Новое уголовное дело: Кокорин и Мамаев за решеткой. LIVE

Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов поиронизировал над Кокориным и Мамаевым. «Ну вы знаете, прежде всего, нужно поаплодировать этим ребятам — Кокорину и Мамаеву. Браво! Без них наша жизнь была бы скучна. Во-вторых, это дико. И неправильно. Спортсмены являются ролевыми моделями. Любая такая выходка — понятно, это из ряда вон. На каждом углу об этом говорят, все их осуждают. Но мне кажется, Мамаев и Кокорин не впервые попадают в скандальные истории, правильно?

Жизнь их ничему не учит. Грустно. Надеюсь, российские болельщики не будут думать, что все спортсмены такие. Поверьте, не все. Хотя Мамаев и Кокорин своим поведением бросают тень на нас всех», — заявил хоккеист.