«Такой необъективности я не видел»: Семин разнес судью

Московский «Локомотив» одержал победу над столичным ЦСКА в матче десятого тура чемпионата России. Встреча проходила на домашнем стадионе армейцев и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал защитник «железнодорожников» Бенедикт Хеведес.

После удачного паса от хорвата Вердана Чорлуки на 88-й минуте немец поразил ворота соперника.

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«Локомотив» выиграл столичное дерби, несмотря на то, что на 65-й минуте состав команды сократился до десяти человек: нападающего Антонио Эдера удалили с поля за опасную игру против защитника ЦСКА Родриго Бекао.

Решение арбитра об удалении форварда гостей вызвало негодование со стороны главного тренера клуба Юрия Семена. Он рассказал о намерениях «Локомотива» обратиться в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) для отмены второй желтой карточки португальскому футболисту, передает ТАСС.

«Мы обратимся в комитет по этике, чтобы отменили карточку Эдеру», — заявил Семин на пресс-конференции.

Также наставник «железнодорожников» критически высказался относительно судейства рефери на протяжении всего матча.

«Я все время говорю: «Почему мы не сделаем видеопросмотры?». Тогда бы мы говорили только о футболе. Сейчас же мы зачастую говорим о том, как судил арбитр. Такой необъективности я еще не видел... .

Мы выиграли, я счастлив. Ребята молодцы, показали хороший футбол. «Локомотив» не сдается. Поэтому едем в отпуск с хорошим настроением», — заключил Семин.

ЦСКА, в отличие от соперника, игроков не теряли, однако это не помогло им избежать поражения. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко признал, что противник оказался сильнее.

«Локомотив» был умнее сегодня, они знали, что делали, не торопились, ждали нашу ошибку, и мы ее сделали.

Не могу сказать, что мы заслуженно проиграли, потому что «Локомотив» закрылся после удаления, нам было сложнее атаковать, и мы не нашли варианта для удара.

Тем не менее, нельзя к этому поражению подходить эмоционально, потому что нужно отметить работу, проделанную за последний месяц. Мы сделали большой шаг, поэтому не нужно концентрироваться на этом поражении», — заявил Гончаренко.

Хавбек «железнодорожников» Владислав Игнатьев так же, как и Гончаренко, считает, что красная карточка Эдера поспособствовала улучшению результатов «Локомотива»

«После удаления мы заиграли более собранно. Команда проявила характер. Считаю, что одержали победу заслуженно. Да и в первом тайме у нас было достаточно моментов, как минимум не уступали ЦСКА», — передает слова игрока Sport24.

Автор единственного гола Хеведес считает, что удачный для «железнодорожников» матч ЦСКА стала их возможностью оправиться от предыдущих поражений. «Локомотив» за весь сентябрь одержал лишь одну победу — в матче против «Ахмата» (2:0).

«Я очень рад, что мы сегодня выиграли. Не очень удачная была игра с «Шальке». Мы, к сожалению, проиграли. Немного не повезло нам, пропустили на последних минутах. Сегодня наоборот нам повезло, с маленькой долей удачи мне удалось забить гол.

Думаю, мы сейчас будем раскрывать наши лучшие качества, наша игра будет улучшаться от матча к матчу.

Рад, что мы создали такой праздник болельщикам», — поделился эмоциями немецкий футболист.

Президент «Локомотива» Илья Геркус также отметил, что гол Хеведеса прервал череду неудач «железнодорожников». По мнению главы клуба, действующий чемпион России добился успеха за счет силы воли, мужества и желания.

«Что сказать, замечательная победа, хоть мы и не проигрывали, но были вдесятером. Ребята просто сражались, победили за счет силы воли, мужества и желания. Очень важная победа для того времени, которое мы переживаем», — заявил руководитель «Локомотива».

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