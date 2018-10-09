Выбросили из машины: новая жертва Кокорина и Мамаева

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев подозреваются в избиении еще одной жертвы, помимо двух чиновников Министерства промышленности и торговли.

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По информации «Московского комсомольца», пострадавшим стал 33-летний водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Сообщается, что агрессивная компания во главе с игроками устроила беспорядки на проезжей части в центре столицы, возле гостиницы «Пекин».

Молодые люди наносили повреждения машинам, пиная их. Мужчина, который в это время ожидал Ушакову в автомобиле, решил утихомирить бузотеров.

Однако найти общий язык с группой хулиганов (которые с высокой долей вероятности находились в состоянии алкогольного опьянения) ему не удалось. В ответ на замечание компания бросилась к водителю, вытащила его из машины, опрокинула на асфальт и избила.

Вскоре после инцидента хулиганы покинули место происшествия, а водитель был отправлен в больницу. Позднее стало известно, что мужчина получил черепно-мозговую травму, а также перелом носа. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

Ушакова подтвердила, что ее водитель получил повреждения и был госпитализирован, однако пока не решилась назвать имен нападавших.

«Мы ждем официальной информации. Ждем, когда нам сообщат результаты расследования. Был инцидент. Человек пострадавший и я, как пострадавшая сторона, написали заявление в полицию. Человек болеет», — рассказала ведущая радиостанции «Говорит Москва».

Известно, что в ближайшее время избитому водителю предоставят фотографии футболистов для опознания.

Спустя примерно час после этого происшествия та же компания с двумя мужчинами, очень похожими на Кокорина и Мамаева, ввалилась в кофейню на Большой Никитской улице и своим шумным поведением вызвала недовольство посетителей.

Когда им сделал замечание чиновник Минпромторга Денис Пак, молодые люди, недолго думая, атаковали и его. Мужчина, похожий на Кокорина, бил функционера стулом, а еще один парень, напоминающий младшего брата нападающего — Кирилла, нанес удар пострадавшему в лицо. Также на видео из кафе заметно, как чиновник в конце кидается с кулаками на мужчину, который по профилю напоминает Мамаева.

Футбольный клуб «Краснодар» уже сделал жесткое заявление по своему игроку, сообщив о решении разорвать с ним контракт.

«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео, — это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий.

Первое, что мы можем сделать, — это применить все возможные санкции, указанные в контракте.

Мы наложим на игрока максимальный штраф и отстраним от тренировок с первой командой (к сожалению, в контракте заложен не очень большой срок). В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем все, чтобы этого добиться», — гласит заявление пресс-службы «Краснодара».

«Зенит» пока воздержался от официальных публикаций по поводу произошедшего (не считая заявления о том, что решение о наказании Кокорина будет вынесено после расследования полиции), однако клуб начал рассматривать варианты расторжения контракта, как сообщает Sport24.

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев также отреагировал на ситуацию и призвал наказать виновников происшествия по всей строгости, как и любого другого гражданина.

«Прежде всего, хочу сказать, что закон для всех один, виновные понесут заслуженное наказание. Уверен, что МВД проведет компетентное расследование и установит все обстоятельства произошедшего.

Такие случаи бросают тень на наш футбол. РФС, наша сборная старались сделать все, чтобы заслужить уважение и любовь болельщиков», — заметил Алаев.

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