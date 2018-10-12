«Слезно извинялся»: как Кадыров наказал автобусного хама

Курсы валют$ 65.99 (-0.301) 76.48 (-0.349)
Пенсионный советник
Москва: +11°C
Кризис - 1993. Октябрь
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Товарищеские матчи (сборные)
21:45
УэльсИспания
1:4
закончен
22:00
ФранцияИсландия
2:2
закончен
Лига наций УЕФА
21:45
ПольшаПортугалия
2:3
закончен
21:45
ИзраильШотландия
2:1
закончен
21:45
ЛитваРумыния
1:2
закончен
21:45
ЧерногорияСербия
0:2
закончен
21:45
Фарерские островаАзербайджан
0:3
закончен
21:45
КосовоМальта
3:1
закончен
22:45
РоссияШвеция
0:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Салават ЮлаевТрактор
5:0
закончен
19:00
Ак БарсСпартак
1:0
закончен
19:00
ТорпедоХК Сочи
2:3 (ОТ)
закончен
19:30
АвангардСлован
2:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзВегас Голден Найтс
4:2
закончен
02:00
Нью-Йорк РейнджерсСан-Хосе Шаркс
3:2 (ОТ)
закончен
02:00
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
6:0
закончен
02:00
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
4:5
закончен
02:00
Баффало СэйбрзКолорадо Эвеланш
1:6
закончен
02:00
Бостон БрюинзЭдмонтон Ойлерз
4:1
закончен
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингВанкувер Кэнакс
1:4
закончен
02:30
Детройт Ред УингзТоронто Мэйпл Лифс
3:5
закончен
02:30
Монреаль КанадиенсЛос-Анджелес Кингз
0:3
закончен
03:00
Миннесота УайлдЧикаго Блэкхоукс
4:3 (ОТ)
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
3:0
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзКалгари Флэймз
5:3
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Барселона
95:75
закончен
21:00
Панатинаикос Маккаби Т-А
89:84
закончен
21:30
Бавария Анадолу Эфес
71:90
закончен
22:00
Реал Мадрид Дарушшафака
109:93
закончен
Хроника /
10:10
Кокорина и Мамаева арестовали на 2 месяца
закончен
13:30
Ученица Тутберидзе Трусова выиграла короткую программу в Ереване
закончен
Лига наций УЕФА
21:45
БельгияШвейцария
не начался
21:45
ХорватияАнглия
не начался
21:45
АвстрияСеверная Ирландия
не начался
21:45
ГрецияВенгрия
не начался
21:45
ЭстонияФинляндия
не начался
21:45
БеларусьЛюксембург
не начался
21:45
МолдавияСан-Марино
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистСибирь
не начался
19:30
СКАСеверсталь
не начался
19:30
ЦСКААдмирал
не начался
19:30
Динамо МнЛокомотив
не начался
19:30
Динамо РКуньлунь Ред Стар
не начался
Евролига
19:45
Будучность Олимпия Милан
не начался
20:00
Химки Олимпиакос
не начался
20:00
Жальгирис Баскония
не начался
20:45
Фенербахче Гран Канария
не начался
Хроника /
10:16
Онлайн событий скандала с участием Кокорина и Мамаева
online
ФНЛ / Первый дивизион
07:00
ЛучАвангард К
не начался
08:00
СКА-ХабаровскРотор
не начался
13:00
ТомьСочи
не начался
13:00
СибирьНижний Новгород
не начался
14:30
ТамбовСпартак-2
не начался
15:00
ЧертановоШинник
не начался
15:00
Краснодар-2Зенит-2
не начался
17:00
МордовияХимки
не начался
17:00
АрмавирБалтика
не начался
Лига наций УЕФА
16:00
СловакияЧехия
не начался
19:00
НорвегияСловения
не начался
19:00
ГрузияАндорра
не начался
19:00
ЛатвияКазахстан
не начался
19:00
АрменияГибралтар
не начался
21:45
НидерландыГермания
не начался
21:45
ИрландияДания
не начался
21:45
БолгарияКипр
не начался
21:45
МакедонияЛихтенштейн
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Ак БарсХК Сочи
не начался
17:00
НефтехимикЙокерит
не начался
17:00
ТорпедоСпартак
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Филадельфия ФлайерзВегас Голден Найтс
не начался
20:00
Нью-Йорк РейнджерсЭдмонтон Ойлерз
не начался
21:00
Оттава СенаторзЛос-Анджелес Кингз
не начался
01:00
Миннесота УайлдКаролина Харрикейнз
не начался
02:00
Вашингтон КэпиталзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:00
Флорида ПантерзВанкувер Кэнакс
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсПиттсбург Пингвинз
не начался
02:00
Бостон БрюинзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Даллас СтарзАнахайм Дакс
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:30
Чикаго БлэкхоуксСент-Луис Блюз
не начался
04:00
Аризона КойотсБаффало Сэйбрз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшКалгари Флэймз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
Цмоки-Минск Астана
не начался
18:00
ЦСКА Нижний Новгород
не начался
«Слезно извинялся»: как Кадыров наказал автобусного хама

