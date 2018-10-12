Битва на льду: Трусова и Канышева рвутся в финал. LIVE

Не самое удачное выступление со стороны Лазизы. Несколько раз упала узбекистанская фигуристка, хотя выполнила хорошую комбинацию из двойного риттбергера и двойного тулупа. Скорости не хватило Лазизе. На высокую оценку рассчитывать не стоит, пожалуй.