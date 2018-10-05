«Порву смердящую крысу»: Макгрегор угрожает Хабибу

В Лас-Вегасе прошла вторая пресс-конференция в преддверии боя за титул чемпиона UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Из-за опоздания последнего соперники не встретились в зале, однако это обстоятельство не сделало событие менее резонансным.

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Чем ближе самый ожидаемый бой года, тем жарче становится обстановка вокруг него. Взаимная неприязнь бойцов и их лагерей, похоже, достигла предела, и это чувствуется даже тогда, когда они не пересекаются.

Опоздание Макгрегора на вторую пресс-конференцию вызвало раздражение у его соперника, который потребовал у главы промоушена UFC Дэйны Уайта начинать мероприятие.

«Я здесь не для того, чтобы ждать кого-то. Фаны пришли, пресса здесь. Начало пресс-конференции было назначено заранее. Я здесь. И я готов отвечать на вопросы, — произнес Нурмагомедов, и журналисты начали задавать вопросы.

При этом дагестанский боец был трезв в оценках и рассудителен в своих заявлениях. Он отказался рассуждать о бое с Макгрегором как о перевернутой странице и строить далеко идущие планы.

«Не хочу загадывать так далеко. Я не буду недооценивать Конора. Я жду субботу. И потом решу, что делать дальше. Поговорим после боя. Конор пытается залезть мне в голову? Давайте подождем 6 октября, — отметил Хабиб.

— Я волнуюсь только о себе. У меня есть расписание. У меня есть четкий график. Я сосредоточен на сгонке веса. Все остальное – не мои проблемы».

Конечно, не обошлось без бруклинской истории с автобусом, когда Макгрегор со своей свитой атаковал автобус, в котором находились бойцы UFC и сам Нурмагомедов, а тот так и не вышел к ирландцу.

«История с автобусом в Бруклине немного разозлила меня. Я злюсь и сейчас. Но я должен контролировать свои эмоции. Особенно тогда, когда я войду в клетку. В то же время, я должен быть расслабленным, чтобы раздавить этого парня – это очень важно», — спокойно рассказал Нурмагомедов.

При этом российский боец категорично заявил, что не пожмет оппоненту руку даже после боя, а на вопрос почему был лаконичен: «Потому что».

Так же Нурмагомедов заявил, что его не задевают нападки соперника на его родственников и национальность.

«Он может говорить что угодно. Не стоит прислушиваться к бреду алкоголика. Мы войдем в клетку, и посмотрим, кто будет говорить там».

При этом в спортивном плане Нурмагомедов отдал оппоненту должное, хотя все равно заявил, что уверен в себе и собственной победе.

«Я буду аккуратен с ним, потому что он хорош. У него хороший бокс, хороший тайминг. Но у меня есть борьба и давление.

Он должен убить меня, чтобы остановить. Я хочу закончить этого парня. Вот мой план!

Возможно, бой завершится решением. Может я его закончу раньше. Но я знаю одно: этот парень сдается. Он сдался Диасу, он сдался Мэйвезеру. Я верю в себя. Меня не было бы здесь, если бы я не верил в себя. Я – чемпион UFC, меня никто не побеждал. Прежде всего я верю в бога, затем – я верю в себя. Я здесь потому, что бог помогает мне», — поведал Хабиб.

Закончил же дагестанский чемпион словами в адрес свистевших и гудевших в его адрес многочисленных фанатов Конора, а также посланием в адрес самого ирландца.

«Я люблю этих фанатов. Если бы не они, этого турнира не было бы. Спасибо вам, ребята. Они пришли сюда, купили билеты. Без фанов этого спорта не было бы. Эти ребята дают мне мотивацию, — заявил Хабиб.

— Я был здесь 15 минут – Конор не пришел. Это неуважение. Завтра я сделаю вес. Увидимся! Хорошего дня!»

На этом Нурмагомедов забрал свой чемпионский пояс и покинул зал для пресс-конференций. Лишь через десять минут там появился его соперник. Было ли это форс-мажором или же срежиссированной ситуацией, Макгрегор прибыл в зал в майке-алкоголичке и тапочках, забыв в номере свои чемпионские пояса (ему их принесли чуть позже).

