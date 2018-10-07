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«Хабиб свернул Конору его куриную шею»

Глава M-1 Global Вадим Финкельштейн оценил победу Нурмагомедова

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над ирландским бойцом Конором Макгрегором. Таким образом, россиянин защитил свой титул. Президент международной компании M-1 Global Вадим Финкельштейн в интервью «Газете.Ru» выразил мнение, что Нурмагомедов находится уровнем выше, чем Макгрегор, а ирландец в свою очередь поплатился за оскорбления и резкие высказывания в адрес оппонента.

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов встретился с ирландцем Конором Макгрегором на турнире UFC 229, который прошел в ночь с 6 на 7 октября по московскому времени в Лас-Вегасе. Досрочную победу одержал 30-летний россиянин, в четвертом раунде применив удушающий прием. Таким образом, Нурмагомедов остался непобежденным бойцом, а также впервые защитил чемпионский пояс UFC в легком весе.

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В эксклюзивном интервью «Газете.Ru» президент международной компании M-1 Global Вадим Финкельштейн выразил мнение, что российский боец одержал заслуженную победу, имея полное преимущество над Макгрегором.

— Какие впечатления остались после боя?

— Я предсказывал подобный исход поединка. Еще до боя я считал, что преимущество будет иметь Хабиб, и именно он выиграет, если не допустит ни одной ошибки. Нурмагомедов — молодец, он ее и не допустил. Бой очень понравился. Радует, что Макгрегор не смог сломить характер нашего бойца своими грязными высказываниями.

Ведь существуют какие-никакие грани в поведении, но Макгрегор их перешел. И меня лично очень обрадовало, что Хабиб вышел в октагон и начистил этому болтуну рожу и свернул ему его куриную шею.

Искренне рад за Нурмагомедова, ведь свою карьеру он начинал именно у меня, в M-1 Global. Его победа особенно приятна мне.

— Еще несколько лет назад Хабиб и Конор спокойно общались друг с другом, позировали вместе на фото, а сейчас готовы перегрызть глотку друг другу. В чем причина такой ненависти и вражды между бойцами?

— Макгрегор уже давно живет сплошными провокациями. Хабиб же человек воспитанный, он не уходит в крайности и не переходит на личности, оскорбляя родственников. Как еще можно относиться к Конору, если он позволяет себе вести так грязно и подло? Те высказывания Макгрегора не понравились бы не только Нурмагомедову, но и любому обычному человеку. Видимо, ирландец думал, что такая психологическая атака сломит Хабиба и заставит его нервничать до выхода на ринг и во время боя. Но Нурмагомедов не допустил ни одной ошибки.

— Кроме одной — Хабиб зачем-то перелез через сетку после боя, напал на одного из членов команды Макгрегора и спровоцировал массовую драку. Зачем он это сделал?

— Это грубейшая ошибка, которая позорит спорт. Это совершенно не стиль Нурмагомедова. Но эмоции взяли верх. Он очень долго терпел: Конор оскорблял и его, и его отца, и его народ, и веру. На Кавказе люди имеют большое уважение к старшим, и Макгрегор это знал и решил надавить на это. Это очень подло, грязно и не по-мужски. Хабиб вышел на ринг и сломал Конора.

Но поступок россиянина после боя — это ошибка. На ринге он все доказал, а атака команды Макгрегора уже была лишней. Боюсь, что теперь могут быть тяжелые последствия. UFC может отстранить Нурмагомедова и запретить ему в ближайшие год-два драться. Таким образом он просто потеряет свой пояс, как когда-то был лишен титула и сам Макгрегор.

Вся это ситуация только позорит спорт. Взаимные оскорбления, грязь, неуважение друг к другу как к спортсменам вызывает отвращение. А Хабиб своим поведением после боя только дал новый виток его отношениям с Конором, что на руку ирландцу, который может на этом заработать.

— Что теперь ждет Хабиба в дальнейшем? Что ему делать? Тони Фергюсон, к примеру, уже выразил желание встретиться с ним октагоне.

Ему просто нужно выходить на ринг и развиваться, прогрессировать. Сейчас он — лучший. В дальнейшем ему нужно подтверждать свой статус чемпиона.

— Показалось, что Макгрегор оказался не готов к бою с Хабибом. В многочисленных интервью он говорил, что не боится Нурмагомедова, знает его тактику ведения борьбы, однако именно в ней ирландец и проиграл. Может, ему стоило быть чуть менее самоуверенным?

— Нурмагомедов просто лучше на голову. Да, Макгрегор отличный боец. К тому же он умеет хорошо вести борьбу. Но все-таки он явный ударник. Его удары прилетают очень неожиданно, что, собственно, и сделало ему карьеру. Но Хабиб находится на уровень выше. Он навязал ирландцу свою игру и сумел в ней одержать безоговорочную победу.

— Сказалось ли длительное отсутствие Макгрегора в смешанных единоборствах? В последний раз ирландец выходил в октагон в ноябре 2016…

— Не думаю, что это как-то повлияло на Конора. Он находится в хорошем тонусе, постоянно участвует в спаррингах, боксирует. И к тому же имеет большой опыт и мастерство. А мастерство, как известно, не пропьешь.

Все просто: Макгрегор силен, но Хабиб сильнее.

— Конор захотел провести бой-реванш. Какой в этом смысл?

— На месте Хабиба я бы отказался от реванша. Он уже доказал сегодня свое преимущество и не дал ни единого шанса Макгрегору.

Реванш нужен только Конору. Он сегодня ничего не показал. Хабиб стоял с ним и в стойке, и в борьбе, но ирландец не ответил ничем. Тотальное доминирование Нурмагомедова.

Если бы была какая-то спорная ситуация, то еще можно было бы говорить о потенциальном реванше. Тут же никаких вопросов быть не может. Хабибу надо идти дальше и сражаться с лучшими. Макгрегор в эту категорию не входит.

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