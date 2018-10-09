Ерохин травмирован, Черышев опоздал: сборная готовится к шведам

Сборная России по футболу продолжает подготовку к важным домашним матчам своей группы Лиги наций УЕФА против Швеции (11 октября) и Турции (14 октября).

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Напомним, что победитель подгруппы, где каждый с каждым должен сыграть дома и на выезде, в следующем розыгрыше турнира сыграет уже в элитном дивизионе, а также получит дополнительный шанс квалифицироваться на Евро-2020, если этого не удастся сделать через классический отборочный турнир.

В первом матче российская команда благодаря голам Дениса Черышева и Артема Дзюбы на выезде обыграла турецкую сборную (2:1), которая затем смогла перевернуть гостевой матч против шведов. Подопечные Мирчи Луческу уступали после первой половины игры со счетом 0:2, но во втором тайме забили три мяча подряд и вырвали победу.

Теперь Россию ждет связка из двух домашних встреч с соперниками по трио, которая в случае двух побед принесет подопечным Станислава Черчесова досрочное итоговое первое место.

Сначала 11 октября главная команда страны впервые в своей истории сыграет в Калининграде, где примет «Тре крунур», а три дня спустя стадион «Фишт» в Сочи увидит поединок Россия — Турция.

Пока же подопечные Черчесова готовятся к матчам в столице. После тренировки 8 октября покинул расположение национальной команды полузащитник «Зенита» Александр Ерохин.

«К сожалению, травма не позволит принять участие в ближайших матчах сборной. Желаю парням удачи. И обязательно возвращайтесь с победой»,

— сказал футболист.

У полузащитника санкт-петербургского «Зенита» повреждена связка колена, которую он травмировал в матче десятого тура чемпионата России против «Краснодара» (2:1), из-за чего был заменен в перерыве.

Потеря Ерохина может стать ощутимой для национальной команды, поскольку хавбек является важным игроком в схемах Черчесова и вообще проводит мощнейший сезон. В восьми матчах чемпионата России Александр уже успел забить четыре мяча и сделать три результативные передачи.

Сыграл Ерохин и в обоих матчах сборной России после чемпионата мира. Сначала он провел 90 минут в Трабзоне в поединке с турками, а затем отыграл полностью и забил мяч в товарищеской встрече с Чехией (5:1).

Также не тренировался накануне и голкипер «Зенита» Андрей Лунев, который после завершения карьеры в сборной Игоря Акинфеева имеет все шансы стать основным вратарем главной команды страны на долгие годы.

Пока непонятно, сможет ли Лунев сыграть с Швецией, так как у него тоже есть повреждение. Чуть лучше шансы выйти на поле у Алана Дзагоева из ЦСКА. Полузащитник, по крайней мере, тренировался, хоть и по индивидуальной программе.

Главный тренер национальной команды рассказал, что в целом проблем у Лунева и Дзагоева нет, и речь идет скорее о переутомлении в мышцах.

Не было накануне на тренировке сборной еще одного важного футболиста — полузащитник Денис Черышев задержался в Испании после поединка его «Валенсии» с «Барселоной» (1:1). Впрочем, футболист прилетел в Москву вечером и уже присоединился к партнерам.

Возможность сыграть за сборную использует как перезагрузку полузащитник Александр Головин, чей стартовый отрезок после перехода в французский «Монако» выходит не слишком радостным.

Причем дело не в игре российского футболиста, который смотрится солидно и в последней игре против «Ренна» (1:2) сделал свой первый голевой пас в зарубежной карьере, ассистировав колумбийцу Фалькао.

Другое дело, что у клуба Александра дела идут из рук вон плохо. Монегаски не выигрывают уже девять матчей подряд, обновив клубный антирекорд и оказавшись в зоне вылета Лиги 1.

«Все наладится, уверен в этом! У каждой команды случаются черные полосы. И у «Монако», и у всех остальных. Это не может длиться вечно. Просто сейчас нужна какая-то пауза. Или просто время, — рассказал Головин журналистам после тренировки сборной России. — Всегда приятно приехать в сборную. Тем более прошлый сбор, к сожалению, пропустил. А в Россию вернуться — вдвойне приятно!»

Набравший после успешного домашнего чемпионата мира по футболу большую популярность Станислав Черчесов сходил на Первый канал, где стал гостем передачи «Познер».

Среди прочего главный тренер национальной сборной рассказал, кто из подопечных, по его мнению, мог бы в этом сезоне войти в команду года ФИФА.

«Я могу быть необъективным, потому что у меня есть определенные симпатии. Но думаю, что и Акинфеев мог бы оказаться в сборной года ФИФА, и Дзюба, и Головин, и Игнашевич, который в 39 лет показал результаты, которые от него не ждали. Но не мы выбираем, нас не спрашивали»,

— отметил Черчесов.

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