«Материалы не исчезли»: Роналду ответит за изнасилование

В департаменте полиции Лас-Вегасе выпустили обращение, в котором сообщили, что подозреваемый в изнасиловании гражданки США Кэтрин Майорги Криштиану Роналду будет допрошен в ходе следствия.

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«Материалы дела не исчезли. Они были собраны в 2009 году и до сих пор находятся в нашем распоряжении. Мы еще не знаем, когда состоится допрос, но мы обязательно должны получить показания Роналду. Это преступление, и мы обязаны выслушать человека, который обвиняется в его совершении», — цитирует пресс-атташе департамента полиции Лас-Вегаса Жакинто Риверу Correio de Manha.

Таким образом ведомство ответило на обвинения адвоката Майорги Лесли Стовэлла в том, что полиция просто «потеряла» улики дела, заведенного на игрока в 2009 году. Он заявил, что в материалах показания его клиентки, а также платье и нижнее белье, которые якобы были на девушке в вечер изнасилования.

Официальный вызов на допрос не помешал общественности встать на защиту Роналду.

Популярная румынская модель Анамария Продан выразила мнение, что Майорга пытается банально прославиться благодаря статусу своего бывшего любовника. Она заявила, что

американке «понравилось изнасилование».

«Вы знаете, как это бывает с такими женщинами. Они вспоминают, что их изнасиловали, лишь спустя 20 лет. Просто ей понравилось изнасилование, а через 20 лет она вспомнила об этом, потому что это Роналду. А если бы это был неизвестный с улицы...» — приводит слова Продан Digi Sport.

Замедленная реакция Майорги действительно вызвала массу споров. Напомним, девушка публично заявила об изнасиловании, которое якобы произошло почти десять лет назад — в 2009 году. Позднее она раскрыла новые подробности дела: в 2010 году, получив от португальца $375 тысяч, она подписала соглашение о неразглашении. Судьба документа неизвестна до сих пор.

Свое возмущение обвинениями выразила и бывшая подруга Роналду — итальянская шоу-певица и модель Рафаэлла Фико. Она отметила, что

обладатель пяти «Золотых мячей» был добр к ней, а также охарактеризовала его как трудолюбивого мужчину.

«Я встречалась с Роналду 11 месяцев, когда он играл за «Манчестер Юнайтед». Это были 11 месяцев любви. Такие вещи (обвинения в изнасиловании) всегда удивляют. Роналду — нормальный, спокойный, простой парень, со мной он был настоящим джентльменом. Как он себя вел дома? Он даже тут тренировался, делал упражнения. То же самое он делал после ужина. Он мог посмотреть фильм, отдохнуть, а потом снова идти тренироваться», — цитирует модель Sportmediaset.

Интересно, что Фико является и бывшей девушкой другого известного футболиста — форварда сборной Италии Марио Балотелли. От него она родила дочь, а также рассказала, что итальянец был во всем лучше Роналду.

«Балотелли во всем лучше, чем Роналду. И как человек, и как любовник. Марио — единственный парень, которого я любила. У нас были настоящие отношения», — заявила она для El Balon Rosa в 2013 году.

Не осталась в стороне от скандала сестра футболиста Катя Авейру решила поддержать брата флэшмобом. В социальных сетях она попросила размещать хэштеги #ronaldoestamoscontigoatéaofim и #justiçacr7.

«С Роналду до конца. Правосудие для Криштиану. Выкладывайте его фотографии в знак поддержки», — обратилась она к поклонникам.

Пока откликнувшихся совсем немного: по двум хэштегами суммарно найдено чуть более тысячи записей.

Вероятнее всего, даже персональные фанаты португальца не уверены в его невиновности.

Однако находятся и те, кто крайне возмущен поведением Майорги.

«Вы весело проводите время с Роналду, потом он отказывается жениться на вас, а теперь... Позорные женщины», — написал в комментариях под записью Авейру один из пользователей.

Совсем недавно защитник Майорги Стовэлл рассказал о намерении пригласить на слушание бывших подруг Роналду. В их числе — российская модель Ирина Шейк, а также всемирно известные Джемма Аткинсон, Пэрис Хилтон, Ким Кардашьян.

«Бывшие девушки помогут больше понять его поведение. Это поможет создать картину поведения господина Роналду, что может стать исключительно важным в нашем деле. Я бы хотел поговорить с любой девушкой, которая близко знала или знает его. Я готов приехать в Великобританию, если необходимо», — приводит слова юриста Sunday Mirror.

Судя по комментариям той же Фико, бывшие девушки Роналду действительно могут помочь многое прояснить. Только их показания могут оказать не тот эффект, которого ждет защита Майорги.

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