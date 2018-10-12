Битва на льду: Трусова и Канышева рвутся в финал. LIVE

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Элизабет Юбкэйн из Латвии начинает выступление. И падает при первом же прыжке.
Из пяти спортсменок выделим украинку Анну Ракович и Александру Чепелеву из Белоруссии.
Вышли фигуристки на разминку.
А теперь прервемся на небольшой перерыв и отдохнем, пока будут готовить лед перед третьей разминкой.
92,65 балла по итогам двух программ получает Ева. Явно недовольная фигуристка своим выступлением.
Четкий двойной лутц, а также хорошая комбинация двойной флип - двойной тулуп. Правда, тот, похоже, с недокрутом.
Последняя представительница второй группы — Ева Яковлева из Кыргызстана.
Лучшее выступление в произвольной программе — 66.95, но только второе в общей сумме — 100.91 балла.
Бристена Патрисия Проди из Румынии выступает.
По эффектности ничем она не уступила фигуристке из Гонконга. 102,08 балла по итогам короткой и произвольной программ! Опережает София Йоханну!
Представительница Филиппин София Изабел Виктория Гьюдот на очереди.
97,62 балла — заслуженно. Это пока что лучший результат.
Отличную скорость показала Йоханна, а вместе с этим тройной тулуп и двойной сальхов, высоко прыгнула двойной аксель. Правда, упала фигуристка...
Йоханна Со из Гонконга вышла на лед.
Очень недурно! Хорошо выступила Диана, эффектно. 83,99 балла по итогам двух программ. Вполне заслуженно.
Начинает выступление Диана Сулейменова из Казахстана.
Выходят на разминку представительницы второй группы.
Упала несколько раз Марина. Всего лишь 70,02 по итогам двух программ получает армянская фигуристка. При этом опережает свою соотечественницу Елен.
Закрывает первую группу Марина Асоян из Армении. Горячо приветствуют зрители свою соотечественницу.
78,92 получает Ишита. Это второй результат на данный момент. Очень удивлена своей оценкой индийская фигуристка. Да и ее тренер тоже.
Сделала акцент на прыжках фигуристка. Тройной риттбергер, тройной тулуп, тройной лутц... Удивила Ишита. Не только выступлением, кстати, но и ростом. Выглядит очень высокой индийская спортсменка.
Ишита Капур из Индии выступает.
А вот и нет! 86.45 балла получает Лазиза и выходит на первую строчку!
Не самое удачное выступление со стороны Лазизы. Несколько раз упала узбекистанская фигуристка, хотя выполнила хорошую комбинацию из двойного риттбергера и двойного тулупа. Скорости не хватило Лазизе. На высокую оценку рассчитывать не стоит, пожалуй.
Представительница Узбекистана Лазиза Салиева вышла на лед.
Ну, и обходит Тихри Елен — 72,58 балла по итогам двух программ получает фигуристка из Тайланда.
Необычное музыкальное сопровождение выбрала фигуристка, да и выступила гораздо интереснее первой армянки. Двойной лутц, не самый удачный двойной флип, хороший двойной тулуп.
Следующая на очереди Тихри Силпа-Арка из Тайланда.
42,70 балла за произвольную программу и 63,94 в сумме.
Красивое выступление, но без изысков. Двойной риттбергер, двойной сальхов и... одиночный тулуп.
Начинаем произвольную программу! Первой на лед выходит Елен Хакобян из Армении.
Российские фигуристки выступят в пятой группе и выйдут на лед ориентировочно в 20:30-20:35 мск.
Россиянки Александра Трусова и Алена Канышева, занявшие первое и второе место в короткой программе, соревнуются в произвольной.
В Ереване проходит последний этап юниорского Гран-при по фигурному катанию.