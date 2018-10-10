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Хабиб и Конор: прощение перед новыми оскорблениями

Отец Хабиба Нурмагомедова простил Конора Макгрегора

Отец Хабиба Нурмагомедова простил Конора Макгрегора, а тренер ирландца оправдал поведение российского бойца после чемпионского боя на UFC 229. «Газета.Ru» рассказывает, почему происходящее — лишь перемирие, а новая встреча бойцов в октагоне неизбежна.

Бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором получился самым рейтинговым и зрелищным с точки зрения антуража в истории смешанных единоборств и промоушена UFC, а события, случившиеся сразу после победы россиянина, вызвали неоднозначную реакцию.

Напомним, Нурмагомедов, победивший знаменитого ирландца сдачей в четвертом раунде, после окончания боя перепрыгнул защитную сетку октагона и бросился на спарринг-партнера и члена команды Макгрегора Диллона Дэниса, ранее позволявшего себе пренебрежительные высказывания в адрес Хабиба, а во время боя оскорблявшего его из-за ограждения.

В то же время у Макгрегора внутри октагона случилась драка с тремя членами команды россиянина, включая двоюродного брата Хабиба Абубакара, а также бойца UFC Зубайры Тухугова.

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Тухугов должен был в конце октября драться на UFC 230 с российским другом и спарринг-партнером Конора Артемом Лобовым, однако после последних событий глава промоушена Дана Уайт объявил, что бой не состоится, а Тухугов больше никогда не выступит под эгидой организации.

Сейчас поведение и россиянина, и ирландца находится под рассмотрением атлетической комиссии штата Невада, которая отстранила обоих бойцов на десять дней – на время проведения расследования – и может лишить их части или полного гонорара за бой.

При этом градус вокруг противостояния Хабиба и Конора начал несколько снижаться. Например, отец Нурмагомедова Абдулманап, являющийся также тренером бойца, заявил, что прощает Макгрегору оскорбления в свой адрес, которые тот позволил себе во время раскрутки поединка на официальных мероприятиях.

«Я прощаю Конора МакГрегора, все в прошлом. Надо сделать анализ всего, что происходило, и извлечь уроки. Пообщавшись с аксакалами и мудрыми земляками, решили двигаться к другим высотам. Я надеюсь, что в этом есть благо»,

— написал в своем инстаграме Абдулманап, который не мог присутствовать на бое, так как вновь не получил американскую визу.

Вполне миролюбиво высказался и тренер Макгрегора Джон Кавана, отметивший, что понимает поведение Хабиба после боя, но при этом не нашедший оправданий действиям команды дагестанского бойца.

«Надеюсь, спортивная комиссия Невады не будет наказывать Хабиба. Не только для реванша с Конором — просто мне нравится, как он дерется. Я могу понять его реакцию, но его товарищей по команде — нет. Хабиб просто перелез через клетку — это не конец света, — отметил Кавана в подкасте спортивного комментатора и телеведущего Джо Рогана. — Дэнис на самом деле ничего плохого не сказал. Я стоял рядом с Диллоном. Я не видел, что он делал, но он точно ничего плохого не говорил. Он ничего не сказал. Но я понял, что Диллон провоцировал Хабиба, подзывал. Это все глупости после боя, но это не оправдывает масштабов дальнейших событий.

Может что-то еще случилось во время раскрутки боя. У Диллона бывают проблемы с общением в интернете. Я не считаю действия Хабиба преступлением. Он даже не ударил Диллона — так, немного потолкались, ничего такого.

Но должны быть последствия для обученного бойца, который подошел сзади и ударил голыми кулаками уставшего парня, который только что провел несколько раундов и принял несколько ударов. Это преступление. Это нападение».

Кто-то может увидеть в последних комментариях сторон снижение интереса друг к другу и возможному реваншу, хотя спешить с такими выводами вряд ли стоит.

Напомним, что Уайт рассказал, что сразу после боя Макгрегор позвонил ему и потребовал немедленного реванша с российским бойцом.

Возможно, глава промоушена здесь чуточку и приукрасил события, но есть вполне объективные цифры, которые подчеркивают значение прошедшего боя и объясняют, почему его не зря окрестили «Боем века».

Тот самый гонорар бойцов, который может быть частично или полностью удержан атлетической комиссией Невады составляет космическую для ММА сумму, равняющуюся приблизительно $60 млн (в пропорции пять к одному в пользу более раскрученного и популярного ирландца).

Этот поединок установил рекорд по продажам платных видеоподписок по системе pay per view («плати и смотри»). Да, UFC удалось продать чуть меньше планируемых трех миллионов, но прежний рекорд равнялся 1,6 млн подписок.

Хабибу победа над Макгрегором и не в последнюю очередь случившееся после боя дали большой рост популярности – так, только за сутки после поединка, в котором он отстоял чемпионский пояс, на россиянина подписались свыше трех млн человек в инстаграме.

Сейчас существует несколько возможных вариантов дальнейшего развития событий. Многое зависит от того, какое решение вынесет по бойцам комиссия, но даже если они будут дисквалифицированы, скажем, на полгода, это не сыграет большой роли.

Следующий поединок между Хабибом и Конором состоится все равно не раньше, потому что к нему нужна солидная подготовка – спортивная и промо.

И хотя в мире смешанных единоборств немало претендентов на то, чтобы подраться с одним или другим (например, Тони Фергюсон и Нэйт Диас), ни один другой поединок не будет столь успешен медийно и коммерчески.

А это значит, что второе сражение россиянина и ирландца обязательно состоится, и ждать объявления о нем не так уж долго.

Ну а ближе к самому поединку ненависть опять просочится наружу, и мы увидим привычные злость, стычки, бравурные заявления и оскорбления – в общем, будет интересно.

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