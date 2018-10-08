«Извините за победу»: Хабиб издевается над фанатами Конора

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов, защитивший свой титул в поединке против скандального ирландца Конора Макгрегора, резко активизировался в социальных сетях.

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Уверенная победа удушающим приемом над самым популярным бойцом мира на данный момент привлекла изрядное внимание к Дагестанскому Орлу, и количество подписчиков в его инстаграме увеличилось с 6,8 млн до 10 млн.

Конечно, это все еще меньше, чем у Макгрегора, который за пять лет со дня дебюта в UFC (и постоянных скандалов) накопил уже 27,9 млн. Однако, если Нурмагомедов продолжит в том же духе, то вполне может сравняться с Печально Известным.

По крайней мере, сейчас он точно движется в верном направлении, активно общаясь со своей новой аудиторией.

Первый пост после защиты титула Хабиб посвятил, пожалуй, самому скандальному событию вечера — драке за пределами октагона, которую он спровоцировал своим прыжком через ограду и нападением на одного из тренеров Макгрегора Диллона Дэвиса.

Справедливости ради, стоит отметить, что Дэвис активно провоцировал россиянина во время боя.

«Диллон постоянно оскорблял Хабиба. Он кричал ему, провоцировал, а потом Хабиб перепрыгнул через клетку и атаковал его. Я не поверил глазам», — рассказывал комментатор Джо Роган в интервью SportsJOE.

А еще раньше, в ходе подготовки к поединку, Дэвис открыто поддерживал кампанию Макгрегора по унижению соперника.

«Он постоянно выкладывал фотографии, что якобы в руке Хабиба вино, выпивает, разливает — в таком цвете представлял его, —

цитирует ТАСС отца Нурмагомедова Абдулманапа. — Он оскорблял нашу семью, наши ценности, нашу религию. Когда Хабиб схватил удушающим приемом Макгрегора, взглянул на тренерский штаб, тот человек начал его оскорблять, и потом Хабиб перелетел через октагон. Конечно, это было недопустимо, нежелательно».

Сам Нурмагомедов в своем посте написал следующее:

«Это, конечно, не то, чему отец меня учил, но это было дело чести. Победа за нами, пояс у нас. Когда Аллах с тобой, никто не может победить тебя. Спасибо вам, ребята, за вашу поддержку».

Следом боец выразил благодарность своей команде, с которой он прошел изнурительную подготовку к самому важному бою в своей жизни.

«Просто люблю этих парней», — заявил Дагестанский Орел, прикрепив хэштег #братья.

Третья запись после победы была посвящена тренеру Хабиба Хавьеру Мендесу.

«Тренер, я помню все, и за эти почти семь лет вы научили меня многому. Это незабываемо. Я люблю вас, тренер, скоро увидимся», — пообещал Хабиб, прибавив хэштег #верный.

После этого началось самое интересное: Нурмагомедов приступил к общению со своими ненавистниками. Большинство из них являются фанатами Макгрегора и в данный момент активно осуждают Хабиба за неприемлемое поведение после боя.

«По-братски, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно, — написал Нурмагомедов с эмодзи смеха. — Я же говорил вам, что 6 октября (дата боя с Конором. — «Газета.Ru») я все скажу или вы реально хотели, чтобы меня там побили?

Извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой.

А мои искренние болельщики — вы просто космос. Спасибо вам за вашу невероятную поддержку, я люблю вас, искренне ваш — Хабиб Нурмагомедов».

Стоит отметить, что возмущения фанатов Конора по поводу атаки Нурмагомедова действительно выглядят не очень убедительно, учитывая, что весной Макгрегор с внушительной группой поддержки (около 30 человек) совершил гораздо более серьезный проступок. Он атаковал автобус, в котором находился Хабиб и другие бойцы UFC, и даже кинул в стеклянное окно тяжелую металлическую тележку. Несколько человек пострадали из-за осколков и снялись с боев.

Недаром Нурмагомедов заметил, что после победы над Макгрегором некоторые скептически настроенные по отношению к нему люди поменяли свое мнение.

«По-моему, мне нужны новые хейтеры, а то старым я начал нравиться», — рассудил боец в своем инстаграме.

Последняя запись в профиле спортсмена на данный момент также посвящена разборкам после боя, а точнее, маневру Хабиба, благодаря которому ему удалось обмануть охранников и все-таки выскочить из октагона, чтобы ответить Дэвису на оскорбления.

«Мое лицо, когда кто-то говорит, что прыжок мой не понравился, а я так старался. Надеюсь, я ничьи чувства не задел этим прыжком», — пошутил Дагестанский Орел.

Судя по всему, Хабиб пребывает в отличном настроении, даже несмотря на все санкции, которым может подвергнуться за свое поведение после боя. Он иронизирует, он заигрывает с аудиторией, он демонстрирует слегка нахальную самоуверенность... Кажется, российский боец начинает постепенно привыкать к своему новому статусу главной звезды UFC.

А что же Конор? На протяжении последних нескольких лет он именовал себя королем ММА и явно не собирается так просто отдавать этот негласный титул.

«Мы проиграли бой, но выиграли битву. Война продолжается», — написал ирландец в своем инстаграме.

Не очень понятно, что он имел в виду под выигранной битвой — скорее всего, возможные проблемы Хабиба за драку после боя.

Также Печально Известный пообещал, что вернется, и в своем твиттере выразил надежду на скорый реванш.

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