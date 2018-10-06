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Тараканова выиграла этап юниорского Гран-при в Любляне
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«Этери издевается над катанием»: новый прорыв России

Круче всех: Щербакова впервые в истории исполнила два четверных лутца

Российская фигуристка Анна Щербакова стала первой девушкой в истории фигурного катания, которой удалось выполнить два четверных лутца на соревнованиях. 14-летняя ученица Этери Тутберидзе победила на втором этапе Кубка России в Йошкар-Оле, набрав в произвольной программе больше баллов, чем мировая рекордсменка Алина Загитова.

Ученица известного российского тренера Этери Тутберидзе 14-летняя Анна Щербакова одержала победу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Йошкар-Оле.

Примечательно, что Щербакова сумела набрать в произвольной программе баллов больше, чем мировая рекордсменка Алина Загитова.

Результат Щербаковой — 159,43, мировой рекорд Загитовой, который был установлен сегодня утром в Японии — 159,18.

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Однако исторические цифры Анны засчитаны не будут, так как результаты, показанные на национальных соревнованиях, при определении мировых рекордов не учитываются.

Куда важнее баллов Щербаковой элементы, которая смогла исполнить юная спортсменка.

Анна чисто прыгнула два четверных лутца (самый сложный прыжок в фигурном катании после акселя). Более того, один лутц был исполнен в каскаде с тройным тулупом.

Ранее впервые в истории четверной лутц исполнила другая ученица Этери Тутберидзе — Александра Трусова. 14-летняя спортсменка выполнила сложнейший элемент на этапе юниорского Гран-при в литовском Каунасе. Однако судьи сочли прыжок недокрученным и как официально выполненный в историю он не вошел.

Неделю спустя на этапе ЮГП в Канаде четверной лутц попыталась исполнить Щербакова, однако упала при приземлении.

После исторического выступления в Йошкар-Оле Анна поделилась фотографией из самолета, которую опубликовала у себя в инстаграме.

«Уже домой. Хочу сказать огромное спасибо всему тренерскому составу за подготовку и поддержку! А также поблагодарить своих родителей за все, что они для меня делают»,

— написала спортсменка в социальной сети.

«Прокатом произвольной программы я в целом довольна, так как мне было важно показать лутц на соревнованиях.

Но было много недочетов, над которыми будем работать. Короткой программой я не очень довольна, там нельзя допускать таких ошибок. Но, в общем, эмоции от старта положительные. Это был важный опыт для меня. Будем продолжать работать и готовиться к следующим соревнованиям», — сказала юная спортсменка в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Тренер Щербаковой Даниил Глейхенгауз, работающий в группе Этери Тутберидзе, комментируя историческое достижение своей подопечной, пошутил, что два четверных прыжка включили в программу для того, чтобы хотя бы один раз спортсменка исполнила элемент чисто.

«Мы рассматривали этот турнир как подготовку к финалу юниорской серии Гран-при. Решили вставить второй четверной лутц после этапа в Канаде: раз один не можем никак выехать, то вставим два, больше шансов будет. Шучу»,

— начал специалист.

«Очень рад, что Аня откатала чисто произвольную программу в Йошкар-Оле, теперь ей будет легче выступать с этим набором в финале, куда также отобралась Алена Косторная, и остался один этап у Саши Трусовой. Думаю, финал Гран-при обещает быть очень интересным.

Хочу поздравить всю нашу команду тренеров, также Даниила Самсонова с золотой медалью по юниорам на этом турнире (в Йошкар-Оле), Дашу Усачеву с золотом и Камилу Валиеву с бронзой! Спасибо всем, кто за нас переживает, ваша поддержка нам очень помогает», — цитирует Глейхенгауза РИА «Новости».

Финал Гран-при пройдет с 5 по 9 декабря в канадском Ванкувере.

Помимо Щербаковой и Косторной в шестерку лучших юниорок отобралась еще одна россиянка — Анастасия Тараканова, которая ушла от Этери Тутберидзе несколько месяцев назад и теперь занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Также место в финале себе гарантировала Ким Йе Лим из Южной Кореи.

Два четверных лутца Щербаковой активно обсуждаются в социальных сетях.

«Удивляюсь, откуда в такой малюсенькой тоненькой девочке есть силы прыгать четверные. Не понимаю почему ее не любят. Да она еще ребенок совсем и катание детское, но она из двух девушек в мире кто прыгает четверной лутц.

Все у нее впереди еще. Тоненькая, гибкая, видно что красоткой растет. Ну и тренируется у лучшего тренерского штаба в мире», — отмечает один из болельщиков.

Большинство фанатов фигурного катания не забывают упомянуть тренерский талант Этери Тутберидзе.

«Этери, хватит издеваться над фигурным катанием. Через пару лет им (Международному союзу конькобежцев (ISU) — «Газета.Ru») опять правила менять придется»,

— пошутил другой.

Действительно, последние изменения в правилах фигурного катания значительно ударили по ценности четверных прыжков. Во-первых, была снижена стоимость элементов в четыре оборота, а во-вторых, увеличена амплитуда начисления баллов по шкале GOE. Раньше за каждый прыжок судьи могли поставить от -3 до +3 баллов, теперь — от -5 до +5.

Таким образом, неудачное исполнение прыжка приведет к тому, что спортсмен потеряет гораздо больше очков, чем раньше, что вынуждает фигуристов не рисковать со сложными элементами, а наверняка выполнять более простые.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».