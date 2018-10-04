«Смешалось все — и ГРУ, и «кремлевские хакеры», и WADA»

4 октября правительство Великобритании выступило с обвинениями в адрес Главного разведывательного управления (ГРУ) и российской военной разведки, заявив, что они организовывали кибератаки на политические институты, бизнес, медиа, а также спортивные организации по всему миру.

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«Сегодня Великобритания и ее союзники могут разоблачить кампанию, проводимую ГРУ, российской военной разведкой, о беспорядочных и безрассудных кибератаках, направленных на политические институты, бизнес, медиа и спорт, — говорится в заявлении.

— Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) установил, что ряд киберпреступников, проводящих атаки по всему миру, фактически являются ГРУ.

Кибератаки, организованные ГРУ, пытались подорвать международный спортивный институт WADA, нарушить работу транспортных систем на Украине, дестабилизировать демократические государства, нацеливались на бизнес. Кампания ГРУ направлена на то, чтобы подорвать международное право и международные институты».

Именно ГРУ, по информации британцев, является виновником взлома баз Всемирного антидопингового агентства (WADA) и публикации информации о терапевтических исключениях зарубежных спортсменов, чтобы отвлечь внимание от проблем с допингом в России.

«Действия ГРУ безрассудны и неизбирательны: они пытаются сорвать и вмешаться в выборы в других странах, они даже готовы нанести вред российским компаниям и гражданам своей страны.

Наше послание понятно: вместе с нашими союзниками мы будем реагировать на попытки ГРУ подорвать международную стабильность», – цитирует ТАСС министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта.

На эти заявления оперативно отреагировала представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

«Как только Россия была восстановлена в этой международной спортивной организации (WADA – прим. «Газета.Ru»), на помощь американцам, которые нас топили нещадно, тут же пришел верный соратник в лице Великобритании, — заявила Захарова. — Пошел целый поток фейковых сообщений, обвинений, заявлений на разных уровнях. Вот, например, британское внешнеполитическое ведомство, теперь, оказывается, специализирующееся еще и на вопросах безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий, накануне выдало в этой сфере целую порцию просто умопомрачительных заявлений в стиле highly likely («хайли лайкли» означает в переводе с английского языка «с большой долей вероятности» — прим. «Газета.Ru») о причастности так называемого ГРУ к кибератакам во всем мире, в том числе на серверы WADA».

Также представитель МИД отметила, что в Великобритании пытаются смешать в одну историю отравление бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери и кибератаки на серверы Всемирного антидопингового агентства.

«Без какого-либо разбора в одном флаконе, возможно, флаконе из-под духов Nina Ricci («Нина Ричи»), смешалось все — и ГРУ, и кибершпионы, и «кремлевские хакеры», и WADA, какая-то просто адская парфюмерная смесь».

«Богатая фантазия наших коллег из Великобритании поистине не знает границ. Хотелось бы посмотреть на того, кто все это придумывает — просто «андерсены». Возможно, они просто судят по себе и описывают то, чем занимаются сами, но это просто не достойно государства, которое претендует на одну из лидирующих ролей в мире», — отметила Захарова.

Также представитель МИД России обвинила антидопинговые агентства США и Канады, активно критикующие WADA за восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в шулерстве, приведя в качестве наглядного примера историю с бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Джоном Джонсоном.

Боец смешанного стиля был пойман в 2017 году на повторном употреблении запрещенных препаратов, однако его изначально четырехлетняя дисквалификация дважды сокращалась, и в итоге он был амнистирован после 15-ти месяцев вне спорта.

«Его четырехлетняя дисквалификация сначала была сокращена до 30 месяцев «за сотрудничество с Американским антидопинговым агентством (USADA) и предоставление информации о применении запрещенных препаратов другими спортсменами», а затем после некоего экспертного заключения автора докладов о допинге в РФ канадца Ричарда Макларена уже и до 15 месяцев, — подчеркнула Захарова. — Основанием послужило утверждение о том, что якобы Джонс использовал анаболики непреднамеренно и «они не повлияли на результаты его выступлений». Послушайте, но

это же просто чистой воды шулерство, чем занимаются американские, канадские и другие спортивные чиновники, чистейшей воды шулерство.

Оказывается, наказывать надо только тогда, когда допинг влияет на результаты, а если, например, спортсмен принимал допинг и не занимает призовых мест, то это нормально, его, может быть, даже и не надо наказывать. Именно это следует из тех решений, которые принимались в США в увязке с другими международными спортивными чиновниками. Это уже за гранью».

Напомним, что РУСАДА было восстановлено в своих правах Всемирным антидопинговым агентством в сентябре после трехлетнего отстранения.

Что касается обвинений в кибератаках на серверы WADA, звучавших и раньше, то России последовательно отрицает свою причастность к появлению в публичном доступе секретных документов организации.