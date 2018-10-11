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«Недостойный поступок»: чеченец ослушался Кадырова

Бросивший банку чеченец принес извинения после обращения Кадырова‍

В сети появилось видео, на котором бросивший пустую банку из-под энергетика в компанию молодых людей чеченец извиняется за свой поступок. Ранее действия мужчины подверглись резкой критике со стороны главы республики Рамзана Кадырова, который призвал парня «первым же рейсом» явиться в Грозный.

Ситуация с резким выступлением главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова по поводу снявшего ролик в автобусе мужчины нашла свое продолжение. Чеченец, ставший объектом негодования политика, принес извинения за свой поступок.

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Ранее в интернете появилось резонансное видео, на котором двое молодых людей едут в общественном транспорте. Пассажир, который сидит на противоположной стороне, кидает в парней жестяную банку из-под энергетического напитка со словами: «Ахмат — сила! Скажи, брат?»

Получивший удар банкой молодой человек явно пребывает в замешательстве и заявляет: «Ахмат — сила, это я знаю. Но нормально вести себя можно?», на что получает от автора видео грубый ответ: «Закрой рот».

На ролик достаточно оперативно отреагировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Глубокой ночью политик опубликовал большое сообщение в социальных сетях, жестко осудив действия мужчины, призвав его «первым же рейсом» явиться в Грозный, иначе его «найдут за считанные часы».

Молодой человек выступил с ответным обращением, извинившись за свои действия.

«Добрый вечер, я хочу извиниться за свой недостойный поступок, который я совершил в автобусе, бросив банку на сидящих напротив ребят и сказал «Ахмат — сила».

Меня очень сильно поругало мое руководство республики и мои родители. Еще раз хочу извиниться перед всеми за недостойный поступок», — сказал автор видео в новом обращении.

Стоит отметить, что на ролике создается впечатление, как будто мужчина читает свое сообщение с листа бумаги или электронного устройства. Вероятно, критика высокопоставленного лица повлияла на память молодого человека — парень явно находился в смятении.

Нельзя не отметить, что заявление Кадырова было достаточно жестким. Во-первых, глава республики призвал мужчину явиться к нему лично.

«Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне! Иначе тебя за считанные часы найдут!»

— писал Кадыров.

О том, состоится ли личная встреча главы региона и мужчины, на которой наставил Кадыров, пока неизвестно.

Во-вторых, политик отметил, что действия парня «бросают тень на весь чеченский народ», а также от лица жителей республики извинился за поведение молодого человека.

«Прежде всего, от имени всего чеченского народа приношу лично извинения юношам, честь которых была задета.

Я глубоко сожалею о случившемся и заверяю вас, что оно получит жесткую и надлежащую оценку. Заверяю вас, что он не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи. У него нет веры, чести, совести и человеческого достоинства. Если он вам знаком, сообщите его координаты», — попросил Кадыров.

Также в своем заявлении политик отметил, что молодой человек не имел право произносить слова «Ахмат — сила».

«Твои действия не имеют никакого отношения к клубу «Ахмат», к тысячам молодых людей, которые своим примерным поведением в обществе, отличной учебой, достижениями в спорте получили моральное право говорить «Ахмат — сила».

А ты специально хотел бросить тень на всеми любимый призыв. У тебя же нет никаких заслуг ни в спорте, ни в жизни, чтобы иметь право произносить эти слова», — написал Кадыров, отметив, что парню нельзя появляться в обществе, а его место на ферме или лесоповале.

«Ахмат» — название футбольного и бойцовского клубов, которые существуют в Грозном. Причем, футбольная команда мастеров до 2017 года носила название «Терек», однако по личной инициативе Рамзана Кадырова она была переименована в честь его отца — экс-президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, который погиб в результате теракта на стадионе в Грозном во время военного парада 9 мая 2004 года.

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