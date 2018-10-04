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«Он сумасшедший!»: Сотникову ограбил фанат

В Москве ограбили салон красоты фигуристки Аделины Сотниковой

Олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова стала жертвой ограбления. Неизвестный ворвался в маникюрный салон, принадлежащий российской фигуристке, напал на охранника и похитил часть косметической продукции. Правоохранительные органы уже задержали преступника, им оказался 27-летний москвич.

Чемпионка зимних Олимпийских игр — 2014 в Сочи Аделина Сотникова стала жертвой ограбления. 22 сентября неизвестный проник в маникюрный салон, который принадлежит российской фигуристке, и распылил по залу газ из баллончика. По информации правоохранительных органов, злоумышленник украл часть косметической продукции.

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«Около 19:00 мск неизвестный мужчина зашел в салон красоты, распылил газ из баллончика и похитил часть косметической продукции из салона, после чего скрылся», — приводит ТАСС сообщение пресс- службы главка МВД по Москве.

По информации ряда СМИ, в результате ограбления пострадал охранник заведения. Отмечается, что преступник брызнул сотруднику салона газом в лицо.

Самой Сотниковой в этот момент в маникюрном салоне не было, однако есть вероятность, что целью злоумышленника была именно фигуристка. В нападавшем спортсменка подозревает одного из своих поклонников, который преследует ее на протяжении долгого времени.

«Меня в салоне не было. Слава богу! Человек зашел и сначала искал меня. Что ему от меня было надо, никто не знает. Сама все узнала сначала от СМИ, думала, что утка. Потом мама подтвердила. Что за день?!» — написала Сотникова у себя в инстаграме.

После того как полиция приняла заявление о краже, правоохранительные органы начали поиски злоумышленника. Сама Сотникова выразила обеспокоенность по данному поводу.

«Не знаю, чем я вызвала такое поведение. Может, не добавила в друзья в социальной сети?

Во всяком случае раньше со мной подобного не происходило. Надеюсь, что полиция найдет этого человека до того момента, когда ему еще раз вздумается меня искать», — цитирует фигуристку ТАСС.

Среди косметической продукции, которую похитил неизвестный, оказалось несколько упаковок лака. По словам Сотниковой, грабитель может страдать психическими заболеваниями.

«Честно говоря, все это очень неприятно — если он сумасшедший, то никто не знает, чего он от меня хотел и что у него в голове. Я не являюсь настолько известной личностью, чтобы люди себя так вели», — заключила 22-летняя спортсменка.

Как сообщает «Московский комсомолец»,

предполагаемый преступник уже задержан. Подозреваемым оказался 27-летний москвич. В его отношении будет возбуждено уголовное дело по факту кражи. Ущерб оценивается в 26 тысяч рублей.

Что касается медийности Сотниковой, то после завоевания золотой медали на Олимпийских играх — 2014 в Сочи она стала весьма популярной. Так, спортсменка недавно призналась, что несмотря на длительную паузу в выступлениях, поклонники фигурного катания все равно узнают ее на улицах Москвы.

«У меня не так много возможностей и свободного времени для того, чтобы просто с друзьями «выйти в люди». Правда, месяца два назад выдалась возможность погулять с подругой по центру столицы. Возле ГУМа ко мне подбежали две девочки и попросили сделать фото. Если честно, вначале подумала, что они просят меня сфотографировать их, но выяснилось, что они узнали меня и хотят сделать совместный снимок. Приятно, когда люди помнят и узнают», — приводит слова Сотниковой RT.

При этом сама 22-летняя россиянка активно выступает в различных телепрограммах, дает интервью, а также посещает, например, футбольные матчи.

«Сейчас активно занимаюсь сквошем. Меня снова стали приглашать на телевидение, брать интервью, оказывать внимание. Ощущения такие, будто снова вернулась в 2014», — отметила Сотникова.

Примечательно, что

в фигурном катании спортсменка в последние годы успехами не радует. После триумфа на Играх в Сочи она пропустила два года из-за травм, а затем несколько раз выступила в различных ледовых шоу.

В конце августа этого года Сотникова заявила, что из-за ряда проблем пропустит новый сезон.

«По определенным обстоятельствам я этот сезон точно пропущу. Я понимаю, какой сейчас состав девочек, какие технические сложности. Выходя на лед, я не хочу проигрывать, статус есть статус. Выходить и опять быть, как на чемпионате России, шестой, чтобы уничтожить себя изнутри, не очень хочется», — заявила фигуристка, отметив, что испытывает трудности с психологией и физической формой.

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