27-0: Хабиб унизил Конора в Лас-Вегасе

В ночь с 6 на 7 октября по московскому времени на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоялся вечер Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 229. Главным поединком турнира стала встреча российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и ирландским бойцом Конором Макгрегором.

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Бой завершился досрочной победой 30-летнего россиянина, который в середине четвертого раунда применил удушающий прием сзади.

Первые два раунда поединка прошли под диктовку российского бойца. Нурмагомедов в свойственной себе манере следовал тактике ведения борьбы, в которой он и преуспел. Макгрегор раз за разом уступал Дагестанском Орлу в партере, не сумев ответить своему оппоненту.

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В третьем раунде оба бойца столкнулись в стойке, где, по факту, преимущество должен был иметь ирландец, однако и здесь преуспел Нурмагомедов. В случае, если бы поединок продлился все пять раундов, то судейским решением победу должен был отпраздновать действующий обладатель чемпионского пояса UFC.

Однако Нурмагомедов завершил бой раньше: в четвертом раунде Хабиб вновь применил проход в ноги, прижал Конора к сетке, а затем уложил того на пол, доминируя над ирландцем в борьбе. Макгрегор предпринял попытку выбраться из-за захвата Нурмагомедова, однако, подставив спину своему оппоненту, допустил ошибку, которая стала для него роковой.

Хабиб воспользовался ситуацией и применил удушающий прием, прижав к тому же и подбородок 30-летнего ирландца. Бывший двукратный чемпион UFC в двух весовых категориях натиск россиянина не сдержался и сдался.

Таким образом, Нурмагомедов в своем первом бою в качестве действующего обладателя чемпионского пояса защитил титул и остался непобежденным. Теперь в карьере Дагестанского орла 27 побед из 27.

Макгрегор же потерпел четвертое поражение. Примечательно, что трижды в своей карьере ирландец уступал именно после удушающего приема.

Тот факт, что бой между Хабибом и Конором стал одним из самых обсуждаемых в мире единоборств, сделал его еще и самым необычным. По окончании поединка в октагоне и на трибунах арены T-Mobile началось самое настоящее сумасшествие.

Нурмагомедов, отойдя от Макгрегора, сначала высказал ему несколько нелицеприятных слов, а затем, размахивая руками, начал ругаться с кем-то из зрительного зала.

После этого Хабиб перелез через сетку октагона и завязал драку предположительно с американским бойцом Дилоном Дэнисом, который также является тренером Конора по бразильскому джиу-джитсу.

Драка переросла в массовую и уже через долю секунды в нее ввязались как другие члены команды Макгрегора, так и иные лица, что заставило охранников, организаторов турнира и полицию вмешаться в конфликт и разнять стороны.

Примечательно, что в самом октагоне в это время тоже творился хаос: Макгрегор завязал драку с представителями команды Нурмагомедова и также был остановлен судьями.

Впоследствии Конора под охраной увели с ринга и отвели в раздевалку. Нурмагомедов же вернулся в клетку и требовал вручить ему его чемпионский пояс. Однако все это время представители UFC во главе с Дэной Уайтом требовали от российского бойца успокоиться и объяснили ему, что он нарушил регламент, что может повлечь собой штрафные санкции.

«Я спокоен! Я всегда уважаю своих соперников, но это был вопиющий случай.

Тащите пояс! Дайте мне пояс, и я уйду. Если я сделал что-то неправильно, то посадите меня в тюрьму! Просто дайте мой пояс!»

— заявил Хабиб после боя, акцентируя внимание на многочисленные оскорбления, последовавшие от Макгрегора в сторону родственников россиянина.

По итогам беспорядков Нурмагомедова также в окружении охраны увели в подтрибунное помещение, так и не вручив ему пояса. Сам же Хабиб покидал ринг под оглушительный свист болельщиков ирландского бойца, которые, к слову, позволили себе также кинуть в россиянина бутылки, стаканы и прочий мусор.

Только после этого уже на опустевшем ринге судьи объявили Нурмагомедова победителем.

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