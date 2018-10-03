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«Акинфеев понес заслуженное наказание, арбитр знает русский»

Хомуха: арбитр знал русский язык и понял оскорбления Акинфеева

Московский ЦСКА добился исторической победы на стадионе «Лужники», обыграв в групповом этапе Лиги чемпионов действующего обладателя турнира — мадридский «Реал». В интервью «Газете.Ru» своим мнением об успехе красно-синих поделились главный тренер юношеской сборной России по футболу Дмитрий Хомуха и экс-защитник армейского клуба Максим Боков.

— Стала ли для вас победа ЦСКА над «Реалом» неожиданностью?

Дмитрий Хомуха: Конечно, армейцы преподнесли небольшой сюрприз. На прошедшем чемпионате мира сборная России сумела добиться результата в матче с испанцами? Почему бы не повторить этот подвиг. Тем более, что у «Реала» был не оптимальный состав. Соперник ЦСКА недооценил российский клуб? Да, я думаю, что недооценка была.

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Максим Боков:

Нет, для меня победа ЦСКА не была неожиданностью. Я вчера предсказывал выигрыш российского клуба.

Правда, я говорил, что счет будет 2:1...

Честно говоря, я всерьез надеялся на победу. «Реал» отправился в Москву не самым сильными составом. Также хотелось бы заметить, что испанцы все-таки недооценили российскую команду.

Виктор Гончаренко сказал, что автор победного мяча Никола Влашич стал лидером команды. А футболисты после матча шутили, что награду лучшему игроку мира надо было давать не Луке Модричу, а форварду ЦСКА. Что можете сказать про нападающего?

Д.Х.: Хорват очень хорошо проявляет себя в новом клубе. Он отлично сыграл с «Реалом», со «Спартаком». Можно сказать, что Влашич сейчас является лидером атакующей группы красно-синих.

М.Б.: Я бы не стал все в кучу смешивать. Ведь Влашич только начинает проявлять себя в роли лидера российского клуба. Да, здорово, что появляются такие сравнения, но это все говорится на эмоциях.

Что касается Модрича, то он всегда был лидером своих команд. Возможно, теневым при Роналду, но все равно.

Соглашусь с тем, что Влашич взял на себя бремя лидерства и несет его. И с этой ответственностью хорватский форвард справляется нормально.

Игорь Акинфеев получил две желтые карточки подряд за споры с арбитром. Капитан заслужил такое суровое наказание?

Д.Х.: Да, наказание абсолютно заслуженное.

Игорь Акинфеев не сдержал эмоций, а румынский судья, по всей видимости, владеет русским языком или знает некоторые выражения…

Поэтому, две желтые карточки — абсолютно заслуженное наказание.

М.Б.:

В данной ситуации погорячились как Игорь, так и арбитр.

Все было сделано на эмоциях. Победа ЦСКА над «Реалом» вошла в историю отечественного футбола, а «королевский клуб» проиграл в России. И в такой важный момент произошел неприятный эпизод с удалением. Но, повторюсь, что это все эмоции. Игорь не должен был доводить дело до такой ситуации.

— Хавбек ЦСКА Иван Обляков отметил, что приятнее было бы победить «Реал» на родном стадионе. А вы как относитесь к тому, что красно-синие проводят матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»?

Д.Х.: Решение играть в «Лужниках» — очень хорошее. Чем больше зрителей на трибунах, тем лучше поддержка. Да и самим футболистам ЦСКА было приятно играть при таком стечении зрителей.

М.Б.: В принципе, я согласен с футболистом — провести такой матч на своей арене было бы намного приятней.

Однако обратите внимание на тот факт, что «Лужники» были переполнены. И больше чем 70 тысяч зрителей сделали свое дело, сыграв значимую роль в победе ЦСКА над действующим обладателем Лиги чемпионов.

— Сегодня «Локомотив» встретится с «Шальке 04». Какие ожидания от этой игры? Могут ли «железнодорожники» повторить успех армейцев?

Д.Х.: На сегодня немецкий клуб не является такой грозной силой, какой он был совсем недавно. «Локомотив» — очень опытная команда. Московский клуб может сыграть с «Шальке» на равных.

М.Б.: Шансы, конечно, есть. Они есть всегда. Тем более, что у «Шальке» плохи дела в чемпионате Германии (клуб проиграл пять матчей из шести и идет на предпоследнем месте — «Газета.Ru»). Да, у «Локомотива» тоже не все гладко в РПЛ. Но, я думаю, что фактор своего поля поможет команде Юрия Семина показать себя.

Рискну предположить, что российская команда сможет победить со счетом 2:1.

Встреча «Локомотив» — «Шальке» пройдет 3 октября в 19.55 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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