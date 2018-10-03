«Реал» недооценил ЦСКА — и мы использовали его ошибки»

Вскоре после финального свистка в матче Лиги чемпионов ЦСКА — «Реал» в зону для общения с журналистами вышел уругвайский нападающий Абель Эрнандес. В отличие от многих своих партнеров, он был облачен не в спортивную форму, а в модные джинсы, поскольку не принимал участия в матче из-за травмы. Однако от комментариев латиноамериканец не отказался («Думаю, в этом нет никакой проблемы») и с явным удовольствием поделился своим мнением о неожиданной победе ЦСКА (1:0).

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— Ваши впечатления от игры?

— Очень доволен этим матчем. Точно не ожидал такого результата.

Я, конечно, верил в свою команду, однако мы знали, что перед нами — действующий победитель Лиги чемпионов, а если точнее — обладатель трех последних кубков Лиги чемпионов. Нас ждал невероятно тяжелый матч, и теперь мы очень счастливы.

Впереди еще долгий путь, и нужно продолжать в том же духе.

— Отсутствие Марсело и Серхио Рамоса в защите «Реала» стало ключевым фактором?

— Может быть, немного. Это фундаментальные игроки для обороны мадридцев, но я думаю, что у «Реала» есть футболисты, которыми можно было бы их заменить. Однако ЦСКА провел очень хороший матч и соорудил гол уже на первых минутах, а потом мы здорово отоборонялись.

— Атмосфера «Лужников» повлияла на этот результат?

— Да, повлияла — и очень ощутимо. Фанаты нам действительно помогли. Команда черпала от них силу в те моменты, когда очень уставала, так что они внесли серьезный вклад в эту победу, за что мы им благодарны.

— В первом тайме на поле не вышел Лука Модрич. Рамос остался в Мадриде, получив дополнительный отдых. Слева в защите играл футболист из молодежки «Реала». Испанцы думали, что с ЦСКА будет легко справиться?

— Да, вполне возможно, что «Реал» нас немного недооценил. Но мы молодая команда — очень дерзкая, с большими амбициями, — и, к счастью, нам удалось достичь такого результата, которого никто не ожидал.

— Вы еще не до конца восстановились от травмы и присутствовали на матче как зритель. Было сложно следить за игрой со стороны?

— Да, смотреть за матчем с трибун было довольно нервно. «Реал» не переставал атаковать, так что временами нам было нелегко, но мы сумели добиться нужного результата.

Однако скоро я должен вернуться в строй — через две-три недели.

Так что практически уверен, что приму участие уже в следующем матче Лиги чемпионов — против «Ромы» на выезде.

Также корреспонденту «Газеты.Ru» удалось пообщаться с исландским нападающим ЦСКА Арнором Сигурдссоном, который усилил игру со скамейки запасных и помог армейцам удержать победный результат.

— ЦСКА забил уже на второй минуте. Сильно удивились?

— Конечно! Это было изумительно — забить мяч так скоро. Это могло привести и к негативным последствиям — в какой-то момент мы могли потерять концентрацию и позволить сопернику воспользоваться этим. Однако мы продемонстрировали крепкий характер и выдержку на протяжении всего матча.

— Вы появились на поле с замены вместо Федора Чалова. Было сложно входить в такую игру против «Реала»?

— Нет, нисколько. В «Лужниках» царила прекрасная атмосфера, мы выигрывали, так что, думаю, было просто невозможно оказаться недостаточно готовым.

— Атмосфера «Лужников» напоминала чемпионат мира?

— Да, точно! Играть перед таким количеством фанатов — это просто мечта.

Принимать соперников на «Лужниках» лучше, чем на менее вместительном стадионе. Поддержка такой внушительной армии болельщиков сыграла в этой встрече большую роль.

— Что Виктор Гончаренко сказал вам, выпуская на замену?

— Прежде всего, чтобы я был терпеливым на поле. Мы должны были много защищаться — и знали это заранее. «Бери мяч и пытайся использовать свободное пространство за спинами испанцев. Используй свою скорость — беги. И сохраняй мяч».

Мы должны были терпеливо ловить «Реал» на контратаках. ЦСКА использовал ошибки соперника и таким образом забил свой мяч — вот что принесло нам победу в этой встрече.

— Вас удивило, что «Реал» так расслабленно играл в обороне?

— Мы знали, что игроки «сливочных» не очень хороши в защитных действиях и все время хотят владеть мячом. В этом ситуации наша команда должна была искать свои шансы и ловить их на контратаках. Также мы старались сами владеть мячом — мы можем это делать, что и продемонстрировали в этой игре.

— Что произошло на последних минутах с Игорем Акинфеевым? Он был удален за две желтые карточки.

— У меня нет даже предположения о том, что случилось. Я был далеко от этого эпизода, так что ничего не понял. Может быть, Акинфеев сказал что-то арбитру. Но я не уверен.

— Как вы адаптируетесь в ЦСКА?

— Уже чувствую себя как дома, постепенно осваиваюсь во всем. Я здесь уже месяц, и мои партнеры, как и все, кто окружает клуб, великолепны. Мне очень хорошо и, да, я действительно как дома.

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