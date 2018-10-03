Отомстить Тутберидзе: Тараканова выходит из тени

14-летняя фигуристка Анастасия Тараканова уже является бронзовым призером Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в 2017 году, а также обладательницей серебра на четвертом этапе соревнования, организованного Международным союзом конькобежцев (ИСУ) в Канаде.

Успехи Таракановой во многом обусловлены тем, что за ее победами стоят наставники невероятной величины, а именно заслуженный тренер России Этери Тутберидзе и двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Причиной начала работы с Тутберидзе, как утверждает сама девушка, стало желание тренироваться у строгого тренера. Не смутило Тараканову и большое число талантливых учениц нового тренера, которые уже блистали, зарабатывая первые места на Олимпиадах и чемпионатах мира.

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«Тут Женя Медведева, Алина Загитова, Полина Цурская… У всех есть изюминка, свои плюсы. И я на них смотрю, учусь, пытаюсь взять, что могу, что мне нужно. Еще Саша Трусова меня все время подбадривает. Аня Щербакова вместе тренируется. В такой обстановке я знаю куда идти дальше. Так что, наоборот, когда есть за кем тянуться, это классно», — рассказывала Тараканова в начале своего пути под руководством Тутберидзе пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Однако через некоторое время спортсменка поняла, что оказалась в тени других подопечных Тутберидзе: победительницы финала Кубка России Алены Косторной и чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой. Выступления Таракановой становились хуже: на юниорском первенстве страны она заняла лишь седьмое место.

Знаменитая наставница не считала нужным уделять внимание фигуристке, которая стоит далеко не на первых позициях.

Тараканова покинула Тутберидзе прежде, чем ее спортивная карьера подошла к своему завершению из-за туманных перспектив. Это решение оказало положительный эффект на дальнейшие выступления фигуристки, так как впоследствии ее тренером стал заслуженный мастер спорта Евгений Плющенко.

«Анастасия теперь тренируется в моей академии уже несколько дней. Сейчас мы занимаемся ее восстановлением, под моим руководством она едет на сборы в Болгарию. С сегодняшнего дня мы с хореографами приступаем к постановке программ», — заявил Плющенко ТАСС.

Численность его учениц была невелика: первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова и перспективная фигуристка Серафима Саханович. Это гарантировало Таракановой индивидуальный подход тренера и хорошие результаты.

Под руководством Плющенко спортсменка начала выполнять сложнейшие элементы в фигурном катании. Олимпийский чемпион в инстаграме поделился с подписчиками видео, где Тараканова исполняет каскад двойной аксель — тройной тулуп — тройной риттбергер.

Бывшая ученица Тутберидзе стала занимать призовые места. Так, на четвертом этап Гран-при среди юниоров — 2018 в Канаде Тараканова заработала серебро.

Второе место обеспечили спортсменке три каскада — тройной лутц + тройной тулуп, двойной аксель + ойлер + тройной сальхов и чисто исполненные тройной риттбергер, двойной аксель, тройной лутц и тройной флип.

Помимо технического наполнения, номера Таракановой отличаются яркостью и артистизмом. Одной из особенностей выступления на четвертом этапе стала смена музыкального сопровождения по ходу проката. Переход от «Лунной сонаты» Бетховена к тому же музыкальному произведению, но в современной обработке, произвел впечатление на любителей фигурного катания.

На предстоящем шестом этапе юниорской серии Гран-при в Любляне Тараканова будет конкурировать с еще одной российской фигуристкой Анной Тарусиной, тренером которой является восьмикратный чемпион Белоруссии в мужском одиночном катании Сергей Давыдов. Однако, учитывая достижения бывшей ученицы Тутберидзе в 2018 году, можно предположить, что в этом этапе Тараканова покажет на льду все свои физические и артистические способности. Фанаты фигуристки ожидают увидеть высшие баллы за технические элементы и компоненты выступления.

С огромной долей вероятности Тараканова выступит в финале Гран-при — 2018, где будут представлены еще шесть лучших фигуристок юниорского сезона из разных стран. Для этого подопечной Плющенко надо занять первое или второе место на этапе в Любляне.

Если девушка пройдет в финал, то ей предстоит встреча с нынешними ученицами Тутберидзе Анной Щербаковой, занявшей первое место на этапах юниорского Гран-при в Канаде и Словакии, и Аленой Косторной, победившей в Чехии.

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