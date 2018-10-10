До семи лет: Кокорину и Мамаеву светит тюрьма

Курсы валют$ 66.64 (+0.403) 76.89 (+0.871)
Пенсионный советник
Москва: +11°C
Кризис - 1993. Октябрь
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурТрактор
3:1
закончен
12:30
АдмиралКуньлунь Ред Стар
2:3
закончен
15:30
СибирьСлован
1:2 (ОТ)
закончен
16:30
БарысДинамо Р
3:1
закончен
17:00
Салават ЮлаевАвангард
3:2
закончен
19:30
НефтехимикСпартак
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКолорадо Эвеланш
5:2
закончен
02:00
Каролина ХаррикейнзВанкувер Кэнакс
5:3
закончен
02:00
Филадельфия ФлайерзСан-Хосе Шаркс
2:8
закончен
03:00
Виннипег ДжетсЛос-Анджелес Кингз
2:1
закончен
03:00
Нэшвилл ПредаторзКалгари Флэймз
0:3
закончен
03:30
Даллас СтарзТоронто Мэйпл Лифс
4:7
закончен
Еврокубок
21:00
Партизан Зенит
89:82
закончен
21:30
АСВЕЛ Доломити Энергия
75:61
закончен
21:45
Уникаха Фрапорт Скайлайнерс
91:64
закончен
Хроника /
14:50
Кокорина и Мамаева могут пожизненно отстранить от футбола‍
online
Кубок России
17:00
ТюменьЦСКА
1:1 (3:0)
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
21:45
ИталияУкраина
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Металлург МгАвтомобилист
1:4
закончен
18:30
ЙокеритВитязь
1:1
перерыв
19:30
СКАЛокомотив
0:0
1 период
19:30
ЦСКАДинамо М
1:0
1 период
НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Оттава СенаторзФиладельфия Флайерз
не начался
03:00
Вашингтон КэпиталзВегас Голден Найтс
не начался
05:00
Анахайм ДаксАризона Койотс
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ВЭФ Парма
20:29
2 четверть
Еврокубок
20:00
Тофаш Ассеко
не начался
20:00
Локомотив-Кубань Лимож
не начался
20:00
Тюрк Телеком Валенсия
не начался
20:00
УНИКС Ритас
не начался
20:30
Ратиофарм Ульм Галатасарай
не начался
20:30
Цедевита Альба
не начался
20:45
Монако Црвена Звезда
не начался
21:00
Андорра Брешия
не начался
21:30
Ауксилиум Торино Морнар
не начался
Хроника /
11:51
Онлайн-трансляция событий вокруг Кокорина и Мамаева
online
Лига наций УЕФА
21:45
ПольшаПортугалия
не начался
21:45
ИзраильШотландия
не начался
21:45
ЛитваРумыния
не начался
21:45
ЧерногорияСербия
не начался
21:45
Фарерские островаАзербайджан
не начался
21:45
КосовоМальта
не начался
22:45
РоссияШвеция
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Салават ЮлаевТрактор
не начался
19:00
Ак БарсСпартак
не начался
19:00
ТорпедоХК Сочи
не начался
19:30
АвангардСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Питтсбург ПингвинзВегас Голден Найтс
не начался
02:00
Нью-Йорк РейнджерсСан-Хосе Шаркс
не начался
02:00
Нью-Джерси ДэвилзВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:00
Баффало СэйбрзКолорадо Эвеланш
не начался
02:00
Бостон БрюинзЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингВанкувер Кэнакс
не начался
02:30
Детройт Ред УингзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Миннесота УайлдЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзКалгари Флэймз
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Барселона
не начался
21:00
Панатинаикос Маккаби Т-А
не начался
21:30
Бавария Анадолу Эфес
не начался
22:00
Реал Мадрид Дарушшафака
не начался
До семи лет: Кокорину и Мамаеву светит тюрьма

В отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело

Полиция Москвы переквалифицировала уголовное дело в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева со статьи «Побои» на «Хулиганство». Обоим футболистам грозит срок до семи лет лишения свободы.

