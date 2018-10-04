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Месть сорвалась: экс-ученица Тутберидзе проиграла. LIVE

Онлайн-трансляция выступления Таракановой на юниорском Гран-при

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В словенской Любляне проходит этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. В короткой программе у девушек соревнуется бывшая подопечная Этери Тутберидзе Анастасия Тараканова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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16:40

Участницы третьей разминки выходят на лед.

16:30

Тем временем у нас пауза, которая связана с заливкой льда. Впереди еще четыре разминки, в каждой из которой выступят по шесть спортсменок.

16:21

Завершились первые две разминки. Лидируют россиянки. Зафиксируем промежуточную турнирную таблицу.

16:18

Ровно катание. Красивыми получились двойной флип и каскад из тройного и двойного тулупа. Судьи ставят спортсменку на пятое место: 24.05 — элементы, 19.83 — компоненты, 43.88 — в сумме.

16:15

Продолжаем. На очереди 18-летняя представительница Австрии Лара Рот. Девушка выступает в нежном светло-голубом платье под музыку известного итальянского композитора Людовико Эйнауди.

16:14

32,74 у грузинской спортсменки. Пока она выступает в другой лиге, конечно.

16:10

Анна Деа Гульбиани-Шмидт из Грузии выступает под Sweet Dreams!

16:09

63,98! И это только второе промежуточное место. Все-таки сказалась на результате разбалансировка Таракановой после прыжка.

16:07

В целом потрясающе откатала Тараканова, но обойдет ли она соотечественницу Тарусину — вопрос.

16:06

Небольшая помарка у Таракановой — плохо приземлилась после тройного прыжка, однако вряд ли это значительно снизит оценку.

16:05

На льду 14-летняя Анастасия Тараканова. Бывшая ученица Этери Тутберидзе, а ныне подопечная Евгения Плющенко.

16:03

Ну и, конечно, у нас новый лидер — 65,74.

16:02

Совсем без ошибок Тарусина не обошлась, но это было солидное выступление. Ну а как еще, если ты представляешь Россию? Отличные хореография и чувство музыки, отработанные прыжки и вращения.

15:59

А на льду россиянка Анна Тарусина!

15:58

39,43 — это пятое промежуточное место.

15:56

Не обошлась без ошибок финская теннисистка. Упала на втором прыжке в каскаде.

15:53

Следующей выступление покажет Сельма Валитало из Финляндии.

15:52

57,91 — Рябова ожидаемо выходит на первое место.

15:51

Зажигательное выступление Рябовой. С хорошей скоростью и элементами. Это уже уровень. Все прыжки выполнила.

15:47

Представляющая Азербайджан 15-летняя москвичка Екатерина Рябова на льду.

15:42

Ну а сейчас на льду девушки из второй разминки. Здесь обе российские спортсменки: Анна Тарусина и Анастасия Тараканова.

15:41

На этом первая разминка завершена. Вот так выглядит турнирная таблица. Серьезный разброс.

15:40

43,73 — это промежуточный второй результат.

15:39

Тройной флип был самым сложным элементом в исполнении Городницки. В целом отпрыгала неплохо, хотя и не идеально чисто.

15:36

А на льду последняя участница первой разминки — израильтянка Майя Городницки. Ей 14 лет.

15:35

15,84 — есть над чем работать спортсменке.

15:33

Македонская фигуристка не справилась с давлением турнира, наделав ошибок. Ну и слишком медленно каталась, из-за чего прыжкам катастрофически не хватило оборотов. Разве что вращения были очень ничего.

15:30

А вот и представительница Македонии Клементина Малеевска.

15:29

40,97 — за счет сложности кореянка вырулила на промежуточное второе место.

15:28

«Ча-ча-ча» от кореянки не вышел зажигательным, а падения на пятую точку при прыжках сильно снизят результат.

15:24

А на льду кореянка Сонбен Ю.

15:23

Итак, Смолей получает за короткую программу 31,96 и выходит на второе место со своим лучшим результатом сезона.

15:22

Смолей не падала и сделала, в принципе, все, что умеет. Посмотрим, какой будет оценка. Все прыжки выполнены, а самым сложным был каскад двойной лутц — двойной тулуп.

15:19

Еще одна словенка на льду — 17-летняя Неа Смолей.

15:18

Судьи не оценили выступление словенки — 29,87. Конечно, в произвольную она не попадет.

15:16

Добротный, но не самый насыщенный прокат для словенки. Сама разочарована Чмер — не сумела чисто выполнить двойной аксель, упав на приземлении.

15:14

На льду первая представительница страны-хозяйки соревнований — Ана Чмер из Словении.

15:13

Первым ориентиром будет результат Джулии Ланг — 46,67.

15:12

Достаточно уверенный и почти взрослый прокат, но не все приземления после прыжков были выполнены идеально. Но хореография приятная у венгерки.

15:06

Первой выступает венгерская фигуристка Джулия Ланг.

15:01

У нас пока идет заливка льда, и скоро на него выйдут участницы первой разминки.

15:00

Одной Таракановой для России дело не ограничится. Выступит в Любляне и Анна Тарусина, причем наши девушки покажут свои короткие программы друг за другом — девятой и десятой, то есть во второй разминке. Всего же разминок будет шесть, и выступит здесь 36 спортсменок!

14:55

Основное внимание приковано к россиянке Анастасии Таракановой, ранее работавшей под руководством Этери Тутберидзе, а теперь занимающуюся в центре подготовки Евгения Плющенко.

14:50

В словенской Любляне проходит этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. Девушки соревнуются в короткой программе.