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Недетский характер: Трусова победила болезнь и соперниц

Трусова выиграла короткую программу на последнем этапе юниорского Гран-при

Александра Трусова покорила всех своим мастерством РИА Новости
Александра Трусова покорила всех своим мастерством
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Александра Трусова победила в короткой программе на последнем этапе юниорского Гран-при с преимуществом в семь баллов над соотечественницей Аленой Канышевой и сделала предпоследний шаг к выходу в финал.

В столице Армении Ереване проходит последний этап юниорского Гран-при по фигурному катанию, который оказался неожиданно в центре повышенного внимания любителей женского катания.

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Дело в том, что безусловный лидер у юниорок, чемпионка мира в этой возрастной категории Александра Трусова, известная тем, что работает под руководством Этери Тутберидзе и прыгает сразу несколько четверных прыжков, могла пропустить финал Гран-при.

Спортсменка уверенно выиграла первый из своих двух юниорских этапов, но за неделю до выступлений в Ереване свалилась на больничную койку с высокой температурой.

Если бы Александра не смогла выступить в Армении, тех 15-ти заработанных в зачет баллов за победу на этапе ЮГП не хватило бы для выхода в финал.

По итогам первых шести этапов уже точно квалифицировались россиянки Алена Косторная, серебряный призер юниорского чемпионата мира, и Анна Щербакова, выигравшие оба этапа, в которых принимали участие.

Также забронировала себе борьбу за медали в финале еще одна россиянка Анастасия Тараканова, уступившая Щербаковой в Канаде, но выигравшая соревнования в Словении.

По 26 очков за два вторых места на своих этапах заработали кореянка Йелим Ким и еще одна спортсменка из России Анна Тарусина, причем представительница Южной Кореи стоит в таблице выше по дополнительным показателям.

На шестом, последнем квалификационном месте перед армянским этапом располагалась еще одна кореянка – Юнг Ю. Однако с ее третьим и четвертым местами и всего 20 баллами рассчитывать на попадание в решающее сражение было практически нереально.

В общем, Трусовой обязательно надо было выйти в Ереване на лед и показать результат не ниже третьего места, чтобы присоединиться к вышеуказанной компании и выступить в финале.

Помимо нее, всерьез на борьбу за место в шестерке претендовала из участниц седьмого этапа только еще одна россиянка – Алена Канышева, которая имеет в активе 13 очков за второе место на австрийском этапе ЮГП после Косторной.

Канышева выступала в столице Армении одной из первых и продемонстрировала солидный прокат, разве что не слишком удачно выехала из каскада, лишившись бонуса в два балла.

Впрочем, результат 67,75 и так стал серьезным и в итоге недосягаемым ориентиром для всех соперниц по короткой программе, кроме одной.

Речь, конечно же, о Трусовой. Словно и не было никакой болезни, из-за которой само участие россиянки в соревнованиях в Ереване находилось под вопросом, она откатала программу на одном дыхании.

Напомним, что в короткой программе запрещены четверные прыжки – главное оружие ученицы Тутберидзе, – но и без них она имеет сложнейший из возможных набор компонентов, а ее тройной лутц вышел даже каким-то издевательски легким.

В итоге убедительные 74,19, не оставившие конкуренткам шансов не только в короткой программе, но, похоже, и по итогам всего этапа.

Даже если Трусова побережется и не станет испытывать еще не окрепший после болезни организм обилием четверных, все равно она вряд ли отдаст победу, а значит, выступит затем и в финале.

Канышевой просто необходимо удерживать второе место, на котором она находится после короткой программы, и тогда в ход пойдут дополнительные показатели в борьбе с Ким и Тарусиной.

Учитывая, что Анна уже проигрывает кореянке, шести российских фигуристок в финале юниорского Гран-при мы не увидим, а вопрос будет стоят так: либо Тарусина, либо Канышева. И многое здесь зависит от баллов Алены за произвольную программу, где, возможно, придется рисковать.

Напомним, что в прошлом сезоне в финале юниорского Гран-при у девушек выступили также пять россиянок, компанию которых разбавила квалифицировавшаяся с шестого места японка Рика Кихира.

Тогда в финале в упорной борьбе Трусова совсем немного выиграла у своей коллеги по группе Тутберидзе Косторной, а третье место завоевала, отставшая от лидеров на пять и шесть очков соответственно, Анастасия Тараканова.

Вполне возможно, эта же троица и разыграет медали и в текущем сезоне, причем ожидается, что расположатся они в том же порядке.

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