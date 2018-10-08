«Извините за победу»: Хабиб издевается над фанатами Конора

Курсы валют$ 66.66 (+0.022) 76.52 (-0.259)
Пенсионный советник
Москва: +1°C
Кризис - 1993. Октябрь
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
11:30
ЕнисейСпартак М
2:3
закончен
14:00
АхматАнжи
0:0
закончен
16:30
ЗенитКраснодар
2:1
закончен
19:00
ЦСКАЛокомотив М
0:1
закончен
Испания / Примера
13:00
ВальядолидУэска
1:0
закончен
17:15
Атлетико МБетис
1:0
закончен
19:30
ЭспаньолВильярреал
3:1
закончен
19:30
СевильяСельта
2:1
закончен
21:45
ВаленсияБарселона
1:1
закончен
Италия / Серия А
13:30
ДженоаПарма
1:3
закончен
16:00
АталантаСампдория
0:1
закончен
16:00
ЛациоФиорентина
1:0
закончен
16:00
МиланКьево
3:1
закончен
19:00
НаполиСассуоло
2:0
закончен
21:30
СПАЛИнтер М
1:2
закончен
Англия / Премьер-лига
14:00
ФулхэмАрсенал
1:5
закончен
16:15
СаутгемптонЧелси
0:3
закончен
18:30
ЛиверпульМанчестер Сити
0:0
закончен
Нидерланды / Эредивизия
15:30
ВитессХераклес
4:0
закончен
Франция / Лига 1
16:00
БордоНант
3:0
закончен
18:00
МарсельКан
2:0
закончен
18:00
МонакоРенн
1:2
закончен
22:00
ПСЖЛион
5:0
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
ЛьвовДесна
1:3
закончен
17:00
Динамо КОлимпик Д
1:0
закончен
17:00
Шахтёр ДЗаря
1:1
закончен
19:30
ВорсклаАрсенал К
0:2
закончен
Германия / Бундеслига
14:30
ФрайбургБайер
0:0
закончен
16:30
ХоффенхаймАйнтрахт Ф
1:2
закончен
19:00
РБ ЛейпцигНюрнберг
6:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралТрактор
2:7
закончен
10:00
АмурМеталлург Мг
3:4
закончен
12:30
Куньлунь Ред СтарАвтомобилист
2:5
закончен
13:30
СибирьДинамо Р
6:3
закончен
14:00
БарысСлован
3:0
закончен
16:00
АвангардЦСКА
2:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
8:5
закончен
02:00
Чикаго БлэкхоуксТоронто Мэйпл Лифс
6:7 (ОТ)
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
4:2
закончен
Единая лига ВТБ
11:00
Астана ЦСКА
61:86
закончен
16:30
Цмоки-Минск Зелена Гура
71:88
закончен
17:00
Нижний Новгород Калев
68:82
закончен
18:00
УНИКС Автодор
76:63
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
18:30
ЙокеритДинамо Мн
5:3
закончен
19:00
СеверстальАк Барс
0:2
закончен
19:30
Динамо МТорпедо
3:3 (ОТ)
овертайм
19:30
ХК СочиВитязь
2:2 (ОТ)
овертайм
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Нью-Йорк АйлендерсСан-Хосе Шаркс
1:0
перерыв
20:00
Бостон БрюинзОттава Сенаторз
3:2
перерыв
22:00
Баффало СэйбрзВегас Голден Найтс
не начался
05:00
Анахайм ДаксДетройт Ред Уингз
не начался
Единая лига ВТБ
15:10
Енисей Химки
67:99
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурТрактор
не начался
12:30
АдмиралКуньлунь Ред Стар
не начался
15:30
СибирьСлован
не начался
16:30
БарысДинамо Р
не начался
17:00
Салават ЮлаевАвангард
не начался
19:30
НефтехимикСпартак
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКолорадо Эвеланш
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзВанкувер Кэнакс
не начался
02:00
Филадельфия ФлайерзСан-Хосе Шаркс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсЛос-Анджелес Кингз
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзКалгари Флэймз
не начался
03:30
Даллас СтарзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
Еврокубок
21:00
Партизан Зенит
не начался
21:30
АСВЕЛ Доломити Энергия
не начался
21:45
Уникаха Фрапорт Скайлайнерс
не начался
«Извините за победу»: Хабиб издевается над фанатами Конора

Макгрегор объявил о продолжении войны с Нурмагомедовым‍

Ирландский боец Конор Макгрегор объявил о продолжении войны с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и потребовал реванша. Дагестанский Орел проигнорировал своего соперника, однако активно общается с его фанатами в соцсетях. В частности, боец заявил, что ему стыдно за поведение своих ненавистников, и извинился перед ними за победу.

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов, защитивший свой титул в поединке против скандального ирландца Конора Макгрегора, резко активизировался в социальных сетях.

Реклама

Уверенная победа удушающим приемом над самым популярным бойцом мира на данный момент привлекла изрядное внимание к Дагестанскому Орлу, и количество подписчиков в его инстаграме увеличилось с 6,8 млн до 10 млн.

Конечно, это все еще меньше, чем у Макгрегора, который за пять лет со дня дебюта в UFC (и постоянных скандалов) накопил уже 27,9 млн. Однако, если Нурмагомедов продолжит в том же духе, то вполне может сравняться с Печально Известным.

