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«Макгрегор не выйдет живым с октагона»

Константин Цзю: хочу, чтобы Хабиб порвал Конора на части

В ночь с 6 на 7 октября по московскому времени состоится бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора. Поединок пройдет в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229. В интервью «Газете.Ru» президент российского промоушена M-1 Global Вадим Финкельштейн и легендарный боксер Константин Цзю объяснили, почему российский боец должен одолеть ирландца, и предположили, что ждет Макгрегора в случае поражения.

— Сегодня состоится бой обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова и ирландского бойца ММА Конора Макгрегора. Чего вы ожидаете от поединка?

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Вадим Финкельштейн: Бой будет очень интересный. Встречаются бойцы разного стиля. Один только Макгрегор непредсказуемый совершенно. Расклад боя будет таков: кто не допустит ошибку — тот выигрывает. Именно из-за этой непредвиденности результатов ММА сейчас так популярен.

Константин Цзю:

Очень хочу, чтобы Хабиб порвал на части Макгрегора. Он это заслужил.

— Макгрегор каждый раз пытается спровоцировать соперника на агрессию своим поведением. На церемонии взвешивания он даже хотел ударить Нурмагомедова ногой. Чего ирландец хочет добиться таким образом? И поможет ли такая тактика запугать Дагестанского Орла?

В. Ф.: Он шоумен, конечно, так что в данном случае мы говорим о пиаре. Сколько бы ирландский боец ни пытался вывести Хабиба из себя, это вряд ли на него повлияет. Нурмагомедов достаточно взвешенный боец.

К. Ц.: Никогда не любил манеру, в которой живет Макгрегор. Его хайп, высокомерие — это все ради того, чтобы заработать. Он знает, люди любят скандал. Но я это презираю.

В отличие от Макгрегора, меня папа учил отвечать за свои слова.

— Президент UFC Дэйна Уайт поддерживает ирландского бойца, отец Хабиба пропустит бой, так как ему не выдали визу в США, ежедневно к конфликту Нурмагомедова с рэпером Тимати присоединяются новые артисты — кажется, все обстоятельства сейчас против Хабиба. Отразится ли это на поединке?

В. Ф.:

Макгрегор — курица, которая несет золотые яйца, как же его не поддерживать. Чем дольше Уайт будет чествовать Макгрегора, тем лучше.

Вообще, все эти проблемы не повлияют на Хабиба. Я бы ставки на него делал. Если Нурмагомедов переведет Конора в партер (а я уверен, он сможет это сделать, потому что он самбист, прежде всего), то Макгрегор, конечно, не выйдет живым с октагона.

К. Ц.: Если судить по тому, что я вижу, Хабиб — спокойный человек, уравновешенный. И он использует это в поединке. Умение хладнокровно мыслить — то, что поможет Хабибу.

— Макгрегор с 2016 года не участвовал в поединках по правилам ММА...

В. Ф.: Это никак не отразится на поединке: мастерство не пропьешь. Однако опять же — Хабиб умеет легко переводить в партер, чем предыдущие соперники Макгрегора похвастаться не могли, да и сам Конор подобной техникой не отличается.

К. Ц.: Он в хорошей физической форме, тренировался. Вряд ли именно это будет преимуществом Хабиба — у него много других своих положительных сторон, которыми он обязательно воспользуется.

— Какое будущее ждет ирландского бойца в случае победы проигрыша Нурмагомедову?

В. Ф.: Макгрегор даже в случае поражения останется известным бойцом. Что-нибудь придумает, например, матч-реванш. Найдет для этого тысячу причин. Но Хабиб у меня выступал, я его знаю: он вряд ли допустит поражение.

Есть такой вариант, что Макгрегор все-таки навяжет Хабибу свою корявую боксерскую технику, но, будем честны, шансов больше у нашего бойца. Я Нурмагомедова хорошо знаю и буду болеть за него.

К. Ц.: Позерство Макгрегора не прекратится никогда. Он же всю жизнь так себя вел, просто мы не обращали на это внимание, потому что Конор не пересекался ни с кем из наших бойцов ММА. Он получает от этого хайпа удовольствие, ну ради бога. Главное, чтобы Хабиб победил и заработал те деньги, которые должен заработать. Уверен, у него хорошая команда, которая правильно инвестирует эти средства в карьеру Нурмагомедова.

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