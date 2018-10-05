«Хабиб — трус и крыса»: Нурмагомедов не дождался Макгрегора

Курсы валют$ 66.93 (+0.093) 77.11 (+0.096)
Пенсионный советник
Москва: +4°C
Кризис - 1993. Октябрь
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига чемпионов
19:55
ПСЖ Црвена Звезда
6:1
закончен
19:55
Локомотив М Шальке-04
0:1
закончен
22:00
Атлетико М Брюгге
3:1
закончен
22:00
Боруссия Д Монако
3:0
закончен
22:00
Тоттенхэм Хотспур Барселона
2:4
закончен
22:00
ПСВ Эйндховен Интер М
1:2
закончен
22:00
Наполи Ливерпуль
1:0
закончен
22:00
Порту Галатасарай
1:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарМеталлург Мг
1:3
закончен
12:30
АдмиралАвтомобилист
3:5
закончен
16:30
БарысЦСКА
2:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
3:2 (ОТ)
закончен
02:30
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
7:0
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксКалгари Флэймз
5:2
закончен
05:30
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
2:5
закончен
Еврокубок
18:00
Фрапорт Скайлайнерс Ауксилиум Торино
88:85
закончен
20:00
Зенит Тюрк Телеком
91:80
закончен
20:00
Морнар УНИКС
74:97
закончен
21:30
Брешия Монако
68:80
закончен
21:30
Лимож Цедевита
82:68
закончен
21:30
Доломити Энергия Партизан
82:73
закончен
Лига Европы
17:50
Астана Ренн
2:0
закончен
19:55
Байер АЕК Ларнака
4:2
закончен
19:55
Цюрих Лудогорец
1:0
закончен
19:55
Русенборг РБ Лейпциг
1:3
закончен
19:55
Ред Булл Зальцбург Селтик
3:1
закончен
19:55
Бордо Копенгаген
1:2
закончен
19:55
Зенит Славия П
1:0
закончен
19:55
Андерлехт Динамо З
0:2
закончен
19:55
Фенербахче Спартак Тр
2:0
закончен
19:55
Ворскла Спортинг
1:2
закончен
19:55
Карабах Арсенал
0:3
закончен
19:55
Бетис Дюделанж
3:0
закончен
19:55
Милан Олимпиакос
3:1
закончен
22:00
Спартак М Вильярреал
3:3
закончен
22:00
Рейнджерс Рапид В
3:1
закончен
22:00
Краснодар Севилья
2:1
закончен
22:00
Стандард Акхисар Беледиеспор
2:1
закончен
22:00
Аполлон Л Марсель
2:2
закончен
22:00
Айнтрахт Ф Лацио
4:1
закончен
22:00
Яблонец Динамо К
2:2
закончен
22:00
Мальмё Бешикташ
2:0
закончен
22:00
Сарпсборг 08 Генк
3:1
закончен
22:00
БАТЭ ПАОК
1:4
закончен
22:00
Челси Види
1:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
ЛокомотивТорпедо
4:3 (Б)
закончен
19:00
СеверстальНефтехимик
3:4 (ОТ)
закончен
19:30
СпартакДинамо Мн
4:3 (ОТ)
закончен
19:30
Динамо МАк Барс
1:2
закончен
19:30
ХК СочиСКА
1:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Айлендерс
0:0
1 период
02:00
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
2:3
1 период
02:00
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
0:1
1 период
02:30
Нью-Йорк РейнджерсНэшвилл Предаторз
online
02:30
Детройт Ред УингзКоламбус Блю Джекетс
online
02:30
Оттава СенаторзЧикаго Блэкхоукс
online
03:00
Сент-Луис БлюзВиннипег Джетс
не начался
03:30
Даллас СтарзАризона Койотс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсФиладельфия Флайерз
не начался
Бокс/ММА / Пресс-конференция Хабиба и Конора в Лас-Вегасе
00:30
Хабиб Нурмагомедов не дождался Конора Макгрегора на пресс-конференции
закончен
Фигурное катание / Фигурное катание, юниорский Гран-при
14:50
Девушки, короткая программа
закончен
Хроника /
17:08
Минюст США показал фотографии обвиняемых в хакерских атаках россиян
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
АрсеналУфа
не начался
Италия / Серия А
21:30
ТориноФрозиноне
не начался
Германия / Бундеслига
21:30
ВердерВольфсбург
не начался
Франция / Лига 1
21:45
ТулузаНицца
не начался
Англия / Премьер-лига
22:00
Брайтон энд Хоув АльбионВест Хэм Юнайтед
не начался
Испания / Примера
22:00
Атлетик БРеал Сосьедад
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарТрактор
не начался
12:30
АдмиралМеталлург Мг
не начался
12:30
АмурАвтомобилист
не начался
15:30
СибирьЦСКА
не начался
17:00
Салават ЮлаевСлован
не начался
19:30
АвангардДинамо Р
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
не начался
Единая лига ВТБ
15:10
Енисей ЦСКА
не начался
19:30
ВЭФ Химки
не начался
20:00
Локомотив-Кубань Зенит
не начался
«Хабиб — трус и крыса»: Нурмагомедов не дождался Макгрегора