По крайней мере, сейчас он точно движется в верном направлении, активно общаясь со своей новой аудиторией.

Первый пост после защиты титула Хабиб посвятил, пожалуй, самому скандальному событию вечера — драке за пределами октагона, которую он спровоцировал своим прыжком через ограду и нападением на одного из тренеров Макгрегора Диллона Дэвиса.

Справедливости ради, стоит отметить, что Дэвис активно провоцировал россиянина во время боя.

«Диллон постоянно оскорблял Хабиба. Он кричал ему, провоцировал, а потом Хабиб перепрыгнул через клетку и атаковал его. Я не поверил глазам», — рассказывал комментатор Джо Роган в интервью SportsJOE.

А еще раньше, в ходе подготовки к поединку, Дэвис открыто поддерживал кампанию Макгрегора по унижению соперника.

«Он постоянно выкладывал фотографии, что якобы в руке Хабиба вино, выпивает, разливает — в таком цвете представлял его, —

цитирует ТАСС отца Нурмагомедова Абдулманапа. — Он оскорблял нашу семью, наши ценности, нашу религию. Когда Хабиб схватил удушающим приемом Макгрегора, взглянул на тренерский штаб, тот человек начал его оскорблять, и потом Хабиб перелетел через октагон. Конечно, это было недопустимо, нежелательно».

Сам Нурмагомедов в своем посте написал следующее:

«Это, конечно, не то, чему отец меня учил, но это было дело чести. Победа за нами, пояс у нас. Когда Аллах с тобой, никто не может победить тебя. Спасибо вам, ребята, за вашу поддержку».

Следом боец выразил благодарность своей команде, с которой он прошел изнурительную подготовку к самому важному бою в своей жизни.

«Просто люблю этих парней», — заявил Дагестанский Орел, прикрепив хэштег #братья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Just love this guys. #Brothers

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Третья запись после победы была посвящена тренеру Хабиба Хавьеру Мендесу.

«Тренер, я помню все, и за эти почти семь лет вы научили меня многому. Это незабываемо. Я люблю вас, тренер, скоро увидимся», — пообещал Хабиб, прибавив хэштег #верный.

После этого началось самое интересное: Нурмагомедов приступил к общению со своими ненавистниками. Большинство из них являются фанатами Макгрегора и в данный момент активно осуждают Хабиба за неприемлемое поведение после боя.

«По-братски, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно, — написал Нурмагомедов с эмодзи смеха. — Я же говорил вам, что 6 октября (дата боя с Конором. — «Газета.Ru») я все скажу или вы реально хотели, чтобы меня там побили?

Извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой.

А мои искренние болельщики — вы просто космос. Спасибо вам за вашу невероятную поддержку, я люблю вас, искренне ваш — Хабиб Нурмагомедов».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

По братски, хоть сейчас тормозите, а то уже мне самому за вас неудобно Я же говорил вам, 6 октября я все скажу, или вы реально хотели, чтоб меня там побили?))) Извиняюсь перед всеми, кого я обидел нашей общей победой А мои искренние Болельщики - вы просто космос спасибо вам за вашу невероятную поддержку, я люблю вас, искренне ваш - Хабиб Нурмагомедов. #ТудаСюда #вореСахлъи

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Стоит отметить, что возмущения фанатов Конора по поводу атаки Нурмагомедова действительно выглядят не очень убедительно, учитывая, что весной Макгрегор с внушительной группой поддержки (около 30 человек) совершил гораздо более серьезный проступок. Он атаковал автобус, в котором находился Хабиб и другие бойцы UFC, и даже кинул в стеклянное окно тяжелую металлическую тележку. Несколько человек пострадали из-за осколков и снялись с боев.

Недаром Нурмагомедов заметил, что после победы над Макгрегором некоторые скептически настроенные по отношению к нему люди поменяли свое мнение.

«По-моему, мне нужны новые хейтеры, а то старым я начал нравиться», — рассудил боец в своем инстаграме.

Последняя запись в профиле спортсмена на данный момент также посвящена разборкам после боя, а точнее, маневру Хабиба, благодаря которому ему удалось обмануть охранников и все-таки выскочить из октагона, чтобы ответить Дэвису на оскорбления.

«Мое лицо, когда кто-то говорит, что прыжок мой не понравился, а я так старался. Надеюсь, я ничьи чувства не задел этим прыжком», — пошутил Дагестанский Орел.

Судя по всему, Хабиб пребывает в отличном настроении, даже несмотря на все санкции, которым может подвергнуться за свое поведение после боя. Он иронизирует, он заигрывает с аудиторией, он демонстрирует слегка нахальную самоуверенность... Кажется, российский боец начинает постепенно привыкать к своему новому статусу главной звезды UFC.

А что же Конор? На протяжении последних нескольких лет он именовал себя королем ММА и явно не собирается так просто отдавать этот негласный титул.

«Мы проиграли бой, но выиграли битву. Война продолжается», — написал ирландец в своем инстаграме.

Не очень понятно, что он имел в виду под выигранной битвой — скорее всего, возможные проблемы Хабиба за драку после боя.

Также Печально Известный пообещал, что вернется, и в своем твиттере выразил надежду на скорый реванш.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».