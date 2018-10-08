«Выбили зуб»: Кокорина и Мамаева обвинили в драке с чиновниками

После того как Федор Смолов перешел в московский «Локомотив», в футбольном клубе «Краснодар» перестали происходить скандалы. Однако это оказалось лишь короткой передышкой.

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Вскоре после поражения «быков» в гостевом матче с «Зенитом» (1:2) в СМИ появились неутешительные новости: якобы полузащитник черно-зеленых Павел Мамаев вместе со своим давним другом Александром Кокориным, который выступает за питерский клуб, отправились отдыхать в Москву и устроили там дебош.

Утверждается, что футболисты зашли позавтракать в одно из столичных кафе, однако вели себя шумно и не очень адекватно.

Работники заведения решили, что они пребывают в состоянии наркотического опьянения и попытались утихомирить гостей, однако все их попытки потерпели неудачу. Тогда на помощь пришел отдыхавший в том же кафе чиновник Министерства промышленности и торговли Денис Пак, который сделал замечание футболистам.

По информации СМИ, в ответ Кокорин и Мамаев развязали драку и закидали функционера стульями, выбив ему один зуб. Водитель Пака даже вызвал ему скорую, однако чиновник отказался от медицинской помощи, чтобы зафиксировать повреждения в полицейском участке во время подачи заявления, что вскоре и сделал.

В ГУВД Москвы уже заявили, что по инциденту в кафе проводится проверка. Имена участников потасовки в данный момент не разглашаются.

«По факту конфликта, произошедшего в одном из кафе города Москвы, сотрудники полиции проводят проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и участники инцидента», — приводит «СЭ» заявление пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В Минпромторге также подтвердили, что драка имела место быть, а также добавили новую деталь: оказывается, помимо Пака, в ней пострадал и Сергей Гайсин — генеральный директор Государственного научного центра России «НАМИ», который занимается исследованиями в области автомобильной промышленности.

«Сегодня в центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России, — сообщила руководитель пресс-службы министерства России Залина Корнилова.

— Директор департамента Денис Пак и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь.

По факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации».

Стоит отметить, что ни одно из ведомств не упоминает о возможном участии в драке Мамаева и Кокорина. В «Краснодаре» также не подтвердили информацию об инциденте с участием игроков.

Впрочем, заместитель генерального директора «быков» Нурбий Хакунов и не опроверг произошедшего, заявив, что клуб в данный момент не находится на связи с Мамаевым.

«Возможная драка? И что? Нет, конечно, мы не связывалось с игроком!

У нас три дня выходных: ребят отпустили, все разошлись. У нас три дня выходных. У людей есть личное время. У вас бывает личное время?» — приводит слова Хакунова «СЭ».

Напомним, ранее Кокорин и Мамаев уже попадали в неоднозначную ситуацию, вызвавшую серьезное недовольство среди болельщиков.

Сразу после провала сборной России на чемпионате Европы — 2016 футболисты прибыли в Монако, где потратили на шампанское €250 тысяч. Напиток им вынесли под гимн России.

Многие болельщики посчитали такое поведение издевательским после ужасного выступления на Евро. При этом сами игроки заявили, что на самом деле шампанское было заказано кем-то другим, а они просто оказались рядом.

Однако руководство «Краснодара» и «Зенита» не поверило своим футболистам и наказало их штрафом и переводом в молодежную команду на время.

Думается, что, если будет доказана вина Кокорина и Мамаева в происшествии с чиновником, санкции могут оказаться еще более серьезными.

Юрист Мариам Костандян сообщила, что игрокам может грозить до пяти лет тюрьмы.

«При умышленном причинении легкого вреда здоровью человека (статья 115 УК РФ) самое тяжкое наказание в пределах санкции — лишение свободы на срок до двух лет. При умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (статья 112 УК РФ) группой лиц и по мотивам расовой ненависти максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет. Если выбили один зуб — легкая степень тяжести, от четырех зубов — средняя тяжесть», — приводит слова Костандян Sport24.

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