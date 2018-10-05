«Опять скандал?»: Шипулин вернулся ради России

Известный биатлонист Антон Шипулин, который являлся лидером сборной России на протяжении двух последних олимпийских циклов, наконец объявил решение по поводу своего будущего.

После тяжелого сезона-2017/18, в котором его не допустили до Олимпиады в Пхенчхане без объяснения конкретных причин, спортсмен все-таки нашел в себе силы и решил продолжить карьеру.

«В апреле я пообещал, что осенью объявлю о том, продолжаю я карьеру спортсмена или нет. Обещание выполняю! Решение я принял. Огромную роль в его принятии сыграли и вы, мои болельщики. Спасибо огромное, что поддерживали меня эти полгода. И да — увидимся на Кубке мира!» — написал Шипулин в своем инстаграме.

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Этот пост собрал уже более 40 тысяч лайков — вдвое больше, чем стандартная запись в профиле биатлониста. Оно и неудивительно: без Антона сборная России потеряла бы своего бессменного лидера (полноценной замены за эти годы так и не появилось), который даже в разобранном состоянии не опускается ниже третьего места в общем зачете Кубка мира.

Кроме того, в последние восемь сезонов Шипулин обязательно выигрывал хотя бы одну гонку — потрясающая стабильность, которой, помимо россиянина, может похвастаться только великий и ужасный Мартен Фуркад.

Именно уроженец Тюмени зачастую тащит на себе сборную в эстафете, когда партнеры промахиваются, либо сильно сдают по скорости. Он может попасть в призы с третьего десятка — таких в национальной команде на данный момент больше нет.

После непростого олимпийского сезона, в котором из-за санкций Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Пхенчхан попали только четыре российских биатлониста (и провалились там), Шипулин просто необходим команде. В отечественном биатлоне грядет перестройка, и пока длится этот тяжелый период, должна быть хоть какая-то опора, которая позволит время от времени добывать хороший результат и показывать пример подрастающему поколению.

Это нужно и самому Антону. При всем его таланте россиянин до сих пор не выиграл ни одной индивидуальной медали на двух главных турнирах — чемпионате мира и Олимпиаде.

Высшая награда в копилке россиянина — золото Сочи-2014 в эстафете. Но эстафета — это все-таки не личная гонка, где медаль принадлежит только одному.

Если говорить о победах в крупных соревнованиях, то до Игр-2022 в Пекине еще надо дожить, а вот побороться за награду на ЧМ вполне реально.

Сам Шипулин так и обозначил свою первую серьезную цель после возвращения. Правда, он будет настраиваться на мировое первенство 2020 года, а не 2019-го, поскольку вряд ли сумеет подойти в оптимальной форме к ближайшему ЧМ — слишком поздно начал подготовку.

Напомним, биатлонист с апреля не проводил тренировок по стрельбе, а физические упражнения выполнял в строго ограниченном объеме — три-четыре раза в неделю по полтора часа (так порекомендовали врачи).

Вернуться в большой спорт Шипулин решил только в октябре — после полугодового перерыва в полноценных тренировках. Учитывая, что конкуренты россиянина начали «вкатываться» еще в мае, вряд ли стоит ожидать от него серии побед в сезоне-2018/19.

«Я прекрасно понимаю, что в своем нынешнем состоянии в гонке на 10 км проиграю другим парням из сборной по шесть минут. Ожидать от меня результатов на протяжении всего сезона точно не нужно.

Мне дают возможность выступать в Кубке мира без отборов. Но, если на контрольных стартах я пойму, что не смог набрать форму, откажусь от места в команде и дам дорогу молодым. Буду готовиться к конкретным стартам. Думаю, так я смогу показать результат. Надеюсь, что к чемпионату мира подойду в форме не худшей, чем команда», — рассказал Шипулин в интервью «Матч ТВ».

Также биатлонист признался, что еще полмесяца назад не мог найти в себе мотивацию вернуться в большой спорт — возвращались неприятные воспоминания о недопуске до Олимпиады в Пхенчхане без четких обоснований (МОК сообщил лишь о смутных подозрениях в допинге, которые до сих пор не были ничем подкреплены) и о мононуклеозе, который преследовал спортсмена во второй половине сезона.

«Думал «Ну допустим, я начну тренироваться, а дальше что? Опять какой-то допинговый скандал? Я могу абсолютно точно сказать, что совершенно чист.

В итоге мотивацию продолжать карьеру я нашел на последней совместной тренировке с Легковым в Греции. Окончательное решение я принял к концу того занятия. Я хочу выступить на чемпионате мира в своем любимом Антхольце в 2020 году и завоевать золото. Меня поддержала супруга, которая сказала, что я должен продолжать», — заключил Шипулин.

В ближайшее время биатлонист присоединится к сборной России, однако заниматься будет по индивидуальной программе.

«В настоящее время мы подключаем Антона к сбору в Рамзау вместе с национальной командой, — цитирует «СЭ» президента Союза биатлонистов России Владимира Драчева. — Дальше он поедет с командой на сбор в Контиолахти, а потом посмотрим на его состояние.

Если он будет готов выступать — можем ждать его с первых этапов Кубка мира. Если же состояние будет не оптимальным, лучше подождать тех этапов, которые запланированы после Нового года. Пусть Шипулин сначала наберет ту форму, которая позволит ему качественно выступать.

Ну неправильно, если Антон будет занимать 40-50-е места. Лучше возвращаться в боевом состоянии».

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