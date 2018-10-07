«Такой необъективности я не видел»: Семин разнес судью

Курсы валют$ 66.64 (0) 76.78 (-0.001)
Пенсионный советник
Москва: +14°C
Кризис - 1993. Октябрь
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
14:00
Крылья СоветовДинамо М
1:0
закончен
16:30
РостовОренбург
0:1
закончен
19:00
РубинУрал
1:0
закончен
Испания / Примера
14:00
ЖиронаЭйбар
2:3
закончен
17:15
ХетафеЛеванте
0:1
закончен
19:30
АлавесРеал Мадрид
1:0
закончен
21:45
ЛеганесРайо Вальекано
1:0
закончен
Италия / Серия А
16:00
КальяриБолонья
2:0
закончен
19:00
УдинезеЮвентус
0:2
закончен
21:30
ЭмполиРома
0:2
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
Боруссия ДАугсбург
4:3
закончен
16:30
Ганновер-96Штутгарт
3:1
закончен
16:30
МайнцГерта
0:0
закончен
16:30
ФортунаШальке-04
0:2
закончен
19:30
БаварияБоруссия М
0:3
закончен
Англия / Премьер-лига
17:00
БёрнлиХаддерсфилд Таун
1:1
закончен
17:00
Кристал ПэласВулверхэмптон
0:1
закончен
17:00
Лестер СитиЭвертон
1:2
закончен
17:00
Тоттенхэм ХотспурКардифф Сити
1:0
закончен
17:00
УотфордБорнмут
0:4
закончен
19:30
Манчестер ЮнайтедНьюкасл Юнайтед
3:2
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
ТомьСибирь
1:1
закончен
14:00
ШинникТамбов
3:0
закончен
14:30
Спартак-2Тюмень
0:0
закончен
15:00
Зенит-2Армавир
1:1
закончен
15:00
ХимкиСКА-Хабаровск
0:0
закончен
16:00
Авангард КЧертаново
2:1
закончен
16:00
РоторКраснодар-2
1:0
закончен
18:00
ФакелМордовия
1:2
закончен
18:00
БалтикаНижний Новгород
1:2
закончен
20:00
СочиЛуч
2:2
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
МариупольКарпаты
1:1
закончен
17:00
АлександрияЧерноморец
3:2
закончен
Франция / Лига 1
18:00
ЛилльСент-Этьен
3:1
закончен
21:00
АмьенДижон
1:0
закончен
21:00
АнжеСтрасбург
2:2
закончен
21:00
ГенгамМонпелье
1:1
закончен
21:00
НимРеймс
0:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
16:00
ХК СочиДинамо Мн
4:3 (ОТ)
закончен
16:00
ЙокеритСКА
2:6
закончен
17:00
ЛокомотивАк Барс
2:1
закончен
17:00
СеверстальТорпедо
2:1
закончен
17:00
СпартакВитязь
2:3 (ОТ)
закончен
17:00
Динамо МНефтехимик
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Нью-Джерси ДэвилзЭдмонтон Ойлерз
5:2
закончен
02:00
Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
1:5
закончен
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНэшвилл Предаторз
3:4
закончен
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
2:1 (Б)
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
3:5
закончен
02:00
Баффало СэйбрзНью-Йорк Рейнджерс
3:1
закончен
02:00
Даллас СтарзВиннипег Джетс
5:1
закончен
03:00
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
1:2 (Б)
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
4:5 (ОТ)
закончен
04:00
Колорадо ЭвеланшФиладельфия Флайерз
5:2
закончен
04:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
0:1
закончен
05:00
Калгари ФлэймзВанкувер Кэнакс
7:4
закончен
Бокс/ММА / Бой за титул UFC в легком весе
01:00
Хабиб Нурмагомедов (Россия) — Конор Макгрегор (Ирландия)
online
Фигурное катание /
13:30
Тараканова выиграла этап юниорского Гран-при в Любляне
1
Анастасия Тараканова (Россия)
190,05
2
Анна Тарусина (Россия)
188,24
3
Хэ Ин Ли (Южная Корея)
180,48
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
ЕнисейСпартак М
2:3
закончен
14:00
АхматАнжи
0:0
закончен
16:30
ЗенитКраснодар
2:1
закончен
19:00
ЦСКАЛокомотив М
0:1
закончен
Испания / Примера
13:00
ВальядолидУэска
1:0
закончен
17:15
Атлетико МБетис
1:0
закончен
19:30
ЭспаньолВильярреал
3:1
закончен
19:30
СевильяСельта
2:1
закончен
21:45
ВаленсияБарселона
1:1
закончен
Италия / Серия А
13:30
ДженоаПарма
1:3
закончен
16:00
АталантаСампдория
0:1
закончен
16:00
ЛациоФиорентина
1:0
закончен
16:00
МиланКьево
3:1
закончен
19:00
НаполиСассуоло
2:0
закончен
21:30
СПАЛИнтер М
1:2
закончен
Англия / Премьер-лига
14:00
ФулхэмАрсенал
1:5
закончен
16:15
СаутгемптонЧелси
0:3
закончен
18:30
ЛиверпульМанчестер Сити
0:0
закончен
Нидерланды / Эредивизия
15:30
ВитессХераклес
4:0
закончен
Франция / Лига 1
16:00
БордоНант
3:0
закончен
18:00
МарсельКан
2:0
закончен
18:00
МонакоРенн
1:2
закончен
22:00
ПСЖЛион
5:0
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
ЛьвовДесна
1:3
закончен
17:00
Динамо КОлимпик Д
1:0
закончен
17:00
Шахтёр ДЗаря
1:1
закончен
19:30
ВорсклаАрсенал К
0:2
закончен
Германия / Бундеслига
14:30
ФрайбургБайер
0:0
закончен
16:30
ХоффенхаймАйнтрахт Ф
1:2
закончен
19:00
РБ ЛейпцигНюрнберг
6:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралТрактор
2:7
закончен
10:00
АмурМеталлург Мг
3:4
закончен
12:30
Куньлунь Ред СтарАвтомобилист
2:5
закончен
13:30
СибирьДинамо Р
6:3
закончен
14:00
БарысСлован
3:0
закончен
16:00
АвангардЦСКА
2:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
0:2
1 период
02:00
Чикаго БлэкхоуксТоронто Мэйпл Лифс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
не начался
Единая лига ВТБ
11:00
Астана ЦСКА
61:86
закончен
16:30
Цмоки-Минск Зелена Гура
71:88
закончен
17:00
Нижний Новгород Калев
68:82
закончен
18:00
УНИКС Автодор
76:63
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
18:30
ЙокеритДинамо Мн
не начался
19:00
СеверстальАк Барс
не начался
19:30
Динамо МТорпедо
не начался
19:30
ХК СочиВитязь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Нью-Йорк АйлендерсСан-Хосе Шаркс
не начался
20:00
Бостон БрюинзОттава Сенаторз
не начался
22:00
Баффало СэйбрзВегас Голден Найтс
не начался
05:00
Анахайм ДаксДетройт Ред Уингз
не начался
Единая лига ВТБ
15:10
Енисей Химки
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
«Такой необъективности я не видел»: Семин разнес судью

