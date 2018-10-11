Битва выскочек ЧМ-2018: Россия примет Швецию

Сборная России сыграет со Швецией в матче Лиги наций УЕФА в заключительной встрече первого круга группы 2 лиги В. До очной игры обе национальные команды успели провести по поединку с Турцией.

Реклама

Команда под руководством Станислава Черчесова начал свой поход в новом турнире с победы в Трабзоне со счетом 2:1. Забитыми мячами у победителей тогда отметились Денис Черышев и Артем Дзюба. Шведы же, напротив, во встрече с турками проиграли. Особенно обидной эту неудачу делает тот факт, что скандинавы вели со счетом 2:0 и лишь голы соперника в концовке перевернули все с ног на голову — поединок завершился со счетом 2:3. «Тре крунур» уступили на глазах у своих болельщиков — матч проходил на «Френдс-Арене» в Стокгольме.

Теперь, для того, чтобы уравнять баланс в трио, шведам необходимо обыграть сборную России в Калининграде. Любой другой исход встречи сделает команду Черчесова лучшей по итогам первого круга.

Победитель группового этапа, который завершится в ноябре, получит повышение и отправится в лигу А, где выступают сильнейшие сборные континента. Команда, занявшая третью строчку, напротив, опустится в лигу С. Также победители групп в каждом из четырех дивизионов получат возможность побороться за путевку на Евро-2020 в случае провала в обычной квалификации.

Сегодняшние соперники, пожалуй, главные «выскочки» завершившегося ЧМ-2018 — Россия и Швеция сумели добраться до четвертьфинала турнира.

Стоит отметить, что героический путь скандинавов начался еще на стадии отбора к мундиалю. В группе они опередили и оставили за бортом финальной части Нидерланды, а в стыковых матчах выбили Италию.

На чемпионате мира шведы заняли первое место в группе с действующими обладателями трофея — сборной Германии.

Однако «Тре крунур» были единственной командой, которую немцы сумели победить (2:1). Тем не менее, шведы обыграли обидчиков сборной Германии — Мексику (3:0) и Южную Корею (1:0) и с шестью очками возглавили квартет.

В 1/8 финала Швеция обыграла национальную команду Швейцарии со счетом 1:0, а в четвертьфинале, который завершился за пару часов до матча Россия — Хорватия, уступили англичанам (0:2).

Сегодня команды сыграют на стадионе, который стал одной из 12 арен-хозяек завершившегося мундиаля. Однако для обеих коллективов этот матч в самом западном регионе России будет первым.

Соперники встречались между собой восемь раз. Трижды побеждали скандинавы, дважды россияне и еще три раза была зафиксирована ничья.

Интересен поединок будет и с точки зрения вратарской позиции. Голкипером сборной России станет натурализованный бразилец Маринато Гилерме. Футболист выступает за «Локомотив» с 2007 года, а в 2015-м он получил гражданство страны. За свою новую национальную команду он успел провести два матча в 2016 году — товарищеские поединки против Чехии (1:2) и Литвы (3:0).

Нападающий и капитан сборной России Артем Дзюба перед игрой со шведами предположил, что зрители увидят равную борьбу.

«После того как меня назначили капитаном, то отношение партнеров по команде ко мне не изменилось. Стало больше ответственности, ведь я теперь являюсь связующим звеном между тренерским штабом и командой.

Мне кажется, что после чемпионата мира сборная поменялась в менталитете, стала увереннее. Наш соперник такой же четвертьфиналист чемпионата, как и мы, поэтому игра будет равная, нам важно одержать победу при своих болельщиках»,

— сказал Дзюба.

Также футболист выразил мнение, что игроки национальной команды в настоящее время переживают лучшее время в карьере.

«Все, что происходит со сборной и со мной, — это прекрасные моменты, лучшие в карьере, которыми мы наслаждаемся. Хочется, чтобы сказка продлилась как можно дольше. Говорят, что вот у них закончится топливо. Но вот моменты, когда люди встречают, что-то дарят, — это поможет дольше сохранять эту сказку.

Я помню себя мальчиком, когда приезжали футболисты — было очень приятно, что они вели себя по-человечески»,— добавил игрок на предматчевой пресс-конференции.

Матч Россия — Швеция начнется в 22.45 по московскому времени. «Газета.Ru» будет следить за поединком в текстовой онлайн-трансляции. Хозяева выступят в традиционной для себя красной форме.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Лиги наций, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».