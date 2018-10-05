Последний шанс: экс-ученица Тутберидзе бьется за финал. LIVE

- 159191 просмотр Хабиб Нурмагомедов не дождался Конора Макгрегора на пресс-конференции
- 100266 просмотров Исторический онлайн событий у Белого дома 4 октября 1993 года
- 96961 просмотр Украина требует от России вернуть 30 тысяч вагонов
- 84247 просмотров Рубль сильно подешевел к доллару и евро
- 80929 просмотров «Спартак» сыграл вничью с «Вильярреалом» в Лиге Европы
- 74930 просмотров Заместитель Юрия Чайки погиб в авиакатастрофе
- 59168 просмотров Прогноз погоды в Москве с 5 по 12 октября
И сейчас, после выступлений двух групп, нас ждет небольшой перерыв на заливку льда!
Оценка Цвиянович за произвольную программу — 64,97, а в сумме — 99,47. Это промежуточное второе место после Леоны Рогич!
Технически выступление получилось вполне приличным — к счастью, девушка справилась с прыжками и не запачкала свое платье крошкой льда.
Внезапно энергичная композиция из начала фильма сменяется задумчивой City of Stars, и Хана приступает к вращениям.
Девушка бойко размахивает руками и делает много танцевальных движений под быструю мелодию клавишных. Замысловатый мотив позволяет органично вставить в программу дорожку шагов на приличном уровне.
На льду — Хана Цвиянович из Словении! Девушка выступает под саундтрек к фильму «Ла-Ла Ленд» — тот самый, который открывает картину.
Илайда получает 63,00 балла за произвольную программу, 98,10 — в сумме.
Тройной флип, тройной флип, двойной аксель (с небольшой помаркой) — в целом все начиналось довольно неплохо. Но потом последовало обидное падение. Впрочем, если программа достаточно сложна, но в любом случае можно получить высокие баллы.
Следует красивая дорожка шагов под танго Scent of a Woman в исполнении Томаса Ньюмана.
К сожалению, почти сразу девушка срывает прыжок и больно приземляется на пятую точку.
На льду — турецкая фигуристка Илайда Байар. Когда она начинает с безошибочного каскада из двух прыжков, зрители облегченно выдыхают. Предыдущие спортсменки уже приучили к тому, что как минимум первый прыжок уходит вникуда. Неужели бывает и по-другому?
Анна Деа получает 63,26 балла за произвольную программу, 96,00 — в сумме. Это второе промежуточное место.
Девушка сорвала первый прыжок, коснувшись льда рукой, чтобы избежать болезненного падения, однако больше серьезных проблем с техникой не было. Тройной тулуп, тройной риттбергер, быстрые вращения — все выполнено на вполне приличном уровне.
Все очень спокойно и медленно. Не хватает какой-то искры, пронзительности. Должно быть, девочка еще слишком юна, чтобы изобразить достаточно выразительности при такой размеренной композиции.
На льду — Анна Деа Гульбиани-Шмидт из Грузии. Она катается под спокойную композицию Meditation.
Однако общая сложность выше, чем у предыдущих фигуристок, так что оценки довольно высокие: за произвольную программу — 64,90. В сумме — 101,90. Первое место на данный момент. Впрочем, лидеры таблицы у нас меняются почти после каждого выступления.
Тем не менее зрители остались в восторге от темпераментного катания фигуристки и долго аплодировали после завершения программы.
Девушка чуть не упала с тройного сальхова, недокрутила первый двойной аксель и с трудом удержалась на ногах после второго.
Элегантные движения и пируэты на льду слегка теряют свой шарм, когда девушка дважды подряд едва не падает с прыжков, касаясь льда рукой.
На льду — Леона Рогич из Сербии. Она катается в кровавом-красном платье под грациозное El Tango de Roxanne из «Мулен Руж».
Даже несмотря на не самое техничное выступление словенка получает высокую оценку за произвольную программу — 63,02, а в сумме — 94,98.
Скорость вращений, конечно, заставляет желать лучшего — кажется, что словенка еле держится на одной ноге. Тройной сальхов получился только со степ-аутом, а вот второй двойной аксель (с первого девушка упала) оказался на удивление хорош.
Каждый удачный прыжок (хоть двойной, хоть одинарный) местные фанаты встречают восторженными возгласами. Ну, тут грех не собраться! И Неа действительно начинает действовать чуть увереннее — по крайней мере, ни падений, ни сорванных выездов больше не было.
Следующей выступает словенская фигуристка Неа Смолей, которую публика встречает бурными аплодисментами. Раздается лиричная музыка из «Пер Харбор»... И девушка сразу же падает! Ну, не везет сегодня местным спортсменкам. Груз ожидания, что ли, так сильно давит? Все допускают чудовищные ошибки.
А вот тройной тулуп уже не удался — девушка плохо оттолкнулась и в итоге приземлилась сразу на обе ноги. Некрасиво.
Тем не менее оценка достаточно высокая — 61,90 (лучший результат в сезоне), а в сумме — 93,33. Это промежуточное первое место!
Вероника исполнила двойной аксель с хорошим запасом по высоте, затем сразу последовал ойлер и двойной сальхов. Не очень сложно, зато чисто.
Платье фигуристки чем-то напоминает костюм Евгении Медведевой для программы «Анна Каренина» в прошлом сезоне — такое же багровое, с блестками и перчатками.
