«Пора избавляться от старого хлама»: Дворкович — глава ФИДЕ

Курсы валют$ 65.66 (+0.177) 75.62 (+0.028)
Пенсионный советник
Москва: +9°C
Кризис - 1993. Октябрь
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Юношеская лига УЕФА
14:00
ЦСКА U19 Реал Мадрид U19
1:4
закончен
Лига чемпионов
19:55
Хоффенхайм Манчестер Сити
1:2
закончен
19:55
Ювентус Янг Бойз
3:0
закончен
22:00
Бавария Аякс
1:1
закончен
22:00
АЕК Афины Бенфика
2:3
закончен
22:00
Лион Шахтёр Д
2:2
закончен
22:00
ЦСКА Реал Мадрид
1:0
закончен
22:00
Рома Виктория Пльзень
5:0
закончен
22:00
Манчестер Юнайтед Валенсия
0:0
закончен
Англия / Кубок лиги
21:45
ЭвертонСаутгемптон
1:1 (3:4)
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
ЛокомотивНефтехимик
2:4
закончен
19:30
ВитязьАвангард
0:6
закончен
19:30
СпартакСКА
0:6
закончен
Еврокубок
19:00
Ритас Уникаха
80:72
закончен
20:00
Галатасарай Андорра
84:73
закончен
20:00
Црвена Звезда Ратиофарм Ульм
88:73
закончен
21:00
Альба Тофаш
107:91
закончен
21:00
Ассеко Локомотив-Кубань
73:80
закончен
21:45
Валенсия АСВЕЛ
84:62
закончен
Лига чемпионов
19:55
ПСЖ Црвена Звезда
не начался
19:55
Локомотив М Шальке-04
не начался
22:00
Атлетико М Брюгге
не начался
22:00
Боруссия Д Монако
не начался
22:00
Тоттенхэм Хотспур Барселона
не начался
22:00
ПСВ Эйндховен Интер М
не начался
22:00
Наполи Ливерпуль
не начался
22:00
Порту Галатасарай
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарМеталлург Мг
1:3
закончен
12:30
АдмиралАвтомобилист
3:5
закончен
16:30
БарысЦСКА
2:3 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсМонреаль Канадиенс
не начался
02:30
Вашингтон КэпиталзБостон Брюинз
не начался
05:00
Ванкувер КэнаксКалгари Флэймз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
не начался
Еврокубок
18:00
Фрапорт Скайлайнерс Ауксилиум Торино
online
20:00
Зенит Тюрк Телеком
не начался
20:00
Морнар УНИКС
не начался
21:30
Брешия Монако
не начался
21:30
Лимож Цедевита
не начался
21:30
Доломити Энергия Партизан
не начался
Лига Европы
17:50
Астана Ренн
не начался
19:55
Байер АЕК Ларнака
не начался
19:55
Цюрих Лудогорец
не начался
19:55
Русенборг РБ Лейпциг
не начался
19:55
Ред Булл Зальцбург Селтик
не начался
19:55
Бордо Копенгаген
не начался
19:55
Зенит Славия П
не начался
19:55
Андерлехт Динамо З
не начался
19:55
Фенербахче Спартак Тр
не начался
19:55
Ворскла Спортинг
не начался
19:55
Карабах Арсенал
не начался
19:55
Бетис Дюделанж
не начался
19:55
Милан Олимпиакос
не начался
22:00
Спартак М Вильярреал
не начался
22:00
Рейнджерс Рапид В
не начался
22:00
Краснодар Севилья
не начался
22:00
Стандард Акхисар Беледиеспор
не начался
22:00
Аполлон Л Марсель
не начался
22:00
Айнтрахт Ф Лацио
не начался
22:00
Яблонец Динамо К
не начался
22:00
Мальмё Бешикташ
не начался
22:00
Сарпсборг 08 Генк
не начался
22:00
БАТЭ ПАОК
не начался
22:00
Челси Види
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
ЛокомотивТорпедо
не начался
19:00
СеверстальНефтехимик
не начался
19:30
СпартакДинамо Мн
не начался
19:30
Динамо МАк Барс
не начался
19:30
ХК СочиСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
не начался
02:30
Нью-Йорк РейнджерсНэшвилл Предаторз
не начался
02:30
Детройт Ред УингзКоламбус Блю Джекетс
не начался
02:30
Оттава СенаторзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзВиннипег Джетс
не начался
03:30
Даллас СтарзАризона Койотс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Вегас Голден НайтсФиладельфия Флайерз
не начался
«Пора избавляться от старого хлама»: Дворкович — глава ФИДЕ

Почему Дворковича избрали президентом ФИДЕ

Аркадий Дворкович был избран новым президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на конгрессе организации, проходящем в грузинском Батуми. По итогам голосования он победил вице-президента ФИДЕ грека Георгиоса Макропулоса.

