкий двойной лутц, а также хорошая комбинация двойной флип - двойной тулуп. Правда, тот, похоже, с недокрутом.

17:50

Последняя представительница второй группы — Ева Яковлева из Кыргызстана.

17:49

Лучшее выступление в произвольной программе — 66.95, но только второе в общей сумме — 100.91 балла.

17:43

Бристена Патрисия Проди из Румынии выступает.

17:41

По эффектности ничем она не уступила фигуристке из Гонконга. 102,08 балла по итогам короткой и произвольной программ! Опережает София Йоханну!

17:37

Представительница Филиппин София Изабел Виктория Гьюдот на очереди.

17:35

97,62 балла — заслуженно. Это пока что лучший результат.

17:33

Отличную скорость показала Йоханна, а вместе с этим тройной тулуп и двойной сальхов, высоко прыгнула двойной аксель. Правда, упала фигуристка...

17:30

Йоханна Со из Гонконга вышла на лед.

17:29

Очень недурно! Хорошо выступила Диана, эффектно. 83,99 балла по итогам двух программ. Вполне заслуженно.

17:23

Начинает выступление Диана Сулейменова из Казахстана.

17:17

Выходят на разминку представительницы второй группы.

17:16

Упала несколько раз Марина. Всего лишь 70,02 по итогам двух программ получает армянская фигуристка. При этом опережает свою соотечественницу Елен.

17:10

Закрывает первую группу Марина Асоян из Армении. Горячо приветствуют зрители свою соотечественницу.

17:09

78,92 получает Ишита. Это второй результат на данный момент. Очень удивлена своей оценкой индийская фигуристка. Да и ее тренер тоже.

17:08

Сделала акцент на прыжках фигуристка. Тройной риттбергер, тройной тулуп, тройной лутц... Удивила Ишита. Не только выступлением, кстати, но и ростом. Выглядит очень высокой индийская спортсменка.

17:04

Ишита Капур из Индии выступает.

17:03

А вот и нет! 86.45 балла получает Лазиза и выходит на первую строчку!

17:01

Не самое удачное выступление со стороны Лазизы. Несколько раз упала узбекистанская фигуристка, хотя выполнила хорошую комбинацию из двойного риттбергера и двойного тулупа. Скорости не хватило Лазизе. На высокую оценку рассчитывать не стоит, пожалуй.

16:57

Представительница Узбекистана Лазиза Салиева вышла на лед.

16:56

Ну, и обходит Тихри Елен — 72,58 балла по итогам двух программ получает фигуристка из Тайланда.

16:53

Необычное музыкальное сопровождение выбрала фигуристка, да и выступила гораздо интереснее первой армянки. Двойной лутц, не самый удачный двойной флип, хороший двойной тулуп.

16:50

Следующая на очереди Тихри Силпа-Арка из Тайланда.

16:49

42,70 балла за произвольную программу и 63,94 в сумме.

16:47

Красивое выступление, но без изысков. Двойной риттбергер, двойной сальхов и... одиночный тулуп.

16:44

Начинаем произвольную программу! Первой на лед выходит Елен Хакобян из Армении.

16:41

Российские фигуристки выступят в пятой группе и выйдут на лед ориентировочно в 20:30-20:35 мск.

16:40

Россиянки Александра Трусова и Алена Канышева, занявшие первое и второе место в короткой программе, соревнуются в произвольной.

16:35

В Ереване проходит последний этап юниорского Гран-при по фигурному катанию.