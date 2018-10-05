«Хабиб — трус и крыса»: Нурмагомедов не дождался Макгрегора

Вполне разумный комментарий в адрес главы UFC прозвучал из зала.

«Я заплатил, чтобы увидеть пресс-конференцию Хабиба и Конора. Хабиб ушел, Конор не приехал, опоздал как всегда. Что за ерунда?»

Уайт же ответил, что «ему насрать на это», и вообще его ничего не волнует. Предлагает завтра понаблюдать за церемонией взвешивания бойцов и дуэлью взглядов.