«Локомотив» обыграл ЦСКА в столичном дерби‍

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал удаление нападающего Антонио Эдера в матче чемпионата России по футболу со столичным ЦСКА несправедливым и заявил, что «железнодорожники» обратятся в комитет по этике РФС для отмены второй желтой карточки. Наставник красно-синих Виктор Гончаренко отметил, что соперник в сегодняшнем матче оказался умнее.

Московский «Локомотив» одержал победу над столичным ЦСКА в матче десятого тура чемпионата России. Встреча проходила на домашнем стадионе армейцев и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал защитник «железнодорожников» Бенедикт Хеведес.

После удачного паса от хорвата Вердана Чорлуки на 88-й минуте немец поразил ворота соперника.

Реклама

«Локомотив» выиграл столичное дерби, несмотря на то, что на 65-й минуте состав команды сократился до десяти человек: нападающего Антонио Эдера удалили с поля за опасную игру против защитника ЦСКА Родриго Бекао.

Решение арбитра об удалении форварда гостей вызвало негодование со стороны главного тренера клуба Юрия Семена. Он рассказал о намерениях «Локомотива» обратиться в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) для отмены второй желтой карточки португальскому футболисту, передает ТАСС.

«Мы обратимся в комитет по этике, чтобы отменили карточку Эдеру», — заявил Семин на пресс-конференции.

Также наставник «железнодорожников» критически высказался относительно судейства рефери на протяжении всего матча.

«Я все время говорю: «Почему мы не сделаем видеопросмотры?». Тогда бы мы говорили только о футболе. Сейчас же мы зачастую говорим о том, как судил арбитр. Такой необъективности я еще не видел... .

Мы выиграли, я счастлив. Ребята молодцы, показали хороший футбол. «Локомотив» не сдается. Поэтому едем в отпуск с хорошим настроением», — заключил Семин.

ЦСКА, в отличие от соперника, игроков не теряли, однако это не помогло им избежать поражения. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко признал, что противник оказался сильнее.

«Локомотив» был умнее сегодня, они знали, что делали, не торопились, ждали нашу ошибку, и мы ее сделали.

Не могу сказать, что мы заслуженно проиграли, потому что «Локомотив» закрылся после удаления, нам было сложнее атаковать, и мы не нашли варианта для удара.

Тем не менее, нельзя к этому поражению подходить эмоционально, потому что нужно отметить работу, проделанную за последний месяц. Мы сделали большой шаг, поэтому не нужно концентрироваться на этом поражении», — заявил Гончаренко.

Хавбек «железнодорожников» Владислав Игнатьев так же, как и Гончаренко, считает, что красная карточка Эдера поспособствовала улучшению результатов «Локомотива»

«После удаления мы заиграли более собранно. Команда проявила характер. Считаю, что одержали победу заслуженно. Да и в первом тайме у нас было достаточно моментов, как минимум не уступали ЦСКА», — передает слова игрока Sport24.

Автор единственного гола Хеведес считает, что удачный для «железнодорожников» матч ЦСКА стала их возможностью оправиться от предыдущих поражений. «Локомотив» за весь сентябрь одержал лишь одну победу — в матче против «Ахмата» (2:0).

«Я очень рад, что мы сегодня выиграли. Не очень удачная была игра с «Шальке». Мы, к сожалению, проиграли. Немного не повезло нам, пропустили на последних минутах. Сегодня наоборот нам повезло, с маленькой долей удачи мне удалось забить гол.

Думаю, мы сейчас будем раскрывать наши лучшие качества, наша игра будет улучшаться от матча к матчу.

Рад, что мы создали такой праздник болельщикам», — поделился эмоциями немецкий футболист.

Президент «Локомотива» Илья Геркус также отметил, что гол Хеведеса прервал череду неудач «железнодорожников». По мнению главы клуба, действующий чемпион России добился успеха за счет силы воли, мужества и желания.

«Что сказать, замечательная победа, хоть мы и не проигрывали, но были вдесятером. Ребята просто сражались, победили за счет силы воли, мужества и желания. Очень важная победа для того времени, которое мы переживаем», — заявил руководитель «Локомотива».

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».