«Слезно извинялся»: как Кадыров наказал автобусного хама

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о том, как обстоят дела с автором скандального видеоролика, который появился в сети несколько дней назад.

Накануне политик опубликовал в социальных сетях большое сообщение, где жестко раскритиковал 20-летнего Турпала Хасиева.

Молодой парень из села Автуры Шалинского района Чечни ехал в автобусе и приставал к сидящим напротив юношам. Турпал кинул в пассажиров открытую жестяную банку из под энергетического напитка со словами: «Ахмат — сила! Скажи, брат?» Пребывающий в явном замешательстве от выходки соседа по транспортному средству парень заявил: «Ахмат — сила, это я знаю. Но нормально вести себя можно?», на что получил от автора видео грубый ответ: «Закрой рот».

«Ехал в автобусе, сидел в телефоне. Вдруг в меня прилетает банка. Я испугался и попросил пассажира вести себя аккуратнее»,

— рассказал в интервью ЧГТРК «Грозный» пострадавший Ярослав Смирнов.

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Парень не стал акцентировать внимание на национальной принадлежности обидчика.

«У меня есть много друзей разных национальностей. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что нет плохих народов. Есть плохие люди», — добавил Смирнов.

Ролик увидел Кадыров, который в грубой форме раскритиковал его автора. По мнению политика, Хасиев опозорил весь чеченский народ и призыв «Ахмат — сила», который Турпал не имел право произносить. Глава региона немедленно потребовал от 20-летнего мужчины выйти на связь и «первым же рейсом» явиться в Грозный, иначе его бы нашли «за считанные часы».

Хасиев достаточно оперативно записал видеообращение, где извинился за свое поведение. Но этого для искупления вины оказалось недостаточно, уже вечером молодой человек оказался в Грозном, где поучаствовал в сюжете местного телеканала. О проделанной воспитательной работе в социальных сетях рассказал Кадыров.

«Молодой герой вчерашних московских похождений срочно прибыл в Грозный. Им оказался житель села Автуры Шалинского района Турпал Хасиев. Сегодня Турпал, его отец Магомед, братья Апти и Шаъбан приняли участие в одной из передач ЧГТРК «Грозный»,

— начал глава региона, рассказав, что Турпал прибыл в Москву всего лишь несколько дней назад — 7 октября.

Как отмечают журналисты местного телеканала, Хасиев планировал в столице работать на стройке. Однако Кадыров решил вопрос с трудоустройством молодого человека по-другому.

«Чтобы он не утруждал себя поисками работы, на месте же был решен вопрос его трудоустройства. На ТВ приехал начальник СУРСАД города Грозного и забрал его на новое рабочее место.

С этой минуты Турпал будет трудиться, благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их»,

— рассказал Кадрыров, добавив, что мужчина «горько сожалеет» о своем недостойном поведении в российской столице и «слезно извинился» перед Ярославом Смирновым.

«Я ранее неоднократно говорил и сейчас повторяю, любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе. К нарушающему их будет предъявлен спрос», — заключил глава республики.

«Ахмат» — название футбольного и бойцовского клубов в Грозном. «Ахмат — сила» — призыв, который зачастую используют чеченские спортсмены.

Накануне Кадыров не только трудоустроил 20-летнего парня из села, но и провел встречу с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, который несколько дней назад в бою за пояс организации одолел ирландца Конора Макгрегора.

«Я пригласил на встречу с Хабибом известных бойцов Чеченского Республиканского спортивного Клуба «Ахмат». Мэр города Грозного Ибрагим Закриев сообщил о присвоении Хабибу звания «Почетный гражданин города Грозного». И еще одна награда от мэра — Хабибу вручили юбилейную медаль «200 лет городу Грозному» за номером 27, по количеству его побед!

Указом Главы ЧР отцу и тренеру Хабиба - Абдулманапу Нурмагомедову присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры ЧР». РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова преподнес Хабибу ключи от автомашины. Я искренне поздравляю Хабиба с победой, желаю крепкого здоровья и успехов!» — отметил Кадыров в социальных сетях.

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