Пожизненное отстранение: дела Кокорина и Мамаева ухудшаются

Ситуация с футболистами «Зенита» и «Краснодара» Александром Кокориным и Павлом Мамаевым развивается без остановки. Положение игроков с каждым часом становится все более проблемным.

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Сейчас можно с уверенностью сказать, что как минимум один из спортсменов покинет свой клуб. К активным действиям перешел «Краснодар».

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов заявил, что «быки» обратились в организацию с заявлением о расторжении контракта с полузащитником.

«В палату по разрешению споров РФС поступило заявление от «Краснодара» в отношении расторжения контракта с футболистом Павлом Мамаевым. В соответствии с регламентом мы должны рассмотреть это дело в течение 30 дней, но, я думаю, мы соберемся пораньше. От «Зенита» подобных заявлений не поступало»,

— цитирует Березова «Чемпионат».

Напомним, накануне Кокорин и Мамаев в одном из заведений в центре Москвы избили главу департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака. На следующий день стало известно об еще одном инциденте с участием футболистов — нападении на Виктора Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Адвокат Пака Геннадий Удунян заявил, что его клиент не рассматривает вариант примирения с футболистами.

«Мы сделаем все, чтобы лица, совершившие нападение, понесли максимально строгое наказание в соответствии с законом. Вариант примирения не рассматривается.

Никто из них за сутки, прошедшие с момента инцидента, не выходил на связь с потерпевшими и не пытался принести извинений», — цитирует юриста RT.

Также юрист рассказал, что будет требовать от следствия переквалификации на более тяжкую статью действий нападавших. Полиция возбудила дело по статье «Побои» (до двух лет лишения свободы), адвокат намерен добиться переквалификации статьи на «Хулиганство» (до пять лет).

Инцидент со спортсменами не оставил в стороне даже первых лиц государства. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на скандал с участием футболистов.

«Безусловно, как и вся страна, мы на драку в заведении обратили внимание. Видели достаточно неприятные видеокадры, которые были опубликованы с места события»,

— приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что необходимо абстрагироваться от эмоций и того, кто является футболистом.

По мнению Пескова, у правоохранительных органов не будет проблем с выяснением обстоятельств дела, так как на месте правонарушения было много свидетелей, а также имеется видеозапись происшествия.

9 октября футболисты не явились на допрос в полицию, их интересы в органах представлял адвокат, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника,

во вторник сотрудники правоохранительных органов допрашивали других участников драки. В отделения полиции со своими адвокатами прибыли все, кроме Кокорина и его младшего брата Кирилла, а также Мамаева. Вместо них в отделение приехал адвокат Александр Добровинский.

По мнению полиции, эти действия направлены на то, чтобы скрыть наличие алкоголя и других возможных веществ в крови.

Тем временем Российский футбольный союз (РФС) рассматривает как наиболее вероятный вариант с пожизненным отстранением игроков.

34-я статья Регламента РФС по этике («Наказания для физических лиц») предусматривает: замечание; штраф; лишение завоеванных наград; дисквалификация (отстранение) на определенное количество матчей, или на определенный период, или пожизненно; запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.

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