Бросившему банку в автобусе чеченцу нашли работу в Грозном

РИА «Новости»/Кадр из видео/YouTube.com
Видео по теме
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о кинувшем в московском автобусе банку в пассажиров чеченце. 20-летний Турпал Хасиев по требованию политика явился в Грозный и «слезно извинился» за свой поступок. Как отметил Кадыров, молодой человек останется в республике, где будет работать дворником.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о том, как обстоят дела с автором скандального видеоролика, который появился в сети несколько дней назад.

Накануне политик опубликовал в социальных сетях большое сообщение, где жестко раскритиковал 20-летнего Турпала Хасиева.

Молодой парень из села Автуры Шалинского района Чечни ехал в автобусе и приставал к сидящим напротив юношам. Турпал кинул в пассажиров открытую жестяную банку из под энергетического напитка со словами: «Ахмат — сила! Скажи, брат?» Пребывающий в явном замешательстве от выходки соседа по транспортному средству парень заявил: «Ахмат — сила, это я знаю. Но нормально вести себя можно?», на что получил от автора видео грубый ответ: «Закрой рот».

«Ехал в автобусе, сидел в телефоне. Вдруг в меня прилетает банка. Я испугался и попросил пассажира вести себя аккуратнее»,

— рассказал в интервью ЧГТРК «Грозный» пострадавший Ярослав Смирнов.

Реклама

Парень не стал акцентировать внимание на национальной принадлежности обидчика.

«У меня есть много друзей разных национальностей. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что нет плохих народов. Есть плохие люди», — добавил Смирнов.

Ролик увидел Кадыров, который в грубой форме раскритиковал его автора. По мнению политика, Хасиев опозорил весь чеченский народ и призыв «Ахмат — сила», который Турпал не имел право произносить. Глава региона немедленно потребовал от 20-летнего мужчины выйти на связь и «первым же рейсом» явиться в Грозный, иначе его бы нашли «за считанные часы».

Хасиев достаточно оперативно записал видеообращение, где извинился за свое поведение. Но этого для искупления вины оказалось недостаточно, уже вечером молодой человек оказался в Грозном, где поучаствовал в сюжете местного телеканала. О проделанной воспитательной работе в социальных сетях рассказал Кадыров.

«Молодой герой вчерашних московских похождений срочно прибыл в Грозный. Им оказался житель села Автуры Шалинского района Турпал Хасиев. Сегодня Турпал, его отец Магомед, братья Апти и Шаъбан приняли участие в одной из передач ЧГТРК «Грозный»,

— начал глава региона, рассказав, что Турпал прибыл в Москву всего лишь несколько дней назад — 7 октября.

Как отмечают журналисты местного телеканала, Хасиев планировал в столице работать на стройке. Однако Кадыров решил вопрос с трудоустройством молодого человека по-другому.

«Чтобы он не утруждал себя поисками работы, на месте же был решен вопрос его трудоустройства. На ТВ приехал начальник СУРСАД города Грозного и забрал его на новое рабочее место.

С этой минуты Турпал будет трудиться, благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их»,

— рассказал Кадрыров, добавив, что мужчина «горько сожалеет» о своем недостойном поведении в российской столице и «слезно извинился» перед Ярославом Смирновым.

«Я ранее неоднократно говорил и сейчас повторяю, любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе. К нарушающему их будет предъявлен спрос», — заключил глава республики.

«Ахмат» — название футбольного и бойцовского клубов в Грозном. «Ахмат — сила» — призыв, который зачастую используют чеченские спортсмены.

Накануне Кадыров не только трудоустроил 20-летнего парня из села, но и провел встречу с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, который несколько дней назад в бою за пояс организации одолел ирландца Конора Макгрегора.

«Я пригласил на встречу с Хабибом известных бойцов Чеченского Республиканского спортивного Клуба «Ахмат». Мэр города Грозного Ибрагим Закриев сообщил о присвоении Хабибу звания «Почетный гражданин города Грозного». И еще одна награда от мэра — Хабибу вручили юбилейную медаль «200 лет городу Грозному» за номером 27, по количеству его побед!

Указом Главы ЧР отцу и тренеру Хабиба - Абдулманапу Нурмагомедову присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры ЧР». РОФ имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова преподнес Хабибу ключи от автомашины. Я искренне поздравляю Хабиба с победой, желаю крепкого здоровья и успехов!» — отметил Кадыров в социальных сетях.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».