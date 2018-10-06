Бой века: сумасшедшие деньги и ненависть в Лас-Вегасе

Рано утром 7 октября, около шести часов по московскому времени, в Лас-Вегасе состоится главный бой в истории смешанных единоборств. Хабиб Нурмагомедов сойдется в окатагоне с Конором Макгрегором за титул чемпиона мира в легком весе.

Само собой, это будет заключительный поединок карда шоу UFC 229, его хедлайнер. Не просто бой, а целая война. Не событие, а явление. Не спорт, а что-то большее, выходящее за его рамки.

Еще никогда в истории смешанных единоборств участники не зарабатывали таких сумасшедших денег. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) – самая богатая и престижная организация в этом виде спорта, и до сих пор рекорд по гонорару за один бой принадлежал Макгрегору и равнялся сумме, не дошедшей до $4 млн.

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После того как ирландец раздвинул границы своего амплуа и сразился с легендарным Флойдом Мэйвезером по правилам бокса, заработав тогда порядка $80 млн, прежние гонорары стали ему совершенно не интересны.

Что ж, Конор сумел вывести на новый уровень и UFC. Словоохотливый бывший чемпион мира уже заявил, что сможет заработать за битву с Хабибом порядка $50 млн – совершенно безумные деньги для мира ММА.

Сам Нурмагомедов тоже получит небывало жирный для него и любого другого, не считая нынешнего оппонента, бойца смешанного стиля кусок. По оценкам экспертов заработок россиянина за главный поединок UFC 299 составит около $10 млн!

Это станет возможным благодаря сумасшедшему спонсорскому и зрительскому интересу. Босс промоушена Дэйна Уайт заявил на днях, что продано уже почти три миллиона трансляций по системе pay per view.

Три предыдущих рекордных боя по этому показателю также проходили с участием Макгрегора, но никогда числе платных телеподписок не превышало 1,6 млн.

Хабиб Нурмагомедов – действующий чемпион UFC в легком весе. Российский боец провел 26 боев в смешанных единоборствах и во всех одержал победы!

В UFC он бьется с 2012 года и выиграл все десять своих поединков. Их могло быть еще больше, но с апреля 2014 по апрель 2016 дагестанский спортсмен не выходил в октагон из-за проблем со здоровьем.

Сейчас Хабиб владеет поясом, который два года назад принадлежал именно Макгрегору. Однако ирландец долго не защищал свой титул, предпочтя этому прибыльное и громкое боксерское шоу мирового масштаба с Флойдом Мэйвезером, а затем семью – у бойца родился сын.

В итоге UFC отобрал у него титул, и за пояс должны были биться Хабиб и американец Тони Фергюсон, боя которых ждали очень долго (трижды срывался до того) и тоже с большим интересом.

Однако Фергюсон на одном из официальных мероприятий в преддверии поединка споткнулся о телевизионный провод и... порвал крестообразную связку колена.

Таким образом, их битва с Нурмагомедовым сорвалась в четвертый раз (по два срыва на каждом из бойцов), а россиянину в титульном поединке оппонировал спешно подписавший контракт десятый номер рейтинга дивизиона Эл Яквинта. Итог был предсказуем и закономерен.

Вообще, российского бойца часто обвиняют в том, что он бьет исключительно слабых и удобных для него соперников. Но те же обвинения оппоненты бросают и в адрес ирландца, пусть он расправился уже и с Жозе Альдо, и с Нейтом Диасом, и с Эдди Альваресом.

Правда в том, что в Лас-Вегасе в «Бое века» сойдутся действительно сильнейшие легковесы (право не согласиться имеет только Фергюсон), каждый из которых силен в рамках своего, противоположного оппоненту стиля.

Хабиб, как и любой кавказец, борец. При этом он действительно довел искусство борьбы до потрясающего уровня и автоматизма.

Нурмагомедов буквально уничтожает соперников в партере по проверенной и отточенной схеме, куда переводит их раз за разом благодаря собственной мощи и непрошибаемости. Российский боец не только ни разу не оказывался в нокауте, но не попадал даже в нокдауны, а его подбородок считается «каменным».

Эксперты указывают, что если он переведет ирландца в партер, песня того спета. В том числе и потому, что Макгрегор никогда не отличался блестящей выносливостью.

Правда, Конор – не какой-нибудь рядовой ударник. Его техника великолепна и разнообразна, а панчи несут в себе сокрушительную силу. Если кто и способен пробить-таки челюсть Нурмагомедова, то именно Макгрегор, что он и постарается сделать.

Каждый боец очень тщательно и основательно готовился к бою, работая в том числе над слабыми местами. Воскресным утром мы сможем оценить, насколько хороши бокс Нурмагомедова и борьба его противника.

Но львиную долю остроты поединку придает ненависть бойцов. И она неподдельная, не наигранная. Возможно, все и начиналось как история для раскрутки боя, но ребята явно переусердствовали и, похоже, прошли точку невозврата.

Хабиб давно уже называл ирландца в твиттере и при публичных выступлениях «петушком» и «цыпленком», а в апреле перед своим титульным поединком с Яквинтой вместо со своей свитой подловил друга и спарринг-партнера ирландца Артема Лобова в холле отеля и не слишком красиво спросил за видео, в котором тот называл Нурмагомедова трусом, используя несколько более жесткую лексику.

Лобов получил несколько затрещин, а Макгрегор на следующий день примчался в США и уже со своими ребятами атаковал автобус, везший бойцов UFC на арену. Хабиб был в нем, но так и не вышел, а распалившийся ирландец бросил в транспортное средство тележку и в последствии предстал перед судом Нью-Йорка, отделавшись штрафом и общественными работами.

После этого было очень, очень много слов и оскорблений. В основном со стороны Конора, прошедшегося по отцу, менеджеру Нурмагомедова и по самому будущему сопернику.

«Мерзкая смердящая крыса» – пожалуй, самое милое, что слышал российский боец в свой адрес от оппонента перед боем. А на процедуре взвешивания он еще увидел перед собой ногу ирландца – тот попытался ударить соперника из-за фирменной папахи, от которой якобы воняло.

И тот, и другой обещают не просто победить друг друга, а уничтожить и чуть ли не убить в октагоне физически. До этого дело, конечно, не дойдет, но сражение будет невероятно жарким. Это то, что просто нельзя пропустить.

«Газета.Ru» в ночь на 7 октября нчнет текстовую трансляцию вечера UFC 229 и расскажет о «Бое века» максимально подробно. Не пропустите.

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