Провал легенды: «Крылья» уволили Тихонова

5 октября самарские «Крылья Советов» объявили об отставке Андрея Тихонова с поста главного тренера и назначении на эту должность черногорского специалиста Миодрага Божовича, который с лета оставался безработным.

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Под руководством Тихонова самарская команда работала с лета прошлого года и, заняв второе место в ФНЛ, вернулась в Российскую премьер-лигу.

Однако в элите дела у «Крылышек» не заладились, и в девяти матчах были одержаны только две победы при одной ничьей и шести поражениях, что отправило самарцев на 15-е место в турнирной таблице.

Слухи о готовящейся отставке ходили на протяжении последних недель, и в пятницу после утренней тренировке было объявлено о решении руководства уволить Тихонова.

«Такова футбольная жизнь: на определенных этапах команды и тренеры расстаются. Сейчас такой момент наступил в «Крыльях». Я покидаю Самару с самыми теплыми чувствами. Мы с командой и болельщиками вместе прошли непростой период. Вернулись в элиту российского футбола, с побед начали историю прекрасной новой арены, — цитирует бывшего игрока и теперь экс-наставника команды официальный сайт самарского клуба.

— Все это время «Крылья» чувствовали ту особенную поддержку, которую оказывали нам на каждой игре и за пределами стадиона любители футбола, ветераны и вся футбольная Самара. Конечно, не могу не отметить наш фанатский сектор – активную группу ребят за воротами, которых мы слышим на всех стадионах, где бы мы ни играли.

Я всегда чувствовал себя в Самаре как дома. И выходя на поле в качестве игрока «Крыльев», и выводя команду на матчи в качестве тренера. На нашей клубной базе по-домашнему тепло и уютно, за что говорю отдельное спасибо всем, кто работает в «Крыльях Советов».

Не прощаюсь с городом и с командой – здесь у меня много друзей, я всегда буду рад приехать в Самару в любое время».

Интересно, что решение об увольнении Тихонова последовало всего за день до следующего поединка команды в чемпионате. Уже 6-го октября «Крылья Советов» встретятся на своем поле с опережающим их на три балла и четыре позиции московским «Динамо».

К этому поединку футболистов будет готовить уже другой специалист. Член совета директоров «КС» Дмитрий Шляхтин сообщил агентству «Р-Спорт», что клуб подписал соглашение с Миодрагом Божовичем.

В прошлом сезоне черногорский специалист, подписавший договор на 2,5 года, работал с тульским «Арсеналом», который под его руководством занял седьмое место и до последнего боролся с «Уфой» за попадание в еврокубки.

Решение покинуть Тулу Божович принял сам, мотивировав это отсутствием своевременного предложения от руководства «канониров» о продлении соглашения.

«Крылья Советов» станут для тренера уже седьмым клубом в элитном дивизионе чемпионата России. Впервые специалист оказался в РПЛ в 2008 году, когда возглавил пермский «Амкар».

С пермяками Божович работал дважды, между этими периодами побывав главным тренером «Москвы» и как раз «Динамо», с которым ему предстоит дебютировать на самарском посту.

Самым ярким у наставника получился период работы в «Ростове» с 2012 по 2014 год, когда под его руководством команда показывала яркий футбол и смогла выиграть Кубок страны, когда в ее составе блистал арендованный у «Спартака» Артем Дзюба.

После «Амкара» Миодраг работал с московским «Локомотивом», но не продержался на посту рулевого «железнодорожников» и одного сезона.

Уехав в Сербию, Божович выиграл чемпионат этой страны с белградской «Црвеной Звездой», потом отработал в клубе еще год и вернулся в российский футбол для работы с тульским «Арсеналом».

Слухи о назначении Божовича в «Крылья» появились еще пару дней назад. О том, что специалист заменит Тихонова после матча с «Динамо», сообщал «Чемпионат», вот только руководство самарцев решило провести рокировки не после, а до игры.

Сможет ли рокировка на тренерском мостике поднять моральный дух команды, проигравшей пять из шести матчей в РПЛ, а в трех последних играх заработавшей ноль очков и разницу мячей 1-9?

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