На льду — Вероника Шевелева из Казахстана!
Вторая группа выступающих выкатилась на разминку! На этот раз это спортсменки из Казахстана, Турции, Словении, Сербии, Грузии и Хорватии.
Оценка за произвольную программу — 50,07 (удивительно, но это лучший результат Элизабет в сезоне), в целом — 72,15.
Финальный аккорд получился нечетким: девушка завершила вращение спустя несколько секунд после того, как отзвучала музыка.
Девушка часто пытается исполнять прыжки в более усложненной версии — с руками наверх. К сожалению, мастерства юной гречанке пока не хватает — ее то и дело кружит вокруг своей оси после этих попыток, и восстановить равновесие бывает не так уж просто.
Девушка совершает степ-аут на первом же прыжке — двойном акселе. Следующий прыжок тоже получается с неуверенным выездом, и Элизабет даже приходится опереться одной рукой о лед, чтобы не упасть.
Замыкает первую разминку Элизабет Вулгари из Греции. Она выступает под размеренную и возвышенную Por Ti Volare Андреа Бочелли.
Климентина получает 27,92 балла за произвольную программу и 43,76 — в целом. Суммарный результат меньше, чем у некоторых фигуристок только за одну программу.
И без того скудная на сложные прыжки программа оказалась испорчена неграмотным исполнением. Девушка едва удерживает слезы и явно недовольна собой. Передать образ тоже не получилось. Музыка и без того была довольно спокойной, а скорость катания Климентины и постоянные заминки на прыжках и вращениях погружали зрителей в сон. Македонка даже упала с одного из вращений... Тоска.
Техническая сложность у первых участниц оставляет желать лучшего. Климентина только что с трудом исполнила каскад с двойным прыжком, некрасиво выехав и едва удержавшись на ногах.
Следующая фигуристка — Климентина Малеевска из Македонии. Ей 14, и она катается под музыку из известного сериала «Игра престолов».
Оценка за произвольную программу — 46,80, в целом — 76,67.
В полной мере Ане удался только тройной сальхов. С двойного акселя последовало болезненное падение. Двойной лутц тоже чуть не привел к знакомству со льдом. Вот это парадокс.
Девушка двигается между элементами, опустив руки и ссутулясь. Сложно удержать мотивацию на высоком уровне, когда понимаешь, что сильно недополучишь в баллах из-за предыдущих падений. Да и тело болит, должно быть.
Ух, с двух прыжков подряд падает Ана! С одного — очень больно на спину, а во втором случае успела подставить руки... Обидно. Зрители пытаются поддержать ее ободряющими криками.
На льду — Ана Шмер из Словении. Местные фанаты взрываются аплодисментами — своя!
Завершается все красивым вращением. Оценка за произвольную программу — 61,23. Лучший результат на данный момент. В сумме получается 92,13.
Тройной флип Кристины, конечно, впечатлил — она очень легко взлетела и сделала все обороты. А вот с каскадом из двух двойных прыжков почему-то возникли проблемы.
А вот во второй половине программы эстонка, очевидно, устала, и начались технические помарки — «бабочки» на прыжках, некрасивые приземления, степ-ауты...
Бледное розовое платье создает эффект эфемерности девушки, словно она сама — привидение. Первые прыжки удались Кристине неплохо — она легко отрывалась от земли и действительно была похожа на невесомый призрак, но не грозный, а, скорее, ищущий себя.
На льду — Кристина Шкулета-Громова из Эстонии. 18-летняя фигуристка выступает под нежную музыку из мюзикла «Привидение».
Оценка за произвольную программу — 55,39, в сумме — 85,82.
Фигуристка сильно отстала от программы — музыка уже замолкла, а она еще секунд пять продолжала вращаться и только потом встала в финальную позу.
Эх, падение допускает Джемма! Тройные прыжки не пошли.
Девушка начинает с весьма неплохого каскада!
Следующей на лед вышла 16-летняя Джемма Маршалл из Люксембурга. Девушка выступает под весьма ритмичную современную музыку, очень напоминающую по стилю дабстеп. Нежно-зеленое платье не очень сочетается с такой композицией, но Джемму это не смущает.
Из-за такого технически неидеального проката Лара забыла об артистизме и большую часть программы выступала с напряженным лицом. В итоге оценка за произвольную программу — 54,63 и 82,70 — в сумме.
14-летнюю девушку очень активно поддерживают местные болельщики, однако выступление не задается. Часто встречаются очень простые прыжки — одинарные и двойные. А вот тройной риттбергер девушке не удался — получился недокрут, и словенка чуть не упала. Техника, конечно, очень подводит.
И соревнования начались! На льду — Лара Хроват из Словении, которая выступает под нежный инструментал из кинофильма «Роме и Джульетта».
А пока напомним, что наши девочки по итогам короткой программы заняли второе (Тарусина) и третье (Тараканова) место, уступив японской фигуристке Томое Кавабате.
Первая группа выступающих уже разминается! Совсем скоро перед нами предстанут спортсменки из Словении, Люксембурга, Эстонии, Македонии и Греции.
На этих соревнованиях выступит бывшая ученица Этери Тутберидзе Анастасия Тараканова, а также еще одна россиянка — Анна Тарусина, которая занимается под руководством Сергея Давыдова.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы девушек на юниорском этапе Гран-при по фигурному катанию в Любляне.