Позор Промеса: как «Краснодар» красиво укатал «Севилью»

Перед матчем: люля-кебаб и атрибутика по договорной цене

Пока в Москве уже подступают зимние морозы, и начало матча в Лиге чемпионов в 22.00 означает температуру всего в несколько градусов выше нуля, в Краснодаре все еще доживает свои последние деньки лето.

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Температура +25, безоблачное небо — все это как нельзя лучше настраивало на грядущий матч с испанской «Севильей». Слегка развенчал иллюзию лета лишь тот факт, что к восьми вечера уже окончательно стемнело и зарядил мелкий дождь.

Однако это не могло испортить настроение болельщикам, которые за два часа до встречи уже начали ручейками стекаться к стадиону, умело лавируя меж гаражей, плотно насаженных жилых домов и металлической оградой ближайшей школы.

Когда из этого урбанистического пейзажа неожиданно вынырнул фасад стадиона, напоминающий римский амфитеатр, эффект был такой, словно открылось окно в другое измерение.

Ощущение контраста стало сильнее вдвое, когда на подходе к арене обнаружились стихийные столы с атрибутикой — не палатки, а именно столы. Двум женщинам средних лет, которые активно торговались за цену с проходящими мимо болельщиками, сильно повезло, что дождь закончился, иначе весь бизнес мог бы накрыться.

— Да вы потеплее шапку берите, сейчас уже плотную надо, — советовала одна из продавщиц.

Ассортимент товаров оказался неожиданно широким: помимо шарфов «Краснодара» и «Севильи» можно было найти, например, экипировку «Зенита» и «Спартака». Женщины явно решили охватить более широкую аудиторию.

В процессе торга («Давайте шапку за 500 отдам вместо 600») продавщицы время от времени прерывались на обсуждение того, куда передвинули их знакомый люля-кебаб («Вроде бы куда-то в другое место»).

Спустя 20 метров обнаружился и стол с шаурмой в целлофановом пакете, которая покоилась на штабелях из бутылок газировки, — видимо, именно об этом «люля-кебабе» рассуждали женщины.

— За 200 рублей возьмите шаурму и шашлык, — щедро предложил мужчина с легким южным акцентом. Семья болельщиков остановилась в раздумьях. Чуть поодаль сверкал огнями внушительный стадион-коллизей.

Матч: обидный пропущенный гол, чудо-замены и трудности перевода

Чем ближе к арене, тем меньше верилось в реальность пищевых столов с шаурмой. Ровный строй ухоженных деревьев с подсветкой дополнял и без того весьма солидный вид стадиона.

Вскоре обнаружились и официальные палатки с формой «Краснодара» — правда, там одна шапка стоила 1200 рублей, а не 500, и сразу становилось ясно, почему некоторым фанатам все-таки милее кое-как организованные столы с одеждой.

Главной новостью перед началом встречи стало попадание в стартовый состав «Севильи» Квинси Промеса — бывшего лидера «Спартака», который пока с трудом осваивается в новом клубе.

Это был лишь второй выход голландца с первых минут за андалусийцев — видимо, тренерский штаб оценил его советы по поводу игровых особенностей «Краснодара»

и рассчитывал на то, что Промес вспомнит четыре успешных года в Российской премьер-лиге и покажет себя во всей красе.

Объявление составов дублировалось на испанском языке, причем девушка-диктор, которой поручили эту задачу, явно была родом не с Пиренеев, а, наверное, с Кубани.

Несколько раз бедной переводчице пришлось остановиться прямо посреди замудренной испанской фамилии и после некоторых размышлений брать ее с боем — по слогам

— а однажды на весь стадион разнесся ее растерянный шепот (кажется, девушка спрашивала, как что-то читается, и забыла отодвинуть микрофон).

Зрители лишь беззлобно посмеивались — обстановка стремительно близилась к семейной.

Впервые напряжение Лиги Европы стало ощутимо лишь во время мотивационного ролика «Краснодара», в котором футболисты поочередно отбивали четкий ритм и указывали на зрителей — мол, поддерживайте, нам нужна ваша помощь.

