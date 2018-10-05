«Хабиб — трус и крыса»: Нурмагомедов не дождался Макгрегора

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А пока что мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию и желаем вам удачи. Оставайтесь на «Газете.Ru» и следите за последними новостями.
С нетерпением ожидаем церемонию взвешивания, которая Макгрегора, к слову, волнует больше, чем кого-либо. Уж очень он боится, что Нурмагомедов рискует не пройти по весу. Ну, и соответственно ждем самого боя, о котором знают уже абсолютно все.
Совсем скоро оба бойца будут доказывать свою состоятельность не на словах, а на деле. Все решится в октагоне. Этого мы и ждем.
Жаль, что Хабиб не дождался Конора. Буквально 10 минут «не досидел» российский чемпион UFC. Но, надо признать, у Нурмагомедова свой график, которому он четко следует. Пришел вовремя, ответил на вопросы, что называется, согласно регламенту, и покинул зал.
Вот такое вот неожиданное развитие событий мы с вами наблюдали. Ждали словесной перепалки, а в итоге увидели индивидуальные выступления двух бойцов.
Что ж, покидает зал пресс-конференции Макгрегор. Взвешивания сегодня не будет. Все — перед боем.
«Когда я стану миллиардером? Лет в 35», — заявил 30-летний ирландец.
Кроме того Макгрегор выразил желание подраться в родном Дублине. Но, по его словам, в Ирландии нет необходимых для этого залов и стадионов. Считает, что UFC должна заняться организацией.
«Я невероятно голоден до этого поединка, до побед. Я выйду на ринг и сожру Хабиба. Я убью его. Мне плевать, что он думает и как настраивается на бой. Ему ничего не поможет», — сказал Конор.
«Последний ли это бой между мной и Хабибом? Не знаю. Посмотрим. Есть и другие бойцы, против кого бы я хотел выйти в октагон», — ответил Конор на вопрос о дальнейшем противостоянии.
«Хабиб всегда боится меня, убегает от меня. Ему не хватило яиц, чтобы подождать меня несколько минут и пообщаться здесь. Он боится. Всегда. Но в октагоне ему от меня не уйти», — заявил ирландец.
Во всю продвигает свой виски Макгрегор и приглашает людей из зала попробовать сей напиток. Ирландец сегодня в ударе.
«К черту Хабиба! Мне плевать на него! Я выйду на ринг и вынесу его! Я оторву ему голову. Вот увидите!» — восклицает Конор.
«Хабиб с поясом, а где же мой? Да я очень торопился и забыл его взять. Если ты хочешь увидеть мой пояс, то могу попросить, чтобы его принесли. У Хабиба фейковый пояс. После боя мы увидим истинного чемпиона», — сказал Конор.
«Я — опытный боец. Я — ветеран. Я выйду на ринг и сделаю то, что умею. Буду давить на Хабиба, заставлю его нос кровить. Я уверен в себе», — сказал Макгрегор.
Говорит, что застрял в пробках.
«Я хотел приехать вовремя, но не получилось. Этот придурок зачем-то ушел. Он боится меня, боится всего. Хотя, он бы и ничего не сказал бы при мне. Побью его в эту субботу. Надеюсь, он не обделается с весом, как это было раньше. Я разобью его куриную челюсть! Я покажу, какая она крыса!» — заявил Конор.
Конор пришел! В майке, кепке и с бутылкой...
Уайт отвергает возможность отмены боя. Надеемся, что поединок состоится.
Вполне разумный комментарий в адрес главы UFC прозвучал из зала.
«Я заплатил, чтобы увидеть пресс-конференцию Хабиба и Конора. Хабиб ушел, Конор не приехал, опоздал как всегда. Что за ерунда?»
Уайт же ответил, что «ему насрать на это», и вообще его ничего не волнует. Предлагает завтра понаблюдать за церемонией взвешивания бойцов и дуэлью взглядов.
