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«Попрошу, чтобы строго не наказывали»: Путин поздравил Хабиба

Путин поздравил Хабиба с победой над Конором

Президент России Владимир Путин встретился с российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и поздравил его с победой над ирландцем Конором Макгрегором. Во время беседы с Дагестанским Орлом глава государства пообещал попросить отца спортсмена Абдулманапа «не наказывать строго» бойца за спровоцированную после поединка драку в Лас-Вегасе.

10 октября в Ульяновске состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Мероприятие прошло по окончании форума «Россия — спортивная держава», на которой глава государства пообщался с победителями чемпионатов мира и обладателями золотых знаков отличия ГТО.

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Во время встречи с Нурмагомедовым Путин адресовал бойцу поздравительные слова в связи с победой россиянина в поединке против ирландца Конора Макгрегора.

«Поздравляю тебя»,

— сказал Путин, поздоровавшись со спортсменом.

Бой состоялся в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. Нурмагомедов одержал досрочную победу, применив в четвертом раунде удушающий прием сзади, таким образом защитив чемпионский титул.

Однако получить пояс прямо в октагоне на глазах у зрителей Хабиб не сумел из-за своего поведения по окончании боя.

После того как судья зафиксировал победу Нурмагомедова над Макгрегором, россиянин вступил в словесную перепалку с представителями команды ирландца, а затем перелез через сетку и сцепился с ним, спровоцировав массовую драку. В беспорядки были вынуждены вмешаться представители полиции Невады, а оба бойца были выведены за пределы зала в подтрибунное помещение в сопровождении охраны.

По итогам данного инцидента отец Нурмагомедова резко высказался в адрес Хабиба, заявив, что серьезно накажет своего сына.

«Для Хабиба будут самые жесткие санкции. Буду относиться к нему в этом плане очень жестко. Я ведь предупреждал, для меня на первом месте должна быть дисциплина. В октагоне ты делаешь все, что хочешь. А за пределами — это предел гражданских людей, где есть дети, женщины, прочие посторонние люди», — цитирует Абдулманапа газета «Известия».

Путин же в свою очередь в шутку сказал Хабибу, что обратится к отцу бойца с просьбой не наказывать его за выходку после боя с Конором.

«Буду просить папу, чтобы он не строго наказывал», — сказал президент России.

Интересно, что за несколько часов до встречи Путина с Нурмагомедовым пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что встреча между президентом и чемпионом UFC в ближайшее время не планируется.

Однако сам Нурмагомедов отправился в Ульяновск намеренно — с целью поздороваться с главой государства.

«Мы для этого и летим», — ответил Хабиб журналистам на вопрос о возможности встретиться с президентом России в Ульяновске.

В ходе беседы Путин поблагодарил Нурмагомедова за победу, проявление высокого класса, а также обратил внимание на то, что спортивные идеалы должны быть важнее заработков.

«Все-таки главную задачу ты решил — выиграл достойно и убедительно. Хочу выразить надежду на то, что все-таки идеалы спорта — они будут превыше всего — превыше заработков, реклам. Имею в виду, прежде всего, команду твоих соперников.

И что в конце концов будут найдены пути к нормальному общению, дружбе мужской, спортивной. Спорт служит именно этим целям», — добавил глава государства.

Нурмагомедов, в свою очередь объяснился, перед президентом за свое поведение после боя. Как отметил спортсмен, регулярные оскорбления со стороны Макгрегора вывели его из себя.

«Я себя вел достойно. Но некоторые моменты, конечно, я тоже не смог контролировать. Потому что во время боя продолжались провокации. Надеюсь, что суд, который сейчас идет, будет в нашу пользу», — заявил Хабиб.

Путин же отметил, что он и остальные поклонники смешанных единоборств в России могут понять эмоции спортсмена, а также выразил надежду на то, что за спровоцированную массовую драку после боя Нурмагомедов не будет наказан лишением чемпионского пояса.

«Мы внутри страны, как я считаю, мы одна большая семья. Здесь чего бы ни происходило — нужно, конечно, избегать крайностей, не допускать никаких как бы прыжков. Надо добиваться взаимопонимания. У нас большая и очень разнообразная семья.

Но мы никогда не позволяем себе выходить за какие-то рамки. Если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты — мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется. Но лучше до этого не доводить»,

— заключил Путин, поздравив Нурмагомедова.

Примечательно, что первые поздравительные слова президент России направил 30-летнему бойцу сразу же после поединка с Макгрегором по телефону. Об этом на специальной пресс-конференции после боя сказал сам Нурмагомедов.

«Все медиа говорят, что Макгрегор сделал фото с Путиным и прочее. Путин только что позвонил мне и сказал, что очень гордится мною. Он говорит: «Поздравляю тебя». Я — бесспорный чемпион», — говорил Хабиб.

Примечательно, что сам бой в прямой трансляции глава государства посмотреть не смог, однако, по словам Пескова, «Путин болел за Хабиба и в повторе по крайней мере с какими-то эпизодами этого боя ознакомился».

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