Хабиб Нурмагомедов не дождался Конора Макгрегора на пресс-конференции

В Лас-Вегасе состоялась пресс-конференция накануне поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландским бойцом Конором Макгрегором. Российский боец пришел на мероприятие вовремя, тогда как его оппонент опоздал на 27 минут. Нурмагомедов спустя 15 минут после начала пресс-конференции покинул зал, не дождавшись ирландца. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию событий.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
02:00

А пока что мы завершаем текстовую онлайн-трансляцию и желаем вам удачи. Оставайтесь на «Газете.Ru» и следите за последними новостями.

01:59

С нетерпением ожидаем церемонию взвешивания, которая Макгрегора, к слову, волнует больше, чем кого-либо. Уж очень он боится, что Нурмагомедов рискует не пройти по весу. Ну, и соответственно ждем самого боя, о котором знают уже абсолютно все.

01:57

Совсем скоро оба бойца будут доказывать свою состоятельность не на словах, а на деле. Все решится в октагоне. Этого мы и ждем.

01:55

Жаль, что Хабиб не дождался Конора. Буквально 10 минут «не досидел» российский чемпион UFC. Но, надо признать, у Нурмагомедова свой график, которому он четко следует. Пришел вовремя, ответил на вопросы, что называется, согласно регламенту, и покинул зал.

01:53

Вот такое вот неожиданное развитие событий мы с вами наблюдали. Ждали словесной перепалки, а в итоге увидели индивидуальные выступления двух бойцов.

01:52

Что ж, покидает зал пресс-конференции Макгрегор. Взвешивания сегодня не будет. Все — перед боем.

01:51

«Когда я стану миллиардером? Лет в 35», — заявил 30-летний ирландец.

01:46

Кроме того Макгрегор выразил желание подраться в родном Дублине. Но, по его словам, в Ирландии нет необходимых для этого залов и стадионов. Считает, что UFC должна заняться организацией.

01:42

«Я невероятно голоден до этого поединка, до побед. Я выйду на ринг и сожру Хабиба. Я убью его. Мне плевать, что он думает и как настраивается на бой. Ему ничего не поможет», — сказал Конор.

01:40

«Последний ли это бой между мной и Хабибом? Не знаю. Посмотрим. Есть и другие бойцы, против кого бы я хотел выйти в октагон», — ответил Конор на вопрос о дальнейшем противостоянии.

01:39

«Хабиб всегда боится меня, убегает от меня. Ему не хватило яиц, чтобы подождать меня несколько минут и пообщаться здесь. Он боится. Всегда. Но в октагоне ему от меня не уйти», — заявил ирландец.

01:37

Во всю продвигает свой виски Макгрегор и приглашает людей из зала попробовать сей напиток. Ирландец сегодня в ударе.

01:35

«К черту Хабиба! Мне плевать на него! Я выйду на ринг и вынесу его! Я оторву ему голову. Вот увидите!» — восклицает Конор.

01:31

«Хабиб с поясом, а где же мой? Да я очень торопился и забыл его взять. Если ты хочешь увидеть мой пояс, то могу попросить, чтобы его принесли. У Хабиба фейковый пояс. После боя мы увидим истинного чемпиона», — сказал Конор.

01:30

«Я — опытный боец. Я — ветеран. Я выйду на ринг и сделаю то, что умею. Буду давить на Хабиба, заставлю его нос кровить. Я уверен в себе», — сказал Макгрегор.

01:27

Говорит, что застрял в пробках.

«Я хотел приехать вовремя, но не получилось. Этот придурок зачем-то ушел. Он боится меня, боится всего. Хотя, он бы и ничего не сказал бы при мне. Побью его в эту субботу. Надеюсь, он не обделается с весом, как это было раньше. Я разобью его куриную челюсть! Я покажу, какая она крыса!» — заявил Конор.

01:27

Конор пришел! В майке, кепке и с бутылкой...