Что ирландец не забыл, так это собственный виски, который он активно раскручивает во время подготовки к бою с Нурмагомедовым. На этот раз, правда, Конор просто притащил бутылку с собой, не притронувшись к ней, в отличие от предыдущей пресс-конференции.

«Стоило мне опоздать на несколько минут, как чувак задергался и ушел за кулисы. Он просто не хочет видеть меня, видеть всех вас. Он оцепенел. Пусть лучше идет и делает вес»,

— ожидаемо начал ирландский боец.

После этого Конор намекнул на то, что россиянин может не уложиться в весовую категорию (перед боями Нурмагомедов сгоняет десять кг – прим. «Газета.Ru»), что с ним уже бывало раньше.

«Я здесь, чтобы подраться с ним в субботу, и я хочу, чтобы он вышел на бой. Ведь он уже слетал с боев в последнюю минуту, попадал в больницу во время сгонки. Я зажарю его, как цыпленка. Буду драться с Хабибом, даже если он не сделает вес. Его накажут, но мы что-нибудь придумаем, — чеканил хлесткие фразы Макгрегор.

Но самая жаркая часть пресс-конференции началась, когда Макгрегора спросили про слова Хабиба во время открытой тренировки о том, что дед Конора воевал на стороне англичан.

«Его менеджер – гребаный доносчик, крыса-террорист!

Я могу углубиться в серьезные детали – и сделаю это! Он прилетел из Каира, столицы Египта, в Нью-Йорк 11 сентября 2001 года. Его поймали с пятью паспортами. Он стал осведомителем, — пошел в атаку ирландец.

— Я вообще без понятия, что он все еще делает в этой стране. Когда вы прилетаете в Нью-Йорк – уверен, все ирландцы с этим сталкивались, – то сразу видите пограничную службу. С этим сталкивались мои люди, моя семья. Их останавливали в аэропорту. И этот человек, с таким сумасшедшим бэкграундом... Али Абдель-Азиз! Он спокойно тут ходит. Просто не верится. Никогда не воспринимайте информацию от осведомителя».

Досталась традиционная порция оскорблений и самому сопернику Макгрегора по бою.

«Я боролся с парнями гораздо больше Хабиба, по 25 минут. Когда я попаду по нему, он сразу запаникует, но я готов ко всему. Мне вообще насрать, я испытал все: уставал, оказывался на спине, в каждой возможной ситуации. Я буду получать удовольствие. Сорвусь с места со стартовым гонгом, начну на него давить и дам ему в нос так, что он оторвется и улетит на задние ряды, — Конор распалялся все сильнее.

— Я наблюдал и знаю о каждом сделанном выпаде, каждом их движении. Я как сокол присматриваю за своей империей.

Я порву эту смердящую дагестанскую крысу. Он попытается сбежать в свою нору, как сделал это на пресс-конференции, но я ему не позволю. Смердящая дагестанская крыса! Никогда между нами не будет никакого мира. Это никогда не закончится».

Напоследок ирландец рассказал, что очень доволен своей нынешней финансовой ситуацией и сделал прогноз, когда из миллионера превратится в миллиардера, а также пообещал буквально съесть Нурмагомедова.

«Думаю, я заработаю около $50 млн, учитывая, что будет продано около 3-3,5 миллионов PPV-трансляций. $50 млн за бой в ММА – это очень захватывающе. Хочу сказать за это спасибо моему менеджменту, Дэйне Уайту и братьям Фертитта, которые обучили меня этой игре.

Я здесь ради поклонников, их любви, энергии – я зависим от этого. Но знаете, что еще лучше денег? Дохрена денег! И в этот раз я их получу. Я могу разделаться с Хабибом и возглавить турнир в Нью-Йорке уже третьего ноября. Я хочу его голову. Я сожру его живьем», — закончил ирландец.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоится в Лас-Вегасе 7 октября рано утром по московскому времени.

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