Скандальная история с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева набирает новые обороты. Полиция Москвы, возбудившая в отношении двух футболистов уголовное дело, приняла решение переквалифицировать его со статьи 116 УК РФ «Побои» на более серьезную — ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

«В ходе производства уголовного дела, возбужденного по факту нанесения побоев гражданину на Большой Никитской улице в Москве, следователь принял решение выделить в отдельное производство уголовное дело в отношении граждан Кокорина и Мамаева по ст. 213 УК РФ «Хулиганство»,

— заявил журналистам представитель столичного ГУ МВД Юрий Титов.

Реклама

Примечательно, что на момент данного сообщения ни Кокорин, ни Мамаев, которым была отправлена повестка с требованием явиться к следователю для дачи показаний о произошедшей драке в одной из кофеен Москвы, был поставлен ультиматум.

Оба футболиста должны были прибыть в отделение полиции 10 октября в 18.00 по московскому времени. В противном случае они были бы объявлены в федеральный розыск.

Примерно через час после требования Титова первым в отделение полиции приехал Мамаев. Кокорин же к назначенному времени не явился. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник из правоохранительных органов, форвард «Зенита» объявлен в федеральный розыск.

«Один из участников конфликтов, произошедших на парковке на 2-й Бресткой улице и в кафе на Большой Никитской улице, подозреваемый в причинении телесных повреждений гражданам, а именно Мамаев, явился в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Сейчас с ним работают следователи», — цитирует ТАСС представителя московского ГУ МВД.

Интересно, что защищающая сторона двух футболистов утверждает о том, что на них идет давление со стороны журналистов.

По мнению адвоката Кокорина и Мамаева Умалата Сайгитова, СМИ якобы хотят, чтобы в отношении его подзащитных были приняты наиболее жесткие меры наказания

«Грандиозное давление на правоохранительные органы со стороны СМИ, власти. Квалификация дела 116 УК РФ «Побои» вполне адекватна. Но под давлением видно, что хочется дожать до квалификации по ст. 213 УК РФ «Хулиганство» — такая квалификация натянутая, надуманная. Посмотрим, что теперь решат правоохранительные органы», — сказал адвокат в интервью ТАСС.

Более того, представители защиты Мамаева потребовали заменить уголовное дело на административное.

«Представители Мамаева ходатайствуют о переквалификации уголовного дела о хулиганстве на административное — ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» — сказал Агентству городских новостей «Москва» источник, знакомый с ситуацией.

Как уже сообщалось, дело было переквалифицировано под статью «Хулиганство». Случай с Кокориным и Мамаевым подходит сразу под две части. Таким образом, игрокам грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Что касается адвоката футболистов, то забавно, что два года назад он выступал за запрет футбола в России. Так, после поражения сборной России от команды Уэльса (0:3) на чемпионате Европы — 2016 Сайгитов приравнял занятие футболом к экстремизму.

«Предлагаю запретить футбол в России, признать его незаконным, приравнять по степени опасности к экстремизму, а нарушивших запрет лишать гражданства.

Запретить всякое упоминание футбола в российских сми и интернете, за разглашение информации о футболе детям — пожизненное лишение свободы»,

— написал адвокат у себя в фейсбуке.

Кстати, о сборной России. На пресс-конференции перед матчем с командой Швеции в рамках Лиги нации главный тренер россиян Станислав Черчесов не оставил данную ситуацию с участием Кокорина и Мамаева без внимания, однако и придавать ей большого значения не стал.

«Тема неприятная, но мы обсуждаем подготовку к матчу. Это неприятно, но нас это не касается и на подготовку сборной никак не влияет», — сказал Черчесов.

Матч пройдет в Калининграде 11 октября в 22.45 по московскому времени.

Напомним, что Кокорин и Мамаев стали фигурантами дела о потасовке, которая произошла в московском кафе. В результате беспорядков пострадали глава департамента автомобильно промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

До этого инцидента возле гостиницы «Пекин» футболисты избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. В итоге пострадавший оказался в реанимации с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Примечательно, что Соловчук от общения с журналистами отказался, заявив, что ему «запрещено давать какие-либо комментарии СМИ».

«Я не буду давать какие-либо комментарии СМИ по этому делу. Мне запрещено», — цитирует «Спорт-Экспресс» пострадавшего, который находится в 49-м отделении нейрохирургии Боткинской больницы.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».