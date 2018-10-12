«Ничего не знаю»: сборной не до Кокорина с Мамаевым

Сборная России по футболу сыграла вничью с национальной командой Швеции в рамках матча Лиги наций УЕФА. 31 698 зрителей голов не увидели — проходившая в Калининграде встреча завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, коллектив Станислава Черчесова остался лидером группы 2 дивизиона В по итогам первого круга.

В активе национальной команды России четыре очка, у Турции — три, шведы набрали лишь один балл.

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что завершившейся матч был очень важен для его команды. «Сегодня мы играли против команды с хорошей организацией.

Матч был за шесть очков, в случае победы мы могли приблизиться к завоеванию первого места в группе, но теперь расклад совершенно другой.

Нас ожидает тяжелая игра против сборной Турции и гостевой матч с командой Швеции», — цитирует Черчесова ТАСС.

«Соперник проводит практически все встречи в одном и том же ключе, поэтому на установке я говорил, что свободных зон будет мало. Так в итоге и получилось, соперник быстро переходил из обороны в атаку, нам нельзя было раскрываться ни в коем случае», — добавил главный тренер сборной России.

Наставник сборной Швеции по футболу Янне Андерссон остался удовлетворен ничейным исходом поединка.

«Мы довольны матчем, действовали так, как планировали, показали хорошее владение мячом.

Ничья для нашей сборной — это хороший результат. Мы проанализировали матчи соперника на чемпионате мира и смогли уловить принцип их игры.

Мы не так часто играем против российской команды, нельзя не отметить роль нашего капитана Андреаса Гранквиста, который выступал в России (за «Краснодар» с 2013 по 2018 год, — «Газета.Ru)», — сказал Андерссон.

«Я рад тому, как нам удалось подготовиться к матчу. Если говорить в целом, то встречались два равных соперника, у каждого был свой стиль игры», — добавил тренер.

Полузащитник сборной России Денис Черышев похвалил шведов за игру в обороне.

«Матч был тяжелый, шведы хорошо оборонялись, они надежно действовали в защите, создавая трудности для нашей атаки. Будем работать дальше, чтобы пришли победы»,

— заверил хавбек «Валенсии».

Также лучший бомбардир сборной на ЧМ-2018 рассказал о сложности предстоящего матча с Турцией. «Я думаю, нам будет трудно в Сочи обыграть турецкую команду, но мы готовы к этому», — подчеркнул Черышев.

Защитник российской команды Константин Рауш отметил, что сборная добилась неплохого результата. «Во втором тайме мы показали хорошую игру. В первой половине встречи было тяжеловато.

Однако результат можно назвать хорошим — мы не пропустили, имеем в своем активе четыре очка, все нормально»,

— сказал Рауш.

Помимо матча журналисты интересовались у Черчесова и игроков арестом экс-футболистов сборной Александра Кокорина и Павла Мамаева. Однако специалист и спортсмены старались не обсуждать скандальную тему.

«Арест Кокорина и Мамаева в сборной ни секунды не обсуждали. Не минуты, а именно секунды. Вы слишком углубляетесь, мы обсуждали только игру. Я вчера говорил, что это неприятная ситуация, но поймите, я говорю о том, чем я занят — об игре сборной»,

— заявил Черчесов.

«О ситуации с Кокориным и Мамаевым ничего не знаю. Мы сегодня готовились к матчу. Ничего не могу сказать. Надеюсь, все обойдется для ребят», — отметил Черышев.

Свой следующий матч сборная России проведет в Сочи на стадионе «Фишт» 14 октября. Соперником команды Черчесова станет Турция. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Групповой этап Лиги наций для российской команды завершится 20 ноября в Стокгольме, где хозяев ЧМ-2018 примут шведы.

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