01:26

Уайт отвергает возможность отмены боя. Надеемся, что поединок состоится.

01:23

Вполне разумный комментарий в адрес главы UFC прозвучал из зала.

«Я заплатил, чтобы увидеть пресс-конференцию Хабиба и Конора. Хабиб ушел, Конор не приехал, опоздал как всегда. Что за ерунда?»

Уайт же ответил, что «ему насрать на это», и вообще его ничего не волнует. Предлагает завтра понаблюдать за церемонией взвешивания бойцов и дуэлью взглядов.

01:18

Стоит одиноко Дэна Уайт, отвечает на вопросы относительно дальнейшего развития UFC. Большинство фанатов выражают недовольство всей ситуацией.

01:15

Покидает Хабиб зал! «Я пришел сюда, честно отсидел свои 15 минут. Но Конор оказал неуважение и до сих пор не явился. Я свое дело сделал, я на вопросы ответил. Спасибо болельщикам за поддержку. Фанаты Конора - извините», — сказал Хабиб и ушел.

01:14

Также поблагодарил Хабиб своих болельщиков за поддержку. К слову, фанатов из России сегодня в зале немало.

01:12

«Я — непревзойденный. Я — непобежденный. Я верю в себя, я верю во Всевышнего. Если бы я не был уверен в себе, то не появился бы здесь», — добавил боец.

01:10

«Насколько принципиален для меня этот поединок? Очень. Об этом бое много говорили, мы обменялись уже не одним комментарием. Пора решить все в октагоне», — утверждает российский чемпион UFC.

01:09

«В первом раунде важно грамотно боксировать и работать внимательно. Я настроен на победу. Я уверен в себе», — добавил Хабиб.

01:06

«Пожму ли я руку Конору после боя? Нет. Никогда. Ни за что! Тот факт, что он много говорит о моем народе, о России, оскорбляет мою семью, нисколько его не красит. Неважно, что говорит алкоголик и пьяница. Это нездоровые вещи, на которые не надо обращать внимание», — заявил Нурмагомедов.

01:04

«Влезет ли в мою голову Конор? Мне все равно. Его здесь нет. Здесь не о чем говорить. Я пришел вовремя, а он где-то гуляет, опаздывает. Мне все равно на Конора. Моя работа — борьба в октагоне. Я думаю только об этом. Важно быть спокойным», — добавил Хабиб.

01:03

«Я не собираюсь никого ждать. Если у вас есть вопросы — задавайте. Что будет после этого боя? Я не знаю, как сложится моя карьера. Посмотрим. Сейчас я думаю только о завтрашнем поединке. После него вернемся к этому вопросу», — сказал Хабиб.

01:02

Глава UFC Дэна Уайт тоже пришел. Публика ждет Конора. Слышен свист.

01:00

Хабиб на месте! Сразу же Нурмагомедов говорит о том, что он, в отличие от Конора, пунктуален и приходит на встречи вовремя.

00:55

Заполняется зал. Все ждут появления главных действующих лиц.

00:45

Бой между Хабибом и Конором запланирован на 6 октября (7 по мск). По истине долгожданное событие состоится совсем скоро!

00:40

Сама пресс-конференция начнется примерно в 1:00 по московскому времени.

00:39

«Есть вопрос к фанатам из Ирландии — что насчет вашего родного языка? Ответьте мне, вы ему изменили? У вас теперь нет родного языка? Кто-нибудь может ответить? Вы поддерживаете Макгрегора, который заявляет, что дерется против Великобритании. Но при этом дед Конора Кристофер Макгрегор был английским морским пехотинцем и убивал ирландцев, убивал ваших предков. А сейчас вы поддерживаете его внука. Но 6 октября я все это изменю», — сказал Нурмагомедов, чем вызвал большую реакцию со стороны общественности.

00:38

За день до второй пресс-конференции Нурмагомедов и Макгрегор провели открытую тренировку, которую посетило большое количество поклонников ирландца. И там произошла самая настоящая жара... Хабибу пришлось столкнуться с оглушительным свисток со стороны фанатов Конора, но российский боец ответил им весьма резко.

00:35

Напомним, что 20 сентября оба бойца уже общались друг с другом публично. По инициативе двух сторон было принято решение о проведении второй встречи. Отличаться сегодняшняя пресс-конференция будет тем, что на ней будут присутствовать фанаты.

00:30

Доброй ночи всем, кто не спит, а ждет очередного (пока еще словесного) противостояния Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора! Два бойца смешанных единоборств накануне поединка проведут пресс-конференцию, на которой выскажут все что думают друг о друге.