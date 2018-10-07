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«Он насиловал не одну»: новые подробности в деле Роналду

Еще одна девушка обвинила Роналду в изнасиловании

Адвокат обвинившей Криштиану Роналду в изнасиловании американки рассказал новые шокирующие подробности из жизни футболиста. Как отметил юрист, ему позвонила девушка, которая, по ее собственным словам, также стала жертвой известного игрока.

Адвокат Лэсли Стовелл, который защищает интересы Кэтрин Майорги, обвинившей нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в изнасиловании, рассказал о новых шокирующих подробностях из жизни футболиста. Как отмечает юрист, объявилась еще одна девушка, над которой якобы надругался игрок.

«Мне позвонила девушка, которая заявила, что имела схожий опыт»,

— приводит Daily Mail слова адвоката.

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Однако Стовелл при этом отказался назвать имя потерпевшей, но отметил, что она сообщит детали случившегося полиции Лас-Вегаса, которая расследует дело Майорги.

Также адвокаты попросили всех подвергнувшихся насилию со стороны португальца сделать публичное заявление.

В 2005 году Роналду был арестован по подозрению в изнасиловании француженки африканского происхождения в одном из отелей Лондона, однако избежал уголовного преследования из-за недостаточного количества улик.

Доверять британским таблоидам стоит не всегда. Тем более, что буквально в этот же день еще одно СМИ из Великобритании опубликовало информацию другого характера. Как отмечают в The Sun, появились важные доказательства невиновности спортсмена.

По информации СМИ, детективы нашли того самого таксиста, который отвозил Майорги до дома после произошедшего с футболистом. И она, по его словам, в тот момент была в прекрасном настроении.

«Она рассказывала какой он накаченный и красивый, а еще сказала, что у него потрясающее тело»,

— заявил таксист в интервью британскому изданию.

6 октября известное издание Football Italia сообщило, что Роналду подозревает в своих проблемах президента «Реала» Флорентино Переса.
По информации СМИ,

португалец считает, что именно «сливочные» и конкретно его глава стоят за последними негативными событиями вокруг его персоны, к которым футболист относит не только историю с возможным изнасилованием, но и ухудшение во взаимоотношениях со спонсорами, поражение в борьбе за звание игрока года ФИФА и даже удаление в матче Лиги чемпионов против «Валенсии».

Теория Роналду заключается в том, что у него испортились отношения с Пересом еще в декабре прошлого года, когда «Реал» отказался поддержать на тот момент своего футболиста в борьбе с налоговыми органами Испании, а президент не поручился за него перед национальным казначейством. Во многом из-за этого игрок перешел в «Ювентус» и теперь считает, что Перес мстит ему за уход.

Сложно представить, как именно глава «Реала» заставил американку выдвинуть новые обвинения. Адвокаты девушки отмечают, что на протяжении последних девяти лет она страдала.

«Кэтрин рассказала, что после того печального случая она пребывала в депрессии, в голову девушки приходили навязчивые мысли, среди которых был суицид, также у нее возникли проблемы с алкоголем, личной жизнью и трудоустройством»,

— отмечали юристы.

Также представители пострадавшей девушки отметили, что их клиент долго не могла справится с последствиями беды.

«На тот момент Майорги было невероятно тяжело. Это продолжалось на протяжении последних восьми-девяти лет. Прямо сейчас она проходит лечение, и люди помогают ей и оказывают поддержку. Она справится с этим.

У нее были сложности с учебой в старшей школе. Ей пришлось приложить большие усилия, чтобы получить диплом журналиста», — добавили юристы.

Сам Роналду категорически отрицает все обвинения в свой адрес. Футболист опубликовал соответствующее сообщение в твиттере.

«Я категорически отрицаю обвинения, которые были выдвинуты против меня. Изнасилование является отвратительным преступлением, которое противоречит всему, во что я верю.

Твердо намерен очистить свое имя. Отказываюсь предоставлять СМИ зрелищные поводы, а также потакать людям, которые стремятся получить популярность за мой счет. Чистая совесть позволит мне спокойно ожидать результатов расследования», — написал Роналду в социальной сети.

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