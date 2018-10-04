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«Его не будет в сборной»: Роналду погряз в секс-скандале

Роналду пропустит все матчи сборной Португалии до конца года

Нападающий Криштиану Роналду не сыграет за сборную Португалии в 2018 году. Решение было принято после разговора футболиста с главным тренером команды и президентом национальной федерации. Накануне игрок выступил с заявлением по поводу обвинений в свой адрес в изнасиловании.

Капитан и нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не сыграет за национальную команду в матче Лиги наций против Польши 11 октября и в товарищеском поединке с Шотландией 14 октября.

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Как отмечает издание Associated Press, данное решение было принято после возобновления в США дела об изнасиловании, которое было возбуждено против Роналду.

Форвард итальянского «Ювентуса» теперь выйдет на поле в футболке сборной Португалии только в 2019 году.

Как пишет O Jodo, Роналду пропустит еще два матча Лиги наций — против Польши и Италии, которые пройдут в ноябре — 17-го и 20-го числа.

Также отмечается, что решение не выступать за сборную было принято самим нападающим после трехстороннего разговора с президентом Португальской футбольной федерации Фернанду Гомесом и главным тренером национальной команды Фернанду Сантушем.

Чуть позже данную информацию подтвердил Сантуш.

«Был разговор между тремя людьми, в ходе которого мы договорились о том, что футболист не получит вызов в национальную команду октябре, а затем и в ноябре», — цитирует Сантуша Record.

Также главный тренер национальной команды Португалии выразил уверенность, что Роналду не виноват в преступлении, которое ему вменяют. Ранее сообщалось, что полиция Лас-Вегаса возобновила расследование по делу нападающего, которого обвинила в изнасиловании американка Кэтрин Майорги.

«Я хорошо знаю Криштиану Роналду, и я полностью уверен, что данное преступление он не совершал»,

— заверил главный тренер сборной Португалии.

Однако юристы пострадавшей девушки в корне не согласны с тренером. По мнению представителей американки, которые выступили на специальной пресс-конференции, Роналду нанес ей глубокую психологическую травму.

«Кэтрин рассказала, что после того печального случая она пребывала в депрессии, в голову девушки приходили навязчивые мысли, среди которых был суицид, также у нее возникли проблемы с алкоголем, личной жизнью и трудоустройством»,

— начали юристы.

Также представители отметили, что их клиент долго не могла справится с последствиями беды.

«На тот момент Маорги было невероятно тяжело. Это продолжалось на протяжении последних восьми-девяти лет. Прямо сейчас она проходит лечение, и люди помогают ей и оказывают поддержку. Она справится с этим.

У нее были сложности с учебой в старшей школе. Ей пришлось приложить большие усилия, чтобы получить диплом журналиста», — отметили юристы, которые, также объяснили, почему девушка сама не пришла на мероприятие.

«Кэтрин не присутствует на пресс-конференции, потому что не хочет, чтобы публика и СМИ получили к ней доступ.

Это связано с ее эмоциональным состоянием, и такое событие могло бы плохо на ней сказаться», — цитирует представителей Майорги The Sun.

Сам Роналду категорически отрицает все обвинения в свой адрес. Футболист опубликовал сообщение в твиттере.

«Я категорически отрицаю обвинения, которые были выдвинуты против меня. Изнасилование является отвратительным преступлением, которое противоречит всему, во что я верю.

Твердо намерен очистить свое имя. Отказываюсь предоставлять СМИ зрелищные поводы, а также потакать людям, которые стремятся получить популярность за мой счет. Чистая совесть позволит мне спокойно ожидать результатов расследования», — написал Роналду в социальной сети.

Пока нет информации относительно того, связан ли невызов Роналду в сборную с расследованием. Футболист уже отказывался играть за национальную команду после чемпионата мира — 2018.

В сентябре форвард заранее связался с Сантушем и попросил не вызывать его на товарищескую игру с Хорватией и матч Лиги наций с Италией. Футболист объяснил это желанием адаптироваться в туринском «Ювентусе».

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