В этом видео был и грозный бык, и зловещая зеленоватая луна над ночным мегаполисом, а уж на моменте, где игроки ровным строем двигались на соперника (на четырех гигантских экранах это выглядело особенно внушительно) зрители зашлись в аплодисментах.

Едва прозвучал стартовый свисток, как «Краснодар» тут же кинулся вперед. Подопечные Мурада Мусаева явно больше владели мячом и регулярно подходили к воротам соперника — были и перекладины и опасные удары в створ, в то время как у «Севильи» к 42-й минуте набрался лишь один выстрел из пределов штрафной, заставивший местных болельщиков подскочить, — и то мимо ворот.

Но на той самой обидной 42-й минуте за испанцев сыграл обидный отскок: после прострела с углового Нолито нанес мощный удар, и мяч рикошетом от защитника влетел в левый угол ворот мимо дезориентированного Крицюка.

В перерыве болельщики и журналисты в один голос твердили о нелогичности этого гола и были не так уж далеки от правды.

Во втором тайме «Краснодар» вышел с твердым намерением исправить свои ошибки, и уже по прошествии десяти минут мог дважды открывать счет, но Виктор Классон сначала угодил в перекладину, а затем чудовищным образом не попал в створ после выхода один на один с вратарем.

— Выпускайте уже Сулейманова! — твердили особо переживающие фанаты, имея в виду воспитанника клуба Магомеда-Шапи.

Но Мусаев первым делом выпустил полузащитника Маурисио Перейру и не прогадал. Не успели фанаты прореветь фамилию уругвайца во время замены, как уже вовсю скандировали ее, празднуя забитый мяч: хавбек здорово открылся в чужой штрафной и пробил низом точно в дальний угол — 1:1.

Вскоре тренер выпустил с замены еще одного полузащитника Торнике Окриашвили — и снова попал в яблочко. После скидки Классона в штрафной «Севильи» грузинский футболист неожиданно для вратаря пробил в падении через себя — 2:1!

А что же Промес? Голландец активно прессинговал, часто выдвигаясь на позицию центрфорварда и напрягая своими рывками вратаря «быков» Станислава Крицюка, однако не производил такого же грозного впечатления, как когда-то в «Спартаке» и на поле особенно не выделялся.

Пабло Мачин заменил Квинси на 77-й минуте под оглушительный свист местных болельщиков — красно-белое прошлое дает о себе знать.

На этом яркие моменты с участием голландца подошли к концу.

Фанаты: семейная идиллия и яростная поддержка

Оказалось, что в Краснодаре вообще любят хлопать — даже больше, чем кричать или свистеть. Первый опасный удар Классона на третьей минуте встречи вызвал такие затяжные аплодисменты, словно только что завершилась финальная сцена «Ревизора» в каком-нибудь московском театре.

Видимо, сказывается контингент фанатов — на арене было много семей с детьми, а родителям как-то не пристало постоянно срываться на крик. А вот аплодисменты вполне подойдут.

Впрочем, и звуковая поддержка «быков» была вполне на уровне. Трибуны практически не затихали, скандируя нехитрые кричалки «Краснодар!» и Вперед, быки!». Иногда раздавался и оглушительный свист — если «Севилья» позволяла себе слишком долго владеть мячом или готовилась разыграть угловой.

Не хватило только красочного перформанса — фанаты ограничились небольшим для такого стадиона баннером с надписью «Euromission» (евромиссия).

Однако культура боления в Краснодаре кажется очень высокой для команды, которая образовалась всего десять лет назад, и причудливым образом сочетает в себе искреннюю любовь к команде (мощное давление на соперника) и хорошие манеры (ни одной кричалки с нецензурными выражениями). Оказывается, за футбольный клуб можно болеть без злобы.

После финального свистка на четырех огромных экранах арены были показаны самые важные моменты матча.

Зрители дружно взорвались аплодисментами, когда на видео появился Сергей Галицкий, победно вскидывающий кулаки после гола Окриашвили.

Кажется, что «Краснодар» — на правильном пути. И дело здесь не только в результате.

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