3 октября Аркадий Дворкович стал новым президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ), о чем стало известно после прошедшего на конгрессе в грузинском Батуми голосовании.

Изначально на пост главы ФИДЕ было трое претендентов, однако британский гроссмейстер Найджел Шорт объявил о снятии своей кандидатуры за несколько минут до начала голосования, поддержав россиянина.

«Очевидно, что ФИДЕ необходимы перемены, нужны новые лица, и с Макропулосом этого невозможно достичь. Аркадий, кстати, очень умный парень, образованный, приятный в общении. Федерации пора избавляться от старого хлама. Люди из команды Макропулоса находятся в ФИДЕ веками и их пора сдать в музей», — цитирует Шорта ТАСС.

Реклама

«Важно не допускать, чтобы президент оставался на своем посту больше двух сроков. Кирсан Илюмжинов возглавлял ФИДЕ с 1995 года - это немыслимо. Очень хорошо, что Аркадий заявил о двух сроках и не более», — добавил британский гроссмейстер.

В итоге в конкурентной борьбе с Макропулосом Дворкович получил достаточно солидный перевес. За бывшего вице-премьера правительства России проголосвали 103 делегата, в то время как оппонента поддержали 78 человек, а еще один голос оказался недействительным.

В команду Дворковича войдут француз Башар Куатли (в качестве первого вице-президента), азербайджанец Махир Мамедов, перуанец Хулио Эрнесто Градна Суньига (все — вице-президенты), тоголезец Эньонам Сева Фумей (генеральный секретарь) и Чжу Чэнь из Катара (казначей).

Представляя собственную программу, Дворкович пообещал привлечь многочисленных спонсоров и сократить платежи и взносы в ФИДЕ со стороны федераций.

Еще одним пунктом его предвыборного выступления были эффективность и прозрачность деятельности организации. Также российский политик обещает выкладывать в открытый доступ контракты ФИДЕ с третьими сторонами.

Напомним, что отсутствие прозрачности деятельности организации было одной из главных претензий к предыдущему президенту ФИДЕ Кирсану Илюмжинову.

Многолетний глава организации был вынужден покинуть свой пост из-за попадания в санкционный список минфина США за материальную помощь и действия в интересах правительства и Центробанка Сирии.

Еще в декабре 2017 года Илюмжинов передал свои полномочия в части финансовой и административной деятельности Макропулосу, а в апреле этого года президентский совет ФИДЕ обратился к россиянину с просьбой немедленно уйти в отставку, так как из-за его нахождения на посту президента ряд банков, с которыми сотрудничает ФИДЕ, заморозили счета организации.

Илюмжинов в отставку подать отказался и поначалу собирался баллотироваться на новый президентский срок, однако в июле комиссия ФИДЕ по этике отстранила Илюмжинова от должности президента на 18 месяцев после 23-х лет бессменного руководства организацией.

Что касается Дворковича, то он имеет богатый опыт государственной службы и работал не только вице-премьером правительства, но и заместителем министра экономического развития, а также помощником главы государства во время президентского срока Дмитрия Медведева.

Интересно, что отец Дворковича Владимир был международным шахматным арбитром и гроссмейстером, а в период с 1982 по 1984 год он занимал пост ответственного секретаря Федерации шахмат СССР.

Сам Дворкович с 2007 по 2010 год был вице-президентом Российской шахматной федерации, а с 2010 по 2014 год председателем наблюдательного совета и в данный момент входит в попечительский совет Федерации шахмат России.

Также с марта 2018 года чиновник занимал пост председателя оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу «Россия-2018» и является болельщиком московского «Спартака».

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице шахмат, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».