Стоит одиноко Дэна Уайт, отвечает на вопросы относительно дальнейшего развития UFC. Большинство фанатов выражают недовольство всей ситуацией.
Покидает Хабиб зал! «Я пришел сюда, честно отсидел свои 15 минут. Но Конор оказал неуважение и до сих пор не явился. Я свое дело сделал, я на вопросы ответил. Спасибо болельщикам за поддержку. Фанаты Конора - извините», — сказал Хабиб и ушел.
Также поблагодарил Хабиб своих болельщиков за поддержку. К слову, фанатов из России сегодня в зале немало.
«Я — непревзойденный. Я — непобежденный. Я верю в себя, я верю во Всевышнего. Если бы я не был уверен в себе, то не появился бы здесь», — добавил боец.
«Насколько принципиален для меня этот поединок? Очень. Об этом бое много говорили, мы обменялись уже не одним комментарием. Пора решить все в октагоне», — утверждает российский чемпион UFC.
«В первом раунде важно грамотно боксировать и работать внимательно. Я настроен на победу. Я уверен в себе», — добавил Хабиб.
«Пожму ли я руку Конору после боя? Нет. Никогда. Ни за что! Тот факт, что он много говорит о моем народе, о России, оскорбляет мою семью, нисколько его не красит. Неважно, что говорит алкоголик и пьяница. Это нездоровые вещи, на которые не надо обращать внимание», — заявил Нурмагомедов.
«Влезет ли в мою голову Конор? Мне все равно. Его здесь нет. Здесь не о чем говорить. Я пришел вовремя, а он где-то гуляет, опаздывает. Мне все равно на Конора. Моя работа — борьба в октагоне. Я думаю только об этом. Важно быть спокойным», — добавил Хабиб.
«Я не собираюсь никого ждать. Если у вас есть вопросы — задавайте. Что будет после этого боя? Я не знаю, как сложится моя карьера. Посмотрим. Сейчас я думаю только о завтрашнем поединке. После него вернемся к этому вопросу», — сказал Хабиб.
Глава UFC Дэна Уайт тоже пришел. Публика ждет Конора. Слышен свист.
Хабиб на месте! Сразу же Нурмагомедов говорит о том, что он, в отличие от Конора, пунктуален и приходит на встречи вовремя.
Заполняется зал. Все ждут появления главных действующих лиц.
Бой между Хабибом и Конором запланирован на 6 октября (7 по мск). По истине долгожданное событие состоится совсем скоро!
Сама пресс-конференция начнется примерно в 1:00 по московскому времени.
«Есть вопрос к фанатам из Ирландии — что насчет вашего родного языка? Ответьте мне, вы ему изменили? У вас теперь нет родного языка? Кто-нибудь может ответить? Вы поддерживаете Макгрегора, который заявляет, что дерется против Великобритании. Но при этом дед Конора Кристофер Макгрегор был английским морским пехотинцем и убивал ирландцев, убивал ваших предков. А сейчас вы поддерживаете его внука. Но 6 октября я все это изменю», — сказал Нурмагомедов, чем вызвал большую реакцию со стороны общественности.
За день до второй пресс-конференции Нурмагомедов и Макгрегор провели открытую тренировку, которую посетило большое количество поклонников ирландца. И там произошла самая настоящая жара... Хабибу пришлось столкнуться с оглушительным свисток со стороны фанатов Конора, но российский боец ответил им весьма резко.
Напомним, что 20 сентября оба бойца уже общались друг с другом публично. По инициативе двух сторон было принято решение о проведении второй встречи. Отличаться сегодняшняя пресс-конференция будет тем, что на ней будут присутствовать фанаты.
Доброй ночи всем, кто не спит, а ждет очередного (пока еще словесного) противостояния Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора! Два бойца смешанных единоборств накануне поединка проведут пресс-конференцию, на которой выскажут все что думают друг о друге.