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Изнасиловал и оклеветал: 11 обвинений для Роналду

Роналду могут заставить выплатить $200 тысяч изнасилованной жертве

Португальский футболист Криштиану Роналду может выплатить еще $200 тысяч американке Кэтрин Майорге, которая обвиняет его в изнасиловании. Юристы бывшей модели предъявили игроку 11 обвинений и обосновали, почему договор о неразглашении событий той роковой ночи, по которому Майорга получила от игрока уже $375 тысяч, можно считать недействительным.

Звездный футболист Криштиану Роналду никак не может выбраться из вороха проблем, которые преследуют его на протяжении последней недели — с тех пор, как бывшая американская модель Кэтрин Майорга заявила, что он изнасиловал ее в отеле Лас-Вегаса девять лет назад.

Юристы предполагаемой жертвы Ларисса Дрохобицер и Лесли Марк Стовалл провели пресс-конференцию, на которой выдвинули португальцу требования по компенсации за моральный ущеб.

По информации The Independent, адвокаты намерены добиться от Роналду $200 тысяч и требуют ответа в течение 20 дней. Также они утверждают, что договор о неразглашении подробностей той роковой встречи, который Майорга заключила с португальцем, нельзя считать действительным, поскольку в момент соглашения женщина была шокирована и испытывала проблемы с психикой.

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К слову, по тому договору американка уже получила от Роналду $375 тысяч. Любопытно, что изначально она требовала сумму вдвое больше, если верить переписке, которую опубликовало немецкое издание Der Spiegel. Однако в итоге стороны сторговались на $375 тысяч.

Также Дрохобицер заявила, что Майорга все еще испытывала сильный психологический дискомфорт даже в 2018 году, когда обратилась к юристам за помощью и рассказала о произошедшем.

Ранее американка страдала от депрессии, пыталась найти утешение в алкоголе и даже всерьез задумывалась о самоубийстве. Врачи определили у нее «посттравматическое расстройство», от которого женщина до сих пор лечится.

В конце концов Майорга решила, что пора положить этому конец, и инициировала судебное разбирательство с Роналду. Ее вдохновило движение #MeToo, основанное жертвами изнасилования, которые раньше боялись признаться в трагедии, но затем решились добиться справедливости.

В иске, который юристы подали в суд штата Невада на Роналду, футболисту предъявлено 11 обвинений. Среди них — насилие, подкуп, халатность, клевета, причинение страданий.

Юристы угрожают опубликовать доказательства того, что португалец действительно изнасиловал Майоргу. Сам футболист не отрицает знакомства с американкой, однако утверждает, что секс был добровольным.

Клуб, за который выступает португалец в данный момент, — итальянский «Ювентус» — открыто поддержал своего игрока.

«Криштиану Роналду в последние месяцы продемонстрировал свой высокий профессионализм и самоотверженность, что ценится всеми в «Ювентусе». События, которые якобы произошли почти десять лет назад, не изменят это мнение. Его разделяют все, кто общался с этим великим чемпионом», — гласит заявление туринской команды в твиттере.

Примечательно, что вскоре после этой публикации акции «Ювентуса» упали на 5%. Предполагается, что таким образом рынок отреагировал на падающий престиж «бьянконери», поддержавших футболиста, репутация которого оказалась под сомнением.

Также у Роналду возникло некоторое напряжение в отношениях со спонсорами — крупным производителем спортивной экипировки и разработчиком известной компьютерной игры в футбол. В частности, его изображения исчезли с баннеров игры и ее сайта. Сам португалец по-прежнему отрицает любые обвинения.

«Изнасилование — отвратительное преступление, которое противоречит всему, чему я верю. Как бы сильно я ни хотел очистить свое имя, я отказываюсь участвовать в спектакле, который устроили СМИ. Люди, которые это устроили, хотят пропиариться за счет моего имени. Я с чистым сознанием и полным спокойствием жду результатов расследования», — заявил Роналду.

Впервые о предполагаемом изнасиловании стало известно в апреле 2018 года — тогда Der Spiegel опубликовал информацию, не упоминая имя девушки. Осенью Майорга решилась раскрыть свою личность и дала интервью, рассказав о подробностях произошедшего.

В частности, американка подчеркнула, что футболист изнасиловал ее анально и при этом несколько раз во время процесса спросил, не больно ли ей.

«После того, как все случилось, Роналду опустился передо мной на колени и заявил: «Я на 99 процентов хороший парень. Сам не знаю, что не так с еще одним процентом», — поведала женщина.

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