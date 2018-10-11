Новое уголовное дело: Кокорин и Мамаев за решеткой. LIVE

Курсы валют$ 66.78 (-0.076) 77.06 (+0.167)
Пенсионный советник
Москва: +12°C
Кризис - 1993. Октябрь
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок России
17:00
ТюменьЦСКА
1:1 (3:0)
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
21:45
ИталияУкраина
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Металлург МгАвтомобилист
1:4
закончен
18:30
ЙокеритВитязь
4:1
закончен
19:30
СКАЛокомотив
0:1 (ОТ)
закончен
19:30
ЦСКАДинамо М
5:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Оттава СенаторзФиладельфия Флайерз
4:7
закончен
03:00
Вашингтон КэпиталзВегас Голден Найтс
5:2
закончен
05:00
Анахайм ДаксАризона Койотс
2:3 (Б)
закончен
Единая лига ВТБ
19:30
ВЭФ Парма
76:80
закончен
Еврокубок
20:00
Тофаш Ассеко
96:79
закончен
20:00
Локомотив-Кубань Лимож
82:64
закончен
20:00
Тюрк Телеком Валенсия
67:72
закончен
20:00
УНИКС Ритас
86:73
закончен
20:30
Ратиофарм Ульм Галатасарай
103:92
закончен
20:30
Цедевита Альба
75:73
закончен
20:45
Монако Црвена Звезда
63:66
закончен
21:00
Андорра Брешия
110:91
закончен
21:30
Ауксилиум Торино Морнар
80:84
закончен
Хроника /
11:51
Полиция отправит Кокорина и Мамаева в СИЗО
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
21:45
УэльсИспания
не начался
22:00
ФранцияИсландия
не начался
Лига наций УЕФА
21:45
ПольшаПортугалия
не начался
21:45
ИзраильШотландия
не начался
21:45
ЛитваРумыния
не начался
21:45
ЧерногорияСербия
не начался
21:45
Фарерские островаАзербайджан
не начался
21:45
КосовоМальта
не начался
22:45
РоссияШвеция
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Салават ЮлаевТрактор
не начался
19:00
Ак БарсСпартак
не начался
19:00
ТорпедоХК Сочи
не начался
19:30
АвангардСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзВегас Голден Найтс
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсСан-Хосе Шаркс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Баффало СэйбрзКолорадо Эвеланш
не начался
02:00
Бостон БрюинзЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
Детройт Ред УингзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Миннесота УайлдЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзКалгари Флэймз
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Барселона
не начался
21:00
Панатинаикос Маккаби Т-А
не начался
21:30
Бавария Анадолу Эфес
не начался
22:00
Реал Мадрид Дарушшафака
не начался
Хроника /
10:10
Онлайн событий уголовного преследования Кокорина и Мамаева
online
13:30
Короткая программа с участием Трусовой на Гран-при юниоров в Ереване
не начался
Лига наций УЕФА
21:45
БельгияШвейцария
не начался
21:45
ХорватияАнглия
не начался
21:45
АвстрияСеверная Ирландия
не начался
21:45
ГрецияВенгрия
не начался
21:45
ЭстонияФинляндия
не начался
21:45
БеларусьЛюксембург
не начался
21:45
МолдавияСан-Марино
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистСибирь
не начался
19:30
СКАСеверсталь
не начался
19:30
ЦСКААдмирал
не начался
19:30
Динамо МнЛокомотив
не начался
19:30
Динамо РКуньлунь Ред Стар
не начался
Евролига
19:45
Будучность Олимпия Милан
не начался
20:00
Химки Олимпиакос
не начался
20:00
Жальгирис Баскония
не начался
20:45
Фенербахче Гран Канария
не начался
Новое уголовное дело: Кокорин и Мамаев за решеткой. LIVE

Онлайн событий уголовного преследования Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев с 10 октября находятся под стражей в отдельных камерах. В четверг утром на игроков «Зенита» и «Краснодара» завели новое уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
11:30

Пресс-служба МВД по Москве официально подтвердило участие Кокорина и Мамаева в двух драках в Москве. «При изучении камер видеонаблюдения было установлено, что в совершении указанных противоправных деяний принимали участие одни и те же люди. Принято решение о выделении в отдельное производство и возбуждении в отношении Кокорина и Мамаева уголовного дела по части 2 статьи 213 УК России «Хулиганство», — заявил пресс-секретарь московского ведомства Юрий Титов.

11:15

Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов поиронизировал над Кокориным и Мамаевым. «Ну вы знаете, прежде всего, нужно поаплодировать этим ребятам — Кокорину и Мамаеву. Браво! Без них наша жизнь была бы скучна. Во-вторых, это дико. И неправильно. Спортсмены являются ролевыми моделями. Любая такая выходка — понятно, это из ряда вон. На каждом углу об этом говорят, все их осуждают. Но мне кажется, Мамаев и Кокорин не впервые попадают в скандальные истории, правильно?

Жизнь их ничему не учит. Грустно. Надеюсь, российские болельщики не будут думать, что все спортсмены такие. Поверьте, не все. Хотя Мамаев и Кокорин своим поведением бросают тень на нас всех», — заявил хоккеист.

Брызгалов
РИА "Новости"
Илья Брызгалов получит 23 миллиона долларов компенсации
11:00

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, выразила поддержку своему мужу. «Я люблю своего мужа и мне все равно что вы об этом думаете! P.S Комментарии свои оставьте при себе», — написала Алана Мамаева в своем инстаграме.

10:50

Павел Мамаев может подать встречный иск на водителя телеведущей. По словам спортсмена, он получил серьезную травму лица и настаивает, что водитель телеведущей Ольги Ушаковой первым нанес ему удар. Во время допроса в МВД по Москве Мамаев признал вину по статье 116 УК РФ, но считает, что водитель не только спровоцировал конфликт, но и первым полез в драку. По версии футболиста, шофер вышел из машины и стал оскорблять молодых людей, а после ударил Мамаева.

ва
РИА Новости
Игрок ФК "Краснодар" Павел Мамаев
10:45

В инстаграме Кокорина появилась запись с извинениями отчима футболиста Кирилла Логинова. По его словам, Кокорин жалеет о содеянном, а извиниться лично после допроса в МВД у него не было возможности.

10:30

Сегодня стало известно, что в отношении Кокорина и Мамаева возбуждено еще одно дело о хулиганстве по предварительному сговору.

10:20

8 октября игроки в компании друзей, среди которых был младший брат Кокорина Кирилл, учинили две драки. От действий футболистов пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после произошедшего был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. 10 октября оба футболиста после допроса в ГУ МВД были задержаны на 48 часов.

Кокорин и Мамаев 7
kokorin9/instagram.com
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев
10:10

Доброе утро, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Мы следим за развитием событий в скандале с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.