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«Конора уничтожили»: что пишут о бое в Ирландии

«Уродское шоу»: что пишут в Ирландии о бое Хабиба и Конора

Страх в глазах Конора, провокации команды российского бойца, «уродское шоу», «вынос мозга» и «настоящий цирк» — «Газета.Ru» изучила, что писали ирландские СМИ о бое, в котором Конор Макгрегор по всем статьям уступил Хабибу Нурмагомедову.

Минувшей ночью в Лас-Вегасе зрители стали свидетелями главного события последних лет в мире смешанных единоборств. В рамках турнира UFC 229 в поединке за чемпионский титул организации в легком весе сошлись российский боец Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор.

Нурмагомедов одержал досрочную победу. Российский спортсмен в четвертом раунде применил удушающий прием сзади и заставил Макгрегора сдаться.

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Хабиб сумел защитить свой чемпионский титул и остаться непобежденным бойцом. Теперь на его счету уже 27 выигранных поединков и ни одного поражения.

Такой бой конечно не мог обойтись без скандала. После победы Нурмагомедов, выпрыгнув из октагона, сцепился с одним из членов команды Макгрегора, спровоцировав массовую драку. В беспорядки были вынуждены вмешаться представители полиции, а оба бойца были выведены за пределы зала в подтрибунное помещение в сопровождении охраны.

Ирландское издание Irish Times отмечает, что россиянин сумел добиться победы в брутальном стиле. «Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прикончил все попытки ирландского бойца Конора Магрегора вернуть себе чемпионский пояс организации.

Россиянин в брутальном стиле заставил своего соперника сдаться, победив после ущемления шеи», — пишет СМИ.

Британское издание «Би-би-си» опубликовало заметку с заголовком «Конор Макгрегор проиграл Хабибу Нурмагомедову на фоне уродливых сцен», напомнив о событиях, которые последовали после завершения поединка.

«Макгрегор был прикован к сетке в течение долгого времени. Конор должен был проиграть еще во втором раунде. Каким-то непостижимым образом ему удалось выжить.

В третьем раунде преимущество Нурмагомедова немного пошатнулось, однако в четвертом он сделал свое дело — Хабиб заставил Конора сдаться.

Нурмагомедов, первый русский, выигравший титул UFC, он доминировал в октагоне, но его непосредственные действия после боя изменили отношение к нему не в лучшую сторону», — пишут британцы.

Куда более резок в своих оценках был ирландский журналист Эван Маккена, который опубликовал посвященную бою статью в издании Irish Independent.

«Даже по стандартам Лас-Вегаса, вечер боев UFC превратился в настоящий цирк. Довольно уродское шоу. Позор — именно этим словом можно описать произошедшее»,

— начал свой материал Маккена.

«Конор был превзойден с ног до головы. Его уничтожили. Очень грустно видеть, когда такое происходит с легендой. Такого нет ни в одном виде спорта — поскольку это не просто поражение 3:0 или ухудшающаяся вторая подача. Вместо этого мы должны смотреть как человек избит настолько, что не заметить страх в его глазах просто невозможно», — пишут в издании Irish Independent.

Однако большее впечатление на журналиста произвели события, которые начались после боя.

«Но главное это не поражение Конора, а то, что началось после мероприятия. Это просто вынос мозга. После выхода из арены я видел, как повсюду разворачивались драки, а один из мужчин лежал без сознания», — отмечает корреспондент.

В произошедшем Маккена обвинил команду Нурмагомедова.

«Да, Алкоголь и гнев — плохой коктейль, но вы не ошибитесь, если скажете, что Хабиб Нурмагомедов и его команда спровоцировали эту ситуацию»,

— отмечается в СМИ.

Бой и поведение спортсменов сразу после завершения чемпионского поединка вызвали много споров в сети. Однако нашлись и те, кто воспользовался возможностью пошутить и вспомнить про недавний конфликт российского бойца и певца Егора Крида.

«На самом деле, после того как закончился бой, в зале включили песню Егора Крида и Хабиб побежал бить диджея»,

— объяснили в твиттере, прикрепив фотографию перелезающего через решетку 30-летнего чемпиона UFC в легком весе.

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