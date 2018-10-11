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«Миллионы оставьте себе»: Хабиб предъявил UFC ультиматум

Хабиб Нурмагомедов пригрозил уйти из UFC

Массовая драка после боя ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова, 7 октября... John Locher/AP
Массовая драка после боя ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова, 7 октября 2018 года
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов в резкой форме обратился к руководству UFC и выразил намерение прекратить участие в соревнованиях под эгидой организации. Спортсмен поставил ультиматум: в случае, если его соотечественник Зубайра Тухугов будет исключен из промоушена, то Нурмагомедов разорвет контракт с организацией.

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов «взорвал» Сеть очередным резким высказыванием, адресованным руководству промоушена. На этот раз 30-летний россиянин пригрозил разорвать контракт с крупной американской организацией. Причиной этому стало решение UFC отменить поединок в рамках турнира UFC 229 между российским бойцом Зубайрой Тухуговым и его соотечественником, также представляющего Ирландию, Артемом Лобовым.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию, представляющую интересы Лобова, бой был отменен в результате беспорядков, которые произошли после поединка между Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

Напомним, что Хабиб, одержавший досрочную победу над Макгрегором, вступил в словесную перепалку с тренерами ирландского бойца, а затем перелез через сетку октагона и прыгнул на них, спровоцировав массовую драку.

В беспорядках также участие принял и Тухугов. Соотечественник Нурмагомедова забрался на ринг и нанес удар по лицу Макгрегору, который уже находился в обессиленном состоянии. В конфликт была вынуждена вмешаться полиция Невады, которая увела обе стороны в подтрибунное помещение.

После данного инцидента глава UFC Дана Уайт объявил о том, что если среди участвовавших в массовой драке были спортсмены с контрактами с промоушена, то они не будут принимать участие в боях под эгидой организации. Сам Тухугов позднее признался, что действительно нанес несколько ударов Макгрегору.

Нурмагомедов, которому также грозит наказание за провокацию, встал на сторону российского бойца и пообещал, что если UFC уволит Тухугова, то он прекратит участие в соревнованиях под эгидой организации.

«Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды, если вы скажете, что я это начал, то я не согласен. Я закончил начатое им. В любом случае, так накажите меня, при чем тут Зубайра Тухугов?

Если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь. Знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем, и я за своего брата пойду до конца, и если вы все таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву»,

— написал Нумагомедов у себя в инстаграме, отметив, что виновником конфликта является Макгрегор.

Изначально Хабиб должен был заработать на поединке с Конором $2 млн, однако за спровоцированную драку UFC и комиссия Невады заблокировала гонорар. Источники отмечают, что по результатам расследования россиянин будет оштрафован и получит только часть от данной суммы.

«Гонорар мой, который вы не отдаете и с которым вы так возитесь, можете оставить себе. Только смотрите, чтобы он у вас в горле не застрял. Мы свою честь отстояли, и это самое главное, а за братьев мы идем до конца»,

— заявил Нурмагомедов.

Кроме того, Хабиб вспомнил эпизод, произошедший в апреле этого года, когда Конор в компании своих партнеров по команде напал на автобус, в котором находились участники UFC 223. В их числе был и Нурмагомедов.

В результате нападения пострадали пострадали несколько спортсменов, а ирландец был арестован. По факту хулиганства Макгрегора осудили и приговорили к пяти дням общественных работ и посещению тренингов по управлению агрессией и гневом.

«Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого-то там, почему никто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи»,

— продолжил российский чемпион UFC.

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Я хотел бы обратиться к юфс: Почему вы никого не уволили, когда их команда напала на автобус толпой и ранила пару человек, ведь они могли убить кого то там, почему ни кто ничего не говорит про оскорбления моей родины, религии, нации, семьи. Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе команды, если вы скажете что я это начал, то я не согласен, я закончил начатое им. В любом случае, так накажите меня, причём тут @zubairatukhugov если вы думаете, что я буду молчать, то вы ошибаетесь, вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его, только за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого Брата, на камере все видно. То знайте, что вы и меня потеряете вместе с ним, у нас в России мы своих не бросаем и я за своего Брата пойду до конца и если вы все таки решитесь его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву. И да чуть не забыл и гонорар мой, который вы не отдаёте и с которым вы так возитесь, можете оставить себе, только смотрите чтоб он у вас в горле не застрял, мы свою честь отстояли и это самое главное, а за Братьев мы идём до конца. #БратзаБрата

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся 6 октября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Тухугов должен был сразиться с Лобовым 27 октября в Канаде, однако российский боец, вероятно, будет исключен из UFC, а его сопернику найдут нового бойца.

Примечательно, что поединок с Лобовым должен был стать для Тухугова первым после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

В феврале 2018 года Американское антидопинговое агентство (USADA) признало его, а также Руслана Магомедова виновными в употреблении запрещенного вещества остарин, за что оба бойца были отстранены на два года, а также оштрафованы на общую сумму в $10 тыс. Срок дисквалификации начался с 26 сентября 2017 года.

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