Новое уголовное дело: Кокорин и Мамаев за решеткой. LIVE

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Пресс-служба МВД по Москве официально подтвердило участие Кокорина и Мамаева в двух драках в Москве. «При изучении камер видеонаблюдения было установлено, что в совершении указанных противоправных деяний принимали участие одни и те же люди. Принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении Кокорина и Мамаева уголовного дела по части 2 статьи 213 УК России «Хулиганство», — заявил пресс-секретарь московского ведомства Юрий Титов.
Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов поиронизировал над Кокориным и Мамаевым. «Ну вы знаете, прежде всего, нужно поаплодировать этим ребятам — Кокорину и Мамаеву. Браво! Без них наша жизнь была бы скучна. Во-вторых, это дико. И неправильно. Спортсмены являются ролевыми моделями. Любая такая выходка — понятно, это из ряда вон. На каждом углу об этом говорят, все их осуждают. Но мне кажется, Мамаев и Кокорин не впервые попадают в скандальные истории, правильно?
Жизнь их ничему не учит. Грустно. Надеюсь, российские болельщики не будут думать, что все спортсмены такие. Поверьте, не все. Хотя Мамаев и Кокорин своим поведением бросают тень на нас всех», — заявил хоккеист.
Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, выразила поддержку своему мужу. «Я люблю своего мужа и мне все равно что вы об этом думаете! P.S Комментарии свои оставьте при себе», — написала Алана Мамаева в своем инстаграме.
Павел Мамаев может подать встречный иск на водителя телеведущей. По словам спортсмена, он получил серьезную травму лица и настаивает, что водитель телеведущей Ольги Ушаковой первым нанес ему удар. Во время допроса в МВД по Москве Мамаев признал вину по статье 116 УК РФ, но считает, что водитель не только спровоцировал конфликт, но и первым полез в драку. По версии футболиста, шофер вышел из машины и стал оскорблять молодых людей, а после ударил Мамаева.
В инстаграме Кокорина появилась запись с извинениями отчима футболиста Кирилла Логинова. По его словам, Кокорин жалеет о содеянном, а извиниться лично после допроса в МВД у него не было возможности.
Сегодня стало известно, что в отношении Кокорина и Мамаева возбуждено еще одно дело о хулиганстве по предварительному сговору.
8 октября игроки в компании друзей, среди которых был младший брат Кокорина Кирилл, учинили две драки. От действий футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после произошедшего был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. 10 октября оба футболиста после допроса в ГУ МВД были задержаны на 48 часов.
Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Мы следим за развитием